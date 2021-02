Vacunatorio VIP: la familia Duhalde y Carlos Zannini entre los vacunados a pedido de González García

El Ministerio de Salud difundió oficialmente la lista completa de personas que recibieron dosis de la vacuna Sputnik V a requerimiento de la cartera sanitaria, cuando era conducida por el ex ministro Ginés González García. En la nómina figuran funcionarios de primera línea, que forman parte del sistema estratégico de funcionamiento del Estado, como el presidente Alberto Fernández o el canciller Felipe Sola o el ministro de Economía, Martín Guzmán o incluso el propio Ginés y su gabinete; y otros que no se encuentran dentro de esa categoría como el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, o el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que figura en el listado del SIPA, como "personal de salud".

En tanto, los Duhalde fueron vacunados, según publica el portal porteño Infobae, en su propio domicilio.

"Por pedido expreso de la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se requirió al Hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional, el listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud. Asimismo, se instruyó la auditoría del registro nominal", precisa un informe oficial difundido por medios porteños.

Las personas vacunadas por personal del Hospital Posadas en instalaciones del Ministerio de Salud de la Nación el día 18 de febrero de 2021 son las siguientes:

MANUKIAN SEZA.

VERBITSKY HORACIO.

NOYA ALDREY LOURDES.

NOYA ALDREY MATILDE.

NOYA ALDREY DOLORES.

GUILLE FELIX EULOGIO.

ALDREY FLORENCIO.

TAIANA JORGE ENRIQUE.

SCHACHTER SALOMÓN.

VALDES EDUARDO FELIX.

Los solicitados por el Ministerio de Salud fueron los siguientes:

FERNANDEZ ALBERTO

VITOBELLO JULIO (secretaro General de la presidencia, que compate la burbuja presidencial).

BIONDI JUAN (Vocero del presidente Fernánez, que comparte la burbuja presidencial).

MARTÍN MARCELO

COLLAZO ESTEBAN

RITACCO NICOLAS

SOLA FELIPE. (Canciller)

NEME JORGE. (Vicecanciller).

GUZMÁN MARTÍN (ministro de Economía).

MALLAMACE MELINA (Jefa de Gabinete de Guzmán).

VOSKANYAN VERA (Vocera de Economía).

CHODOS SERGIO (Representante argentino ante el FMI).

SALINAS PABLO (secretario de Guzmán).

COLODENCO MAIA

SCIOLI DANIEL (embajador en Brasil).

PEPPO OSCAR (embajador en Paraguay).

ZANNINI CARLOS (Procurador del Tesoro).

GONZALEZ GINES (ex ministro de Salud)

BONELLI LISANDRO AMELIO (Jefe de Gabinete de Salud)

DIAZ BAZAN JUDIT

GUILLE MARCELO ARIEL

MONSALVO MAURICIO ALBERTO

SABIGNOSO MARTIN HORACIO (Funcionario de Salud).

MEDINA ARNALDO

DÀMICO CLAUDIO MIGUEL

CORCHUELO JOSE

BARRIONUEVO HECTOR

GALLARDO PATRICIA

FONTELA MARIANO ALBERTO

LEIBOVICH ANDRES JOAQUIN

INSUA HORACIO

ZANARINI EUGENIO DANIEL

REARTE ANALÍA

SAULLE JUAN PABLO

AQUINO ANALÍA

COSTA ALEJANDRO

CASTELLI JUAN

DOMINGUEZ MARIA DE LOS ANGELES

MIRANDA GRACIELA

BURGO FILOMENA MARTA

PAEZ DALESSANDRO

LOPEZ IRENE

MANDRACCIO NESTOR

MICHI GABRIEL (Periodista).

DEVOTO JORGE HECTOR (Editor y autor de un libro sobre Néstor Kichner).

ALSUA PATRICIA

PEPE LORENZO ANTONIO

DUHALDE MARCELO JORGE (Familiar de Luis Eduardo Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos).

CURTO HUGO (Ex dirigente de la UOM e intendente de Tres de Febrero).

DUHALDE EDUARDO (Ex presidente).

GONZALEZ HILDA (Ex senadora nacional por Buenos Aires y esposa de Duhalde).

MAO CARLOS (Ex secretario privado de Eduardo Duhalde).

DUHALDE MARIA EVA (Hija de Duhalde).

DUHALDE JULIANA (Hija de Duhalde).

GILARDI CARLOS ARIEL

MORICHETTI YAEL

AVELLA CARLOS ALBERTO

SOUTO JUAN

MARTELLETTI CAMILO

GONZALEZ MIGUEL ANGEL.

