Juego de gemelas fue una exitosa película americana de finales de los ’90, pero no eran dos personas, sino que era una, la actriz Lindsay Lohan. Este martes estrena en Youtube, otro juego de gemelas, que sí lo son y son cordobesas. Se trata de Gemelas-paisaje afectivo, una pieza audiovisual filmada en Mendiolaza y protagonizada por las hermanas Lucía y Matilde Nasser.

¿Sos vos o sos tu hermana? Es una pregunta habitual para cualquier pareja de gemelos y ellas no son la excepción. “A veces respondés soy la otra o soy yo; y de todas formas, el otro no termina sabiendo del todo. Sorprende que se confunda, cuando una se ve tan particular a la otra”, le comenta Lucía a ENREDACCIÓN, actriz e la impulsora de este proyecto que recibió el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Motivada por ese juego de las diferencias y por el reencuentro entre ellas luego de un año de estar separadas, invitó a Matilde a crear una obra performática, que las exprese a través de la danza y el teatro. El escenario: el bosque nativo de su localidad.

“El cuerpo habla por sí solo y nos encuentra en un montón de parecidos, pero también de particularidades”.

Para lograrlo, rescataron fotos y audios de ellas de la infancia y dejaron que las atraviese en sus experiencias como adultas de 35 años. “Teníamos ganas de mostrar cómo la gente encuentra un montón de similitudes, pero nosotras vemos un montón de diferencias. Entonces, fue explorar como el cuerpo habla por sí solo y nos encuentra en un montón de parecidos, pero también de particularidades de cada una”, sostiene quien fue la primera de las dos en salir al mundo.

Lucía no había tomado noción de la magnitud de ser gemela hasta que Matilde fue diagnosticada con leucemia y ella es la única donante del trasplante de medula que necesita. “Es un vínculo especial, tenemos un hermano mayor, pero la relación no es la misma. Es que ya estás compartiendo desde la gestación, luego sigue la vida y se comparte mucho. También, quieras o no, está la comparación. Es super especial, porque se nos vienen cosas en el mismo momento, por más que no hayamos compartido un montón de experiencias y no busquemos atarnos la una a la otra, hay una cuestión de conexión muy zarpada”, confiesa.

Con voz aguda, revela que está ansiosa por el estreno de Gemelas-paisaje afectivo, y con ganas de que mueva fibras sensibles. “Además con la expectativa de que llegue a lugares sorpresivos, de que lo vea mucha gente y, sobre todo, otras gemelas, quienes también puedan expresarse artísticamente”. Por su parte, asegura que las Nasser tienen más proyectos juntas a futuro.

PARA AGENDAR

Estreno martes 28 de diciembre, a las 21, YouTube: Lucía Nasser

—