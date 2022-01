Tengo Covid-19 o soy contacto estrecho: cinco claves para saber cuándo me puedo vacunar

¿Qué pasa si tengo Covid o soy contacto estrecho y llega el turno para el refuerzo de la vacunación?, ¿cuánto hay que esperar desde el alta para vacunarse?, ¿si no me vacuné, empiezo el esquema después de tener Covid?, son algunas de las múltiples preguntas que se presentan en estos días de gran cantidad de casos de coronavirus en consonancia con el avance de la campaña de vacunación.

La abrupta subida de contagios impulsada por la variante Ómicron hace que una buena parte de la población argentina esté cursando Covid-19 o sea contacto estrecho, lo cual provoca numerosas dudas en relación a las vacunas que responde en esta nota el inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner.

Tengo Covid-19, ¿me puedo vacunar?

No, ya sea que se tenga un diagnóstico por PCR o por ser contacto estrecho y tener síntomas, mientras dura la etapa aguda de la infección no está indicada la vacunación. Tampoco hay evidencia de que esto pueda “hacer mal” al organismo si sucede, pero no es lo recomendable.

Tuve Covid-19, ¿a partir de cuándo me puedo dar el refuerzo de la vacuna?

Para el refuerzo la recomendación es esperar 90 días desde el inicio de síntomas o test positivo. Esto no es porque vacunarse pueda hacer mal, sino porque la propia infección actúa como una dosis de la vacuna. Entonces no tiene sentido juntar la infección con la tercera dosis porque en ese caso el refuerzo no generaría el efecto de potenciador del sistema inmunológico deseado.

¿La recomendación de esperar 90 días es para todas las dosis?

No. La recomendación es en relación a la dosis de refuerzo (tercera dosis para la mayoría de las vacunas). En relación a quienes comienzan sus esquemas no hay una recomendación escrita. Mi opinión es que una vez que se supera la infección, a las tres semanas se podría aplicar la primera dosis, e igual con la segunda dosis.

Pero en el caso del refuerzo el fundamento de esperar este tiempo es que la dosis no tendría un efecto potenciador de la respuesta inmune porque la propia infección actúa en este sentido.

Soy contacto estrecho, ¿me puedo vacunar?

Los contactos estrechos pueden testearse entre el tercer y quinto día. Si se es negativo se puede vacunar, sino rigen las recomendaciones de quienes son positivos. Los contactos estrechos con síntomas ya pueden ser considerados positivos según las recomendaciones del Ministerio de Salud; en este caso, se aplicarían las indicación de cualquier caso positivo de la primera pregunta.

Soy contacto estrecho, asintomático y no me hice el test, ¿cuándo me puedo vacunar?

Es un área gris. Aquí depende del caso me parece. Por ejemplo, si es un contacto estrecho conviviendo lo lógico sería asumirlo como si fuera un caso positivo. Ahora si es un contacto estrecho de un encuentro, por ejemplo, entra la duda. Yo recomendaría que espere unas tres semanas y aplique la dosis que le corresponde.

En Argentina, el 86,4% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, el 74,4% recibió al menos dos y el 20,4% ya recibió tres dosis.

Durante el verano, el Ministerio de Salud se propuso intensificar la campaña de vacunación tanto en la aplicación de refuerzos como en el inicio y completar esquemas para llegar a otoño con la mayor cobertura posible.

Entre los objetivos de la temporada estival también está acercar a la población pediátrica a vacunarse: en la actualidad el 77,4% de niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años iniciaron sus esquemas de inmunización.

El porcentaje con una dosis es más alto en la franja de 12 a 17 años, con una cobertura del 85,5%.

En tanto que el 56,6% completó el esquema entre los 3 y 17 años, también con diferencias según la franja: la población entre 12 y 17 años con dos dosis alcanza el 67,1% y la de 3 a 11 el 46%.

En este contexto, el Ministerio de Salud recordó que las vacunas aplicadas para esta población, y para todas, son seguras y eficaces y se pueden co-administrar con otras del Calendario Nacional.

El avance de la campaña de vacunación se da en el contexto de un fuerte incremento de casos: ayer se notificaron 120.982 nuevos contagios y 189 personas fallecidas con coronavirus; en tanto que hay 2.330 pacientes con Covid-19 internados en terapias intensivas de todo el país.

El impacto de la vacunación en la gravedad de los cuadros que se generan quedó demostrado en todo el mundo en el denominado “desacople” de las curvas de casos y fallecimientos ya que mientras la primera subió abruptamente con la variante Ómicron, el aumento de la cantidad de muertes fue mucho menor.

En Argentina, por ejemplo, durante la segunda ola (de abril a agosto de 2021) los momentos de mayor cantidad de casos (con un promedio de más de 30 mil diarios) correspondían a unas 500 muertes por día.

> TÉLAM.

—