Stellantis presente en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas 2022

La tecnología impulsa la visión de Stellantis de ofrecer tecnologías innovadoras y soluciones centradas en el cliente que estimulan el futuro de sus 14 marcas icónicas. CES® 2022, el evento de tecnología más importante del mundo en Las Vegas, Nevada, es el escenario ideal para mostrar las capacidades de Stellantis hoy y ver el futuro en electrificación avanzada, SmartCockpit software, autonomía y conectividad.

“Los vehículos son una parte integral de la vida digital de las personas y el futuro de la movilidad está impulsado por la tecnología”, dijo Carlos Tavares, CEO de Stellantis. “La electrificación, con nuestros 30 modelos electrificados disponibles (incluidos los vehículos utilitarios de celda de combustible), la conectividad y la autonomía, son facetas importantes de ese futuro, pero cada una no puede ser independiente. Nuestra creatividad, ingeniería y asociaciones innovadoras están acelerando nuestro impulso para construir la mejor y más sostenible movilidad para nuestros clientes “.

Amazon y Stellantis

Desde 2024, Amazon y Stellantis colaborarán para proporcionar soluciones de software a STLA SmartCockpit, la nueva plataforma digital de Stellantis centrada en el habitáculo.

Stellantis ha elegido a Amazon Web Services (AWS) como proveedor cloud principal para sus plataformas de vehículos con el fin de concretar su visión a largo plazo orientada al software.

AWS y Stellantis lanzarán proyectos y herramientas de ingeniería e innovación con el objetivo de acelerar la comercialización de nuevos productos digitales y reforzar las competencias de los empleados de Stellantis en todo el mundo.

En 2023, Amazon se convertirá en el primer cliente profesional del nuevo Ram ProMaster eléctrico de batería (BEV), que reforzará la red de entregas sostenible de Amazon.

Uno de los principales constructores de automóviles y proveedores de servicios de movilidad internacionales, han anunciado hoy una serie de acuerdos globales plurianuales que pretenden transformar la experiencia a bordo de los vehículos para millones de clientes de Stellantis y acelerar la transición del sector hacia soluciones de movilidad sostenibles y un futuro basado en la digitalización.

Esta colaboración con Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS) y Amazon para sus actividades logísticas de último kilómetro permitirá a Stellantis acelerar su transformación para convertirse en una tech company líder de la movilidad sostenible. Stellantis colaborará con Amazon para desplegar la tecnología y la experiencia en el ámbito del software de Amazon en el seno de su organización, especialmente aplicándola al desarrollo de vehículos, la creación de experiencias conectadas a bordo y la formación de la próxima generación de ingenieros de software automovilístico. Juntas, ambas empresas pondrán a punto una serie de productos y servicios perfectamente integrados en el universo digital de los usuarios con actualizaciones “over-the-air” (OTA) que añadirán valor con el paso del tiempo.

El Fiat Nuevo 500 se exhibe en sus versiones 3+1 y Nuevo (500) RED

El Nuevo 500 es un auténtico hito en el proceso de electrificación de FIAT: el modelo FIAT más emblemático y popular se ha vuelto totalmente nuevo, totalmente eléctrico y solo eléctrico. En todo el mundo, el 500 es la máxima expresión del automóvil italiano: bello, un diseño clásico, una obra de arte, una inspiración. En una palabra: un icono.

El Nuevo 500 3+1 es el Nuevo 500 más “versátil”. Dispone de una exclusiva “puerta mágica” para facilitar la entrada de los ocupantes y todo lo que se pueda necesitar en los asientos traseros. Esta “puerta mágica” encaja armoniosamente en la estructura del vehículo, sin cambios en su diseño ni en sus dimensiones, que siguen siendo los de un ágil auto urbano. Pero aumenta exponencialmente la facilidad de uso, por lo que los pasajeros pueden sentarse fácilmente en los asientos traseros y los objetos voluminosos se pueden cargar fácilmente. Como alternativa, el montante central, al que generalmente se bisagra la puerta de entrada, está totalmente integrado en la tercera puerta, lo que crea un enorme espacio de acceso cuando se abre.

El Nuevo (500)RED está “Made for the Planet, Made for its People” y tiene la clara misión de proteger el medio ambiente y las personas: es eléctrico, respeta el medio ambiente y aporta su granito de arena para un futuro más sostenible. Esa misión ahora va aún más lejos con (RED) a bordo. El Nuevo (500)RED es 100 % eléctrico, contribuyendo así a la lucha contra la contaminación; también es un vehículo con un gran contenido ético, gracias a la asociación con (RED), la organización fundada por Bono y Bobby Shriver, que lleva luchando contra las pandemias más de 15 años.

Junto con las marcas Jeep y Ram, FIAT se ha comprometido a donar al menos 4 millones de dólares en los próximos tres años para apoyar el trabajo del Global Fund en su lucha contra las pandemias en todo el mundo. El Nuevo (500)RED es también el embajador perfecto para transmitir este mensaje en EE. UU., con su presencia en el CES.