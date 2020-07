Vuelven al trabajo el empleo doméstico, la gastronomía, y los albañiles, pintores y techistas

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) dio a conocer las nuevas actividades que podrán desarrollarse a partir de la semana que viene. Se trata del servicio doméstico (desde el lunes 13), al sector gastronómico de bares y restaurantes (desde el martes 7), y a diferentes oficios de exteriores como el de albañiles, pintores y techistas (desde el martes 7).

Del acto, participaron, entre otros, el gobernador Juan Schiaretti, el vicegobernador Manuel Calvo y el ministro de Salud, Diego Cardozo.

"Córdoba ha entrado como provincia en una nueva fase (la de distanciamiento). La provincia ha ganado en posibilidades de trabajar y ha ganado en libertades individuales", planteó.

Agregó que "no hemos vencido al virus ni mucho menos, por lo que ante el menor descuido o irresponsabilidad el virus nos ataca".

ACTIVIDADES FLEXIBILIZADAS

Los bares y restaurantes de Córdoba serán habilitados desde el próximo martes en la Capital. Tendrán una habilitación del 50% del total de mesas. Sólo podrán trabajar de 10 a 23 y no estarán permitidas las barras. Debe mantenerse una distancia mínima entre personas de 2 metros, y en la distribución total del espacio no puede haber más de una persona cada 2.25 metros cuadrados. El sistema será similar al del interior provincial, con una planilla de registro de clientes. El personal deberá respetar el protocolo para el sector y no se podrá atender en la barra, entre otros puntos.

No está permitido el movimiento entre departamentos diferentes para actividades que no sean esenciales, por lo tanto los clientes deben ser del mismo departamento. Por ejemplo, los habitantes de Córdoba capital no pueden viajar a Carlos Paz o Villa Allende o La Calera o viceversa, por citar algunos ejemplos.

El trabajo del personal doméstico quedará habilitado a partir del lunes 13, con protocolos que garanticen que no afecte la carga del transporte público de pasajeros. En principio, se podrá cumplir solo un empleo en un único domicilio. Desde el martes 7 de julio el personal que trabaja en domicilios particulares deberá registrarse en el espacio que estará creado para tal fin en el sitio https://www.cba.gov.ar/coronavirus/.

“La semana que viene se comienza a implementar el registro del COE, porque precisamos que esté el nombre de la persona que contrata al personal y que esté el domicilio del personal doméstico. Para evitar que si hay un caso haya un brote”, explicó Schiaretti, respecto de la exigencia del registro.

Respecto de los oficios, para toda la provincia se habilitan los trabajos de oficios como albañilería, techistas y pintores. La habilitación es para tareas fuera de la vivienda, en exteriores. No están autorizados trabajos dentro de los hogares.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.