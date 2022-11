Stellantis alcanzó las 100.000 unidades producidas del Peugeot 208 en El Palomar

El Peugeot 208 continúa siendo uno de los vehículos de producción nacional con mayor integración de piezas locales (42%), el segundo auto más vendido del mercado argentino (6.8% del mercado total), y con un volumen de exportación que creció más del 98% respecto al año pasado.

También comienza a consolidarse como un referente en la industria, no sólo por su éxito comercial, sino también por los hitos de producción y exportación que sigue logrando a solo dos años de su lanzamiento comercial. Con la unidad 100.000 producida en El Palomar, el Grupo Stellantis, continúa creciendo en el mercado local y el regional.

En este sentido el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, la subsecretaria de Industria de la Nación, Priscila Makari, el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa PyME de la Nación, Tomás Canosa, el secretario General de la UOM, Abel Furlán, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quienes fueron recibidos por Rodrigo Pérez Graziano, director Institucional de Stellantis, y visitaron las instalaciones para recorrer el proceso productivo y así celebrar junto a los y las colaboradores este hito histórico para la compañía en la Argentina.

Stellantis es una empresa centrada en las personas y la esencia de este éxito justamente tiene varios protagonistas destacados. En primer lugar, los colaboradores y colaboradoras junto con sus representantes, que aportaron miles de horas de trabajo y millones de kilómetros de pruebas en el proyecto inicial. Vale destacar que para recibir a la multienergética plataforma CMP, el centro de producción El Palomar tuvo que transformarse por completo, no solo en su infraestructura, sino también en el mindset de cada persona que hace a la cadena de valor.

Los logros no cesaron luego del lanzamiento del Peugeot 208 en agosto del año 2020: fue en octubre del año siguiente que Stellantis incorporó a 663 nuevos colaboradores y colaboradoras para el comienzo de este nuevo turno productivo lo cual significó el incremento de un 88% el nivel de producción. Ya en junio de 2022, impulsado por la diversidad, Stellantis sumó un nuevo hito nombrando a Yanina Casciaro Responsable de Grupo de Producción, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir ese cargo en la historia de la unidad El Palomar.

Pero las personas que protagonizan el éxito del Peugeot 208 no fueron solo de Stellantis, fue la prensa especializada los que empezaron a fomentar el éxito basado en la difusión de las bondades que Peugeot 208 que, además de haber sido galardonado en Europa con el premio COTY al “Car of the year 2020”, ya obtuvo 20 premios más desde su lanzamiento en todo el mundo. En Argentina también logró los reconocimientos Premio PIA al Auto Regional, Premio AUTO TEST al Mejor Auto Regional, Premio AUTO DEL AÑO por el nuevo Grupo Premia.

Finalmente cabe destacar a las personas más importantes de este éxito: los clientes. El Peugeot pensado y diseñado para “los adelantados a su tiempo” fue rápidamente recibido por el público Argentina, Brasil y Chile, logrando así un nuevo hito de exportación.

El viernes 25 de noviembre de 2022, un Peugeot 208 Feline color azul cruzó la punta de línea y se convirtió en la unidad número 100.000 fabricada en el centro de producción El Palomar. El momento histórico fue inmortalizado con la presencia del equipo productivo y directivos de la empresa.

—