Una encuesta muestra un fuerte crecimiento de los libertarios y un escenario anti-políticos y de insatisfacción

Una encuesta realizada en el mes de diciembre en todo el territorio nacional detecta un fuerte crecimiento de la intención de voto de los libertarios, sobre todo entre los hombres y los jóvenes y en el interior del país. A la par, se puede ver la consolidación de un núcleo anti-política y un clima

No parece una foto fuera de foco, sino que parece cruzarse con un fuerte descontento con la clase política, oficial y opositora, y con lo que se considera un rumbo equivocado del país: El 62,6% de los argentinos cree que Argentina va en la dirección “incorrecta”. También ha ganado espacio una agenda pro-mercado.

El trabajo de opinión pública fue realizado por la consultora Zuban, Córdoba y Asociados entre el 17 y el 21 de diciembre de 2021 en todo el país, con 2.100 casos y recolección a través de plataforma online. La directora de investigación es Paola Zuban y el director es Gustavo Córdoba.

Cabe recordar que los libertarios más los liberales (Javier Milei y José Luis Espert, respectivamente) consiguieron casi el 5% de los votos con sus desempeños en CABA y provincia de Buenos Aires. Ahora, según este informe de opinión pública suman una adhsión de 14,7%.

El trabajo recoge también que JxC reúne 39,1% y el Frente de Todos, 33%. Si bien JxC pierde 3 puntos porcentuales (pp.) respecto a los comicios, son caudales similares a los obtenidos el 14 de noviembre (42,2% JxC; y 33,9% el FdT).

Sin embargo, hay notables particularidades dentro de este enorme volumen de adhesión social y política: Se trata esencialmente de un voto joven y masculino y del interior.

Por grupos etareos, llega a 25,3% de apoyo entre quienes tienen entre 16 y 30 años. Aquí el FdT acumula 32% y JxC 30,3%. Es decir, que la intención de voto se divide prácticamente por tercios. En el segmento 31-45 años, los libertarios-liberales pierden 10 pp. y caen a 15,5%. Luego, en el grupo 46-60 años, Milei y Espert cosechan menos todavía, 11,2%. Y entre los más 60 años, sólo el 5% se expresa por la derecha política.

Observado por género, los seguidores de Milei y Espert son sobre todo hombres, ya que suman en ese universo un 22% de adhesiones frente a un 7% entre las mujeres. Aquí, se observa un fenómeno inverso a la distribución de apoyo social que obtienen los dos grandes frente políticos argentinos: JxC consigue 34,5% de apoyo entre los hombres y 44% entre las mujeres, mientras que el FdT suma 30,9% y 35,2%, respectivamente.

Geográficamente, también hay sorpresas, porque se desarrolla mucho menos en el AMBA que en el interior. Así en la región que junta a CABA y Gran Buenos Aires, los seguidores de Milei y Espert alcanzan 7,9% y en el Interior saltan hasta 19,2%.

IMAGEN Y ALGO MÁS

Por cierto, el descontento se traduce en un corrimiento a la derecha, que impacta hacía el interior del bloque de centro-derecha que representa Juntos por el Cambio, donde se desgrana el liderazgo más moderado de Horacio Rodríguez Larreta y se recompone parcialmente el más radicalizado de Mauricio Macri. Sin embargo, tanto el bloque nacional y popular hegemonizado por el peronismo como el de centro-derecha encabezados por el Pro y la UCR, sufren el impacto y las consecuencias de la doble crisis que vive el país, la económica y la de la pandemia de coronavirus.

Al desagregar la imagen que tienen los cinco principales líderes de ambos espacios, el saldo muestra con virulencia el crecimiento del rechazo a la clase política. Es decir, ninguno de los “jefes” de cada espacio tiene un diferencial positivo de imagen. Se trata de un desgaste persistente, que aparece en los distintos trabajos de opinión pública desde hace meses, pero que ahora revela una cristalización:

1) Cristina Fernández de Kirchner: 37,5% positiva; 62,1% negativa;

2) Alberto Fernández: 36% y 62,8%.

3) Sergio Massa: 28,8% y 65,2%.

4) Mauricio Macri: 40,1% y 58,8%.

5) Horacio Rodríguez Larreta: 45,4% y 51,3%.

Hay una serie de preguntas clave de Zuban, Córdoba y Asociados, que dan pistas bastantes certeras de las causas que ayudan a componer este cuadro:

-Al ser consultados si el país va por el rumbo correcto o incorrecto, el 62,6% afirma que va en sentido incorrecto. Sólo el 28,7% se expresa en sentido positivo con las políticas en curso. En este punto, sólo el 55,5% de los votantes de Alberto Fernández consideran que las políticas oficiales llevan a buen puerto a Argentina. Significa, que entre 2019 y 2021, el oficialismo perdió casi la mitad de su base electoral y socio-política.

-El 74% cree que el problema son los políticos.

-El 73,4% afirma que no le es indiferente “lo que hacen o no hacen los políticos”.

AGENDA PRO-MERCADO

En economía ganó terreno la predica de la ideología liberal y pro-mercado por sobre el herramental populista y progresista. Este punto, puede ser un motivo adicional del crecimiento de una nueva derecha que encarnan Milei y Espert.

Los datos principales son los siguientes:

-El 53,6% considera que la inflación es producto del gasto público y la emisión monetaria; el 27,5% responsabiliza a la especulación de empresarios y multinacionales; y el 17,7% a la falta de acuerdos entre las principales fuerzas políticas a “lo largo del tiempo”.

-El 70,6% indica que Argentina va a crecer cuando se paguen menos impuestos.

-El 61,5% cree que lo que el Estado recauda en impuestos no es bien invertido.

-El 50,5% apunta que no acuerda con cobrar un impuesto a las grandes fortunas.

-El 55,2% señala que la agricultura y la ganadería es la actividad que genera más desarrollo para el país; el 16,8% opina que es la industria; y el 8,4%, la agroindustria.

VER EL ANÁLISIS DE LA CONSULTORA ZUBAN CORDOBA & ASOC – Diciembre 2021.

Frente a un contexto de estas características, al que hay que agregar la negociación con el FMI por la deuda de USD45 mil millones contraida por el gobierno de Mauricio Macri, sin resolver y con posibles políticas restrictivas, el gobierno afronta un escenario de extrema complejidad para su sustentabilidad en el mediano plazo. Lo novedoso, es que la traslación de volumen político no es hacia la principal oposición, sino que se traduce en la aparición, consolidación y desarrollo de un nuevo actor, que es la derecha libertaria.

Hay que agregar que la dificultad para el frente peronista ya no parece estar dada sólo por la alta inflación, sino por el viraje a la derecha de la opinión pública en temas económicos, políticos y sociales. A ello, se adiciona que 3 de cada 4 argentinos no cree que el país vaya en el rumbo correcto. Por ahora, la única buena noticia para el oficialismo, es que JxC no capitaliza el descontento y, por lo tanto, la oposición temporalmente tiene dos vías: centro-derecha y derecha.

