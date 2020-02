Volvió Leo Lema: “Me sentí bien, sin dolor y trataré de ir mejorando"

Se acabó la espera. Leo Lema volvió a la primera de Atenas en buen nivel y con las ganas de seguir mejorando en su juego. Fueron 21 minutos en cancha en la derrota de Atenas frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, por 81 a 68, en el estadio Arena de Carlos Paz. El alero terminó con 8 puntos (2/5 en dobles y 4/4 en libres), 5 rebotes y una asistencia.

“Me sentí bien, sin dolor, había probado el lunes (por Liga de Desarrollo) y me sentía muy bien. De aire estoy bien, necesito afinar algunas cosas, como el contacto con la pelota, meterme en las ofensivas. Trataré de ir mejorando, lamentablemente no tuve muchas chances de entrentar, pero voy a tratar de meterme lo más rapido posible y hacer mejor las cosas", afirmo Lema a ENREDACCIÓN.

¿Jugaste más de veinte minutos, fue más tiempo de lo que esperabas?

No, estuvieron bien. El técnico tenía libertad para decidir los minutos, no había problemas. En la Liga de Desarrollo había jugado 20 minutos, aunque no es lo mismo que jugar en la Liga, contra Acuña y esa clase de jugador.

¿Cómo lo viste al equipo? Dio la sensación que regalaron el primer tiempo…

Si, si. Nos pasa que cuando un equipo tiene mucho gol de tres puntos nos cuesta defender mucho, no llegamos a los tiros. Es algo a corregir. Vino por la mala defensa nuestra, ellos tiraron muchos tiros solos.

Se viene La Unión (el jueves), ¿qué tienen que hacer para volver al triunfo?

La Unión es un equipo irregular como nosotros, tiene muy buenos jugadores, pero tenemos que pensar en nuestro juego, podemos ganar, tenemos que hacernos fuerte de local en esta cancha (Carlos Paz) para ganar.

Fue tu primer partido también en el Arena Carlos Paz, ¿qué te pareció el marco de público que se acercó?

La verdad que es lindo, el parquet y los aros son nuevos, hay buena iluminación, y la gente se acerca y nos alienta, asi que estoy contento de haber jugado acá. Me gustó mucho.

El jugar fuera del Cerutti les permite llegar a un público diferente, pero con la hinchada de Atenas presente, ¿no?

Si, la generación pasada de Atenas ha dejado hinchas por todos lados. Yo creo que cuando vayamos a La Rioja va a haber más gente todavía, creo que el club Atenas es un nombre muy importante dentro de La Liga, dentro del básquet argentino, así que creo que vamos a recibir bastante gente.

Hoy (por el 11 de febrero) es el cumple de Marcelo Milanesio, y fue un día especial para el club, ¿te hablas con él? ¿lo saludaste?

Si, lo salude. Hubo un mensaje de por medio, y siempre hay buena relación. Es un hombre que le gusta entrenar, y poder hacerlo con él de vez en cuando, es increíble. El significa muchísimo para mí, es el referente de La Liga, así que compartir mensajes y hablar con él, es algo muy lindo.

