Un cordobés en los créditos de “Misión de rescate”: la película más vista de Netflix se basó en sus dibujos

Una serie de mensajes despertó a Fernando León González en la madrugada del 24 de abril. El historietista cordobés, conocido como Junior, se había dormido con el celular en la mano. La noche anterior, lo último que había leido en la pantalla decía: “Tengo una sorpresa de cumpleaños para ti”. Su autor era Ande Parks, el guionista de Ciudad, la novela gráfica que él dibujo y que ese día se estrenó en Netflix con el nombre Misión de rescate. A las siete de la mañana, solo en su cama, disfrutó de las dos horas de acción hasta que al final apareció el regalo: su nombre en los créditos.

En 2009, la editorial Onipres lo convocó para ilustrar Ciudad, la historia que también escribieron los hermanos Joe y Anthoy Russo, directores de The Avengers: Endgame y Captain America: Civil War. Fue un año y medio de trabajo, de renegar con la conexión a Internet de aquel momento y de entregar una página por día con jefes muy exigentes. “El libro tiene 158 páginas que iba leyendo por tramos porque estaba en inglés. A medida que avanzaba pensaba “este tipo está loco, es muy fuerte lo que escribe. Acá hay chicos a los que se le cortan los dedos, no puedo creer que esté pasando esto”. Dice que es fanático del género acción, pero que no le gusta la crueldad extrema.

“Me costó horrores dibujar la persecución en auto”, confiesa sobre una toma que en el film no da respiro. Estaba tan cansado de dibujar vehículos y cubiertas por los aires que esta parte de la historia le consumía más de un día de trabajo. “Me retaban porque no entregaba a tiempo, pero después me felicitaron por el resultado”. Cuando hay trompadas, tiros y hombres cayendo sobre otros, confiesa que lo disfruta al extremo.

Nunca habló con el director de la película, pero sabe que Sam Hargrave trabajó con el libro en la mano. “Hay un contacto a través de las imágenes, porque hay escenas que son muy fieles a lo que dibujé”, y asegura que "la toma del puente, donde el protagonista se apoya en la baranda en los minutos finales, es “calcada"”.

Le gustó la película y está contento con Chris Hemsworth como Tylwr Rake, este mercenario que tiene fuerza física y debilidad emocional en la misma dosis. “Es difícil reflejar una emoción a través de un dibujo. Pero a esta altura ya nada me es imposible, lo hago mil veces hasta que logro el sentimiento en la cara”, comenta.

Concretar el sueño de dirigir y escribir una película de acción fue el deseo que pidió al apagar las velitas de su cumpleaños en cuarentena.

Fernando León González hijo

El pseudonomino Junior lo trae desde su primer trabajo en la revista Hortensia, a fines de los ’80. Como se llama igual que su padre, eligió esa firma por ser Fernando León González hijo.

No es la primera vez que exporta su producción. Fue el dibujante de las de Las Tortugas Ninja y publicó Motorcycle, un comic de su autoría, en la revista Heavy Metal, la mítica revista estadounidense. Actualmente, está enfocado en la historieta de superhéroes de Cristiano Ronaldo.

