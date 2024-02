Torres, tras las declaraciones de Milei: “El Gobierno se quiere llevar puesta a Chubut”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, opinó este domingo que “el Gobierno nacional se quiere llevar puesta a la provincia” al no girarle un tercio de los fondos correspondientes a la coparticipación, y afirmó que, pese a ser “un distrito chico” y “alejado de la Capital” del país, está dispuesto a “defenderse”.

“El Gobierno nacional se quiere llevar puesta a la provincia del Chubut pensando que somos un distrito chico, alejado de la Capital, pero no calculó que a pesar de nuestro tamaño nos sabemos defender”, dijo el mandatario chubutense en declaraciones a Télam.

El gobernador respondió así a las declaraciones hechas este domingo desde Estados Unidos por el presidente, Javier Milei, quien lo criticó duramente al decir que “no saber leer un contrato”, en referencia a la disputa por los fondos coparticipables que mantienen la Nación y Chubut.

A las palabras del Presidente, Torres contestó que “el gobierno central evidentemente no sabe leer la Constitución, mucho menos un contrato”.

En medio del contrapunto por los recursos, Torres aseguró que “más allá de las dificultades económicas, está garantizado el inicio del ciclo lectivo el 4 de marzo” en la provincia.

El mandatario chubutense reconoció que su “principal preocupación” surgió al ver que el Estado nacional le “estaba devengando la coparticipación federal por encima de lo razonable” y eso generaba “incertidumbre sobre el inicio del ciclo lectivo. De ahí nuestra reacción”, afirmó el gobernador chubutense.

Torres recordó que “de los últimos seis años, sólo se cumplió medianamente con un ciclo lectivo” en la provincia, porque “los restantes fueron un fracaso. Por eso estamos con chicos con severos problemas de comprensión de texto y que no pueden resolver ecuaciones básicas”, detalló.

Acerca de las diferencias con el Gobierno nacional, que incluyeron una advertencia de su parte sobre impedir la salida de la producción de petróleo crudo de la cuenca del Golfo San Jorge, Torres sostuvo que “esa situación no tuvo solución y, lamentablemente, no tiene marcha atrás. Lo que va a ocurrir, seguramente este miércoles, es que se interrumpa la producción no sólo en Chubut, sino en todos los yacimientos del país, pues está claro que si pueden con nosotros van por todos”, indicó.

Los gobernadores de las provincias patagónicas, donde se asienta la principal producción petrolera del país, se reunirán el martes próximo. Tras ello, brindarán una conferencia de prensa y se espera que el encuentro se amplíe el miércoles con todos los mandatarios provinciales.

“Además el 7 de marzo, en Puerto Madryn, habrá un encuentro regional y ahí seguramente se impulsará un bloque patagónico para que los 18 senadores de las distintas provincias unifiquen su agenda” adelantó Torres.

El gobernador de Chubut también envió un “mensaje de agradecimiento a todos los gobernadores”, con excepción del de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que “manifestaron su apoyo frente a nuestro reclamo”, indicó.

Según el gobierno chubutense, el conflicto escaló cuando la Nación absorbió un tercio de los 30.000 millones de pesos de la coparticipación federal que le corresponde a la provincia por deudas contraídas durante la anterior gestión.

“Nosotros nunca desconocimos esa deuda que se tomó de manera irresponsable. Pusimos toda nuestra voluntad de pago y buena fe, pero nos pusieron en un terreno no querido incluso a pocos días de comenzar un ciclo lectivo con todo lo que significa”, reiteró.

Torres agradeció “a todos los que (lo) acompañan a lo largo y ancho del país y también a las fuerzas vivas de Comodoro Rivadavia”, ciudad cabecera de la cuenca petrolera, donde viven cotidianamente los problemas después de haber aportado un siglo de producción” sostuvo.

Varios especialistas consultados por Télam acerca del posible cierre de la impulsión del petróleo desde la boya que carga a los buques tanque frente a las costas de Comodoro Rivadavia reconocieron que “es una maniobra de imposible cumplimiento porque el petróleo se sigue bombeando y sería un desastre”.

Pero a los efectos prácticos si los gremios petroleros, con “el guiño” de las operadoras, interrumpen la producción abarcando a yacimientos como los de la formación geológica “Vaca Muerta”, la situación sería aún peor.

Entre las actividades de protesta previstas para esta semana figura una “caravana náutica” que partirá de Comodoro Rivadavia para formar un cordón alrededor de la monoboya para la carga de petróleo crudo operada por la empresa TERMAP S.A..

El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo el fin de semana que el gobernador de Chubut “tiene que someterse a la ley” y consideró que “no tiene ninguna capacidad” para cortar el suministro de gas y petróleo, tal como amenazó el viernes, “salvo que lo haga por la fuerza”, con lo que estaría cometiendo un “ilícito”.

Este domingo, en declaraciones a Radio Mitre, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, indicó que la provincia recibe en concepto de coparticipación solo un tercio del presupuesto pese a ser “la cuarta” que más exporta a nivel nacional.

“Chubut no vive de subsidios y aporta mucho más de lo que recibe. Es una de las grandes perjudicadas del régimen de coparticipación”, afirmó Menna.

