Villa María: Mateo Sánchez y Morena Ramos elegidos como intendente y viceintendenta de los Niños

Mateo Sánchez y Morena Ramos fueron los candidatos más votados por chicos y chicas de la ciudad, y se convirtieron así en los próximos intendente y viceintendenta de los Niños de Villa María.

Mateo y Morena, ambos alumnos de la escuela San Martín, obtuvieron 1.029 votos, lo que representa un 27,51% del total y así, la fórmula del Consejo de Niños Nº5 resultó la más votada.

Minutos antes de dar a conocer los resultados, en la sede del Concejo Deliberante, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Julio Aliciardi, se dirigió a los presentes y expresó que “lo virtuoso que tiene esta elección para los niños es que la fórmula más votada es la que lleva la representación, pero todas conforman luego el Gabinete de los Niños, lo cual permite que todos los que compongan el Gabinete, pueden hacer que sus proyectos también sean concretados en un programa conjunto”.

A su turno, el secretario de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Asuntos Legales, Eduardo Rodríguez, señaló que “en este país no siempre se pudo votar, y este año en la Argentina tuvimos cinco elecciones”.

Recordó además que “este año conmemoramos once elecciones de los Niños, y eso les permite a los más chicos involucrarse en esa vocación de servicio para trabajar por otro, y para eso no hace falta ser funcionario público”. Afirmó que “es muy valioso que se sumen siendo tan pequeños a trabajar por el otro. Acá no hay ganadores y perdedores, todos demostraron tener ganas de participar”.

En la elección se contabilizaron un total de 3.782 votos positivos y 42 en blanco, haciendo 3.824 votos totales emitidos en los 25 centros educativos dispuestos para tal fin. Cabe destacar que para el desarrollo de los comicios, fueron 59 las mesas que recibieron los votos de niños y niñas de la ciudad.

Cabe recordar que los restantes candidatos de cada uno de los consejos conformarán desde el próximo lunes, tras la asunción, el nuevo Gabinete de Niños para el próximo año. Ellos son: Aldo Agatiello, de la escuela Florentino Ameghino; Brianna Pérez, de la escuela República del Paraguay; Hugo Airasca, del establecimiento Dante Alighieri; Antonella Cusmano, alumna del José Ingenieros; Milagros Pérez y Gadiel Moya de la escuela Juan Bautista Alberdi; Nazarena Bollo, de la escuela José Mármol, y Joselina Díaz Oviedo, también de la escuela Juan Bautista Alberdi.

En la sede del Concejo Deliberante, lugar donde se desarrolló la instancia de conteo de votos luego del cierre de los comicios, estuvieron presentes la legisladora provincial, Nora Bedano; concejales; secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal; la subsecretaria de Educación Inicial, Mariela Pajón; representantes del Correo Argentino y de la Universidad Tecnológica Nacional Villa María; autoridades de las instituciones educativas y familiares de las y los candidatos.

Finalmente, es importante informar que el próximo lunes desde las 13 horas, en el Parlamento de los Niños del Centro Cultural Comunitario, se llevará adelante la asunción de los candidatos electos y de los postulantes que conformarán el Gabinete de los Niños, dando cumplimiento a la ordenanza 6.546 que imparte que los niños y niñas de segundo ciclo de nivel primario de la ciudad tengan el derecho de elegir democráticamente a sus representantes.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

