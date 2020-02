[VISTE LO QUE DIJO] La ministra de Salud de Salta: “No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año”

La ministra de Salud de la provincia de Salta, Josefina Medrano, se refirió a la situación que atraviesa la comunidad wichi del Chaco salteño, que registra durante los primeros dos meses del año, un total de seis niños muertos a causa de la desnutrición, sobre un total de ocho víctimas fatales por la misma causa. "No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año, hace muchos años que sucede esto en la provincia", aseguró.

Medrano realizó estas declaraciones al programa Crónica Anunciada, de la radio Futurock, en la ciudad de Buenos Aires. Sus declaraciones fueron reproducidas luego por distintos medios de todo el país.

La funcionaria no explicó, en cambio, porqué el Estado y su ministerio en particular, no actuaron antes frente a la grave situación de las comunidades de pueblos originarios de esta región del país y recién lo hizo al producirse la sexta muerte por desnutrición.

Al referirse a los decesos de los menores por causas relacionadas a la desnutrición o a la falta de agua potable que se dieron durante este verano, y que llevaron al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a declarar la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín, Medrano aseguró que "esto pasa hace mucho tiempo. Esta es una realidad que el que vive en Salta y el que conoce el terreno y viene trabajando en la salud pública sabe que esto pasa hace mucho tiempo. No es de hoy que los niños mueren en esta época del año".

Al ser consultada otra vez para que explique su última frase, la funcionaria salteña, expresó: "El que conoce la situación del Norte de Salta y de estos pueblos, sobre todo en la etnia wichi, esto parece una historia repetida de hace mucho tiempo".

"En verano aumentan las lluvias y el calor, que se suma a enfermedades propias de la época como la gastroenteritis, estos grupos están en un estado de fragilidad de su salud que no tienen capacidad de respuesta ante un cuadro que para otra persona sería más bien banal", explicó.

Cuando se le pidió a la funcionaria alguna estadística que respaldara lo que estaba diciendo, y se le volvió a preguntar si el año pasado también habían fallecido chicos por desnutrición en Salta, la ministra contestó: "Hace muchos años que sucede esto en la provincia, no solo el año pasado".

LA EMERGENCIA SOCIOSANITARIA

La medida decretada por el gobierno salteño luego de la sexta víctima por desnutrición la semana pasada, tiene una vigencia de 180 días y apunta a cubrir las necesidades de alimentación, salud y agua segura de los pobladores de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín, en el Norte de la provincia.

DENUNCIA Y RECLAMO

Médicos cordobeses culparon de la situación al desmonte y la expansión del agronegocio, que alteró el ecosistema en el cual se desenvuelven las distintas comunidades de pueblos originarios en el llamado Chaco salteño. Piden que Médicos Sin Fronteras intervenga para solucionar la crisis.

