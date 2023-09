UxP busca despertar la “mística peronista” en Tucumán para dejar atrás las PASO y pensar en octubre

Con toda la liturgia peronista, los gobernadores y gremialistas de Unión por la Patria (UxP) organizan para el próximo sábado una cumbre en la provincia de Tucumán, donde se dará “un gran respaldo” al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, y que además será “el inicio para la campaña electoral” para las elecciones generales de octubre que permita “revertir” los resultados de las PASO.

“Épica. Mística. Volver a enamorar. Hablarle al pueblo y salir a militar” son algunas de las consignas que tienen los mandatarios provinciales justicialistas que, en su mayoría, sacaron en las PASO menos votos que el espacio de La Libertad Avanza (LLA) que lidera el candidato presidencial Javier Milei, lo que afectó al rendimiento de Massa a nivel nacional.

Con las heridas aún abiertas por ciertas diferencias en el oficialismo a la hora de coordinar la campaña a nivel federal, los gobernadores y los equipos de campaña de Massa harán borrón y cuenta nueva a partir del próximo sábado, que será el lanzamiento de la campaña rumbo al 22 de octubre.

La figura clave que surge en esta instancia es el mandatario tucumano y exjefe de Gabinete, Juan Manzur, que se sumó la semana pasada a la mesa “Massa Presidente”, que coordina la campaña desde el búnker porteño de la calle Bartolomé Mitre de esta capital.

Manzur es el hombre encargado de establecer el nexo con los gobernadores junto al ministro del Interior y jefe de campaña, Eduardo “Wado” de Pedro, con el objetivo principal de “recuperar varios puntos porcentuales de votos que perdió el oficialismo en la región norte comparado con el 2019”.

Para ello, el inicio de esta misión, será primero, este viernes, con una cena entre la cúpula de la CGT y un grupo de gobernadores junto a Massa para “delinear cuestiones de agenda, temas prioritarios y armar una serie de propuestas propositivas para las provincias”.

Esta cena privada será en el quincho de la casa de Manzur, que personalmente llamó a cada dirigente para invitarlo.

Muchos mandatarios llevarán sus reclamos por la campaña previa a las PASO y también desde las filas de Massa habrá un pedido de “mayor compromiso” de los gobernadores para esta etapa.

En la cena, de la que también participarán dirigentes gremiales, el cortocircuito entre el ministro de Economía y gobernadores por el bono, que varias provincias no darán, estará presente en modo de realizar una autocrítica y “precisar medidas y objetivos” para que no vuelva a suceder lo mismo.

Al respecto, uno de los triunviros de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, ya adelantó su presencia en ese encuentro y planteó que “internamente debemos hacer una autocrítica porque no puede ser que nuestro candidato sale a dar un bono y nuestros gobernadores dicen que no lo van a pagar. Eso no puede suceder más porque con estas cosas avanza la derecha”.

Pablo Moyano fue uno de los que marcó esta cumbre en Tucumán como un hito para “dar vuelta la página” después de las PASO y que “el peronismo se ponga en marcha” en el relanzamiento de la campaña.

“El peronismo hoy está competitivo. Lo que nos pasó en las PASO ya pasó, aprendimos, escuchamos y ahora, desde la reunión del próximo sábado en Tucumán, el peronismo se pone en marcha, se va a movilizar, comenzará a hablar con la gente en los barrios, con los trabajadores en las fábricas, y va a empezar a revertir el resultado de las PASO”, dijo Moyano, en declaraciones a El Destape Radio.

Con Milei como principal rival, también el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió este martes en un acto de entrega de viviendas que “si UxP no gana el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”.

“¿Quién va a hacer un hospital si no es el Estado?”, se preguntó Quintela, que coincidió con los planteos realizados este lunes por los mandatarios del Norte Grande que realizaron, a través de Zoom, un nuevo encuentro de esa región.

Un tema que preocupa a todos los gobernadores sin distinción de espacio político es la idea del candidato presidencial de la ultraderecha sobre dejar sin efecto la coparticipación federal y no destinar presupuesto para la obra pública.

Sobre estas propuestas del libertario, el gobernador de La Rioja sostuvo que “es imposible la medida sin que genere una convulsión social terrible en todas las provincias argentinas. Si eliminan la coparticipación, no podemos vivir”, remarcó.

Durante ese encuentro virtual, el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, detalló que la coparticipación es “solidaria” y que “hay muchas provincias que viven de eso” mientras que el mandatario pampeano Sergio Ziliotto aseguró que si las ideas de Milei se ejecutan se “va a prender fuego el país”.

También el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, adelantó que en Tucumán se trabajará una agenda propia y se delinearán los principales ejes de una campaña federal, pero también tendrá la particularidad de que “se repensarán las propuestas de Milei en el sentido de cómo se van a realizar” y el “impacto que tendría en el país”, en un hipotético gobierno de la ultraderecha.

¿”Se imaginan que pasaría si se cierra el comercio con Brasil o si cambian las reglas en el Mercosur”?, alertó Jalil, al igual que lo hizo el ministro de Economía y candidato a presidente de UxP, Sergio Massa, en el acto por el Día Nacional de la Industria en Entre Ríos el viernes pasado.

> Con información de TÉLAM.

