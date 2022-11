Streaming, redes sociales y celulares en el centro de los consumos culturales de los argentinos

Una encuesta realizada por Fundación Colsecor sobre los consumos culturales de los argentinos, concluye que crece el uso del streaming, las redes sociales se consultan diariamente y que el celular es el dispositivo más utilizado para escuchar música. También surge que la lectura es habitual y más elevada de lo que se cree: Un 55% de los encuestados indica leer todos los días o algunos días a la semana libros papel o digitales; y un 38% de los consultados “indica leer con frecuencia lecturas sobre política y actualidad”.

El trabajo de campo del Estudio de Consumos Culturales en Argentina se realizó del 7 al 18 de octubre de 2022 a través de una encuesta nacional digital implementada por la consultora Dicen y Proyección Consultores. El trabajo abarcó a todo el país.

Los responsables del diseño y metodología fueron los politólogos Mario Riorda (Director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral), Mónica Cingolani (Decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba) y Griselda Ibaña (Directora del Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba). Para el diseño metodológico se consultaron expertos en la materia.

Este trabajo constituye “un paso más en la apuesta institucional de la Fundación COLSECOR, con el objetivo de conocer y visibilizar diferentes aspectos de las comunidades de nuestro país”.

El estudio detectó 30 hallazgos que resumen la relación entre los argentinos y sus consumos culturales. A continuación un detalle de los principales:

-Streaming: Respecto a la consulta, “¿Con qué frecuencia realizás estas actividades? Ver contenidos audiovisuales por streaming (series, películas, deportes)” el 63% sostuvo hacerlo diariamente o algunos días a la semana. Entre los jóvenes de entre 15 y 24 años, el consumo de streaming llega a 78%.

-Redes Sociales: Casi la totalidad de los encuestados (94%) sostuvo usar las redes sociales diariamente o algunos días a la semana; este consumo es independiente del género, edad o el tamaño de las ciudades.

-Celular para escuchar música: El 66% de las personas consultadas respondió afirmativamente a la pregunta “¿A través de qué soportes escuchas música más? Celular”. Esta cifra se eleva al 90% en los jóvenes entre 15 y 24 años y al 80% en aquellos comprendidos entre los 25 y 39 años.

-Latinos: El 48% de las personas encuestadas indica escuchar diariamente Música romántica/melódica llamada “latina” y el 37% de vez en cuando. En segundo lugar, arrasan los ritmos latinos como cumbia, salsa, bachata, reggaetón, cuarteto: la mitad de los argentinos (46%) sostiene escucharlos habitualmente, en tanto un 34% escucha estos ritmos de vez en cuando. El pop se ganó el tercer lugar del podio con 38% habitual y 42% de “vez en cuando”. Mientras que el rock, ya sea nacional o internacional, 37% lo escucha diariamente y el 37% de manera habitual. Los varones escuchan más rock que las mujeres: 85% y 69% respectivamente. Por otro lado, el 29 % de los argentinos manifestó escuchar folclore, motor de nuestra identidad, habitualmente y el 43% que sostuvo hacerlo de vez en cuando.

-Netflix al frente: Frente a la consulta “¿Qué plataformas pagas o gratuitas para ver películas, series, deportes o escuchar música usás?”, Netflix se posicionó por encima de cualquier otra con el 58%, cifra que se eleva en los jóvenes al 77%. Luego, en segundo lugar, se encuentra Spotify con el 21% (los jóvenes la prefieren en un 46%) y YouTube premium completa el tercer escalón del podio con el 20%, sin diferencias significativas por género, edad o tamaño de la población.

-Poco espectáculo en vivo: La mitad de la población no va, o bien va poco, al cine o recitales y un tercio tiene un consumo eventual u ocasional en el año.

-El teatro es para pocos: El dato surge de la respuesta a la pregunta, “¿Con qué frecuencia realizás estas actividades? Ir al teatro / la ópera / el ballet”. El 75% declara no asistir nunca o casi nunca, cifra que se eleva a 82% entre los jóvenes entre 15 y 24 años.

-La economía: Al analizar los motivos que explican la no asistencia a eventos culturales, los costos aparecen como el primer motivo para no asistir. Sin embargo, en esta consulta en particular, los jóvenes en un 44% destacan falta de interés.

-Leer hace bien: Frente a la pregunta “¿Con qué frecuencia leés libros (papel o digital)?”, un 55% de los encuestados indica leer todos los días o algunos días a la semana. Esta cifra se eleva aún más en los mayores de 60 años con el 64% y en las mujeres con el 58%. Y en la franja etaria donde más decrece es entre los 25 y 39 años con el 45%.

-Noticias de política y actualidad, preferidas para la lectura: Frente a la consulta “¿Qué tipo de lecturas hacés con más frecuencia? Política y actualidad”, el 38% de los encuestados indica leer con frecuencia lecturas sobre política y actualidad. ¿Qué otro tipo de lecturas prefieren los/as argentinos/as? Por detrás de las lecturas de política y actualidad, el 30% de los encuestados sostuvo leer novelas, el 28% libros para saber hacer algo o consejos prácticos para el hogar, el 26% lecturas sobre salud, vida sana, sexualidad, autoayuda, el 25% lecturas de historia y el 21% textos académicos, científicos, técnicos o ensayos.

-“Tutti quanti”: El 86% de las personas encuestadas indicó que lee páginas webs, redes sociales, y blogs diariamente o algunos días a la semana. También se consultó “¿Con qué frecuencia realizás estas actividades? Ver televisión”: aquí el resultado fue que el 86% manifestó hacerlo diariamente o algunos días a la semana. A su vez, frente al interrogante, “¿Con qué frecuencia realizás estas actividades? Escuchar radio”, el 72% manifestó hacerlo diariamente o algunos días a la semana.

-Los podcasts son de nicho: Cuando se pregunta “¿Con qué frecuencia realizás estas actividades? Escuchar podcasts” el 9% de los encuestados sostuvo hacerlo a diario, el 15% algunos días a la semana y el 12% algunas veces al mes.

-La radio y las noticias: El 61% de los argentinos sostuvo que consume habitualmente informativos y noticieros y el 28% de vez en cuando. No obstante, desagregando el dato por edad, en los mayores de 60 años esta cifra aumenta significativamente ya que el 74% manifiesta escucharlos habitualmente y el 19% de vez en cuando. Sin embargo, la música sigue siendo negocio. Frente al interrogante “¿Con qué frecuencia escuchás estos programas de radio? De música”, el 54% sostuvo hacerlo diariamente o algunos días en la semana con respecto al 36% que afirmó consumirlo mensualmente o casi nunca.

-En la Tele también prevalecen las noticias: El 65% manifestó ver informativos habitualmente y el 25% de vez en cuando.

-Deportes: El 27% sostuvo consumir habitualmente transmisiones deportivas y el 40% de vez en cuando.

-Programas didácticos: El 88% de las personas encuestadas respondió que mira de manera habitual o de vez en cuando programas culturales y documentales.

-¿Para qué usan Internet?: En primer lugar usan las redes sociales (68%), seguido por el uso de mensajería instantánea y el correo electrónico (64%) y para comentar, compartir, participar y/u opinar frente a contenidos (40%). En cuanto al último ítem mencionado se destaca que son las personas de más de 60 años quienes más las utilizan para tal acción elevándose esta cifra al 50%. Tan solo el 28% destacó hacerlo para trabajar o estudiar.

VER Estudio-de-Consumo-cultural-30Hallazgos-Colsecor-2022.

—