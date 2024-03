Bruno Bussanich, un playero de 25 años fue asesinado de tres balazos, por sicarios que entraron a la oficina de una estación de servicio en Rosario. Los atacantes escaparon en un vehículo chocado, con otros dos ocupantes a bordo, relataron testigos del hecho. En el lugar, los asesinos dejaron una nota amenazante contra las autoridades de Santa Fe: “Esta guerra no es por territorio, es contra (el gobernador de Santa Fe, Maximiliano) Pullaro y (el ministro de Seguridad, Pablo) Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos vamos a matar más inocentes por año”.

Este hecho se suma a los asesinatos de dos taxistas y un colectivero el ataque a un colectivero, producidos en los últimos días. Según investiga la justicia, los crímenes no tienen víctimas vinculadas al narcotráfico, sino que fueron asesinadas con el fin de dar un mensaje mafioso al gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro por las medidas tomadas en los penales santafesinos contra los presos de las bandas narcos, que incluyeron fotografías al estilo de las del salvadoreño Nayib Bukele.

La nota dice: “Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárceles. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes”. La firman bandas de tres zonas de Rosario: Zona Norte, Zona Sur, Zona Oeste, Unidos.

En ese marco, el Gobierno de Santa Fe anunció este domingo una serie de medidas urgentes ante la ola de violencia desatada en la ciudad en la última semana. Los hechos fueron calificados como “terroristas”.

Dice el comunicado del Ejecutivo santafesino que “en estas horas, lo primero es acompañar en el dolor a familiares y seres queridos de las víctimas de estos atentados que venimos atravesando en la ciudad de Rosario”.

Agrega que “los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles”.

Indica que “quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel. No actúan contra un gobierno: están en contra de todos los rosarinos y los santafesinos en general que queremos la aplicación de la ley para impedirles que sigan cometiendo delitos tras las rejas”.

Por otro lado, el gobierno santafesino informó que en las primeras horas del domingo se constituyó la Junta Operativa conformada por el Gobierno de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación, Municipalidad de Rosario y Gobierno Nacional, que trabajará de manera permanente.

El Gobierno Nacional anunció el envío de efectivos de fuerzas federales para patrullar las calles de la ciudad y el apoyo logístico del Ejército Argentino.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien activó el Comité de Crisis para Rosario a aprtir del pedido de Pullaro, anunció que este lunes brindará una conferencia de prensa en la que se expondrán los detalles del “Plan de refuerzo contra la narcocriminalidad” en Rosario. “Si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando. Rosario sangra. Y no necesita un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva”, escribió la funcionaria en redes sociales.

En los últimos días, a partir de múltiples allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, fueron detenidos 20 adultos y un menor de 18 años. Todos tendrían algún -según autoridades de la provincia- vínculo con los crímenes de los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa, que fueron asesinados con menos de 24 horas de diferencia mediante de un disparo en la cabeza y luego abandonados dentro de sus respectivos vehículos.

En tanto, 11 de los detenidos habrían tenido alguna conexión con el ataque al conductor de la línea K de trolebuses, que estuvo internado en terapia intensiva desde el jueves, y murió el domingo.

