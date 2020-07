Sofía Vitola: “La música me empoderó”

“Cuando era chica, se usaba la palabra potra, pero relacionado a un concepto de estereotipo de mujer con el cual una cree que tiene que cumplir. Con el tiempo me di cuenta que no tenía que ser así, que todas podemos ser una verdadera potra. Entonces trato de unirla a un significado de fuerza y de grandeza de la mujer”, le cuenta a ENREDACCIÓN Sofía Vitola, Potra en la escena musical desde 2013.

En su último tema, “Ninja”, canta “Sácame de acá que no aguanto más. Parece el principio, pero va a terminar” y es inevitable asociar la letra al espíritu de cuarentena. En sintonía con el contexto, este jueves se suma en vivo desde su casa al Billboard Festival Online con esta canción de amor y otras de su repertorio pop. Mientras ella esté tocando, su hija Miel quedará al cuidado de Mike Amigorena, su papá. Luego se intercambiarán los roles, porque el actor y músico también es parte de la grilla del evento.

La música es un asunto familiar. El primero en traer una guitarra fue Gonzalo, el mayor de los Vitola y miembro de La Zimbabwe. Joaquín, su otro hermano, formó Indios. Ella, antes de Potra, integró Lavial, un grupo electro-pop de chicas, fue corista de Lucas Martí y del proyecto Varias Artistas.

¿La música te ayudó a transitar cambios?

La música me empoderó. Es el lugar donde encuentro mi seguridad, donde me siento contenida y desde ese lugar una puede sentirse una potra.

Desde que nació Miel ¿te sentís más “Potra”?

Totalmente. Ser madre también empodera. No es porque pienso que las mujeres tienen que ser madre o los varones padres. Pero desde que decidí ser mamá, siento que todo lo que hago lo veo más lindo y le encuentro otro sentido, como si la vida lo tuviera. La maternidad al principio es un poco chocante, pero de a poco empieza a ser más interesante.

¿Cómo describirías tu música?

Sincera. Siempre trato de escribí lo que pienso, lo que siento, no se escapa mucho de lo que soy. La uso como medio para crecer como persona, como mujer, como todo. Siempre está ligada a mi persona, no es algo que está aparte de mí, está conmigo y es mi excusa para crecer. Como dice un personaje de Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar: "Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma”.

"La música es mi excusa para crecer."

En tus canciones te han acompañado productores reconocidos. En el caso de “Ninja” Juan Ingaramo y Nico Cotton. ¿Una canción para completarse necesita de un buen productor?

Para mí sí, hay gente que es más productora de sus canciones. Busco buenos productores porque te terminan de potenciar. Por ejemplo, esta canción la hice después de reunirme con ellos. Me fui del estudio y la escribí pensando en ese encuentro. Trabajar con gente así es súper inspirador. Lo interesante qué te puede potenciar el productor. En ese proceso, no es que una no trabaja, es un trabajo en conjunto. Tal vez el productor ve una veta que vos no te ves.

Hay una "onda" algo vintage en la estética de Potra ¿te gusta viajar al pasado o te hubiera gustado vivir en otra época?

Me parece que tengo cara de otra época, pero me gusta vivir en esta época. Me siento inspirada por el pasado y me divierte mezclarlo con algo moderno.

"Me siento inspirada por el pasado y me divierte mezclarlo con algo moderno."

¿La música vía streaming llegó para quedarse o tenés esperanza en una nueva normalidad?

Todo llega para quedarse. Yo, que doy clases de guitarra de este modo, puedo darle a gente de Mendoza, en lo personal lo incluí. Todo lo que sea sumar, me gusta, si es para reemplazar, no. Todos estamos expectantes a que podamos tocar en vivo. El streaming es una manera de bancar la parada porque vamos a ser de los últimos rubros en volver. Pero la música da felicidad. El otro día vi el show que dio Jorge Drexler desde Madrid y estuvo buenísimo. Era domingo y una cosa linda para ver. Puede ser que llegue para quedarse, pero ahora más que quedarse lo veo como un modo de espera. Siempre está buenísimo poder resolver de la realidad, por ahí no los hubiéramos imaginado de esta manera, pero toca así.

¿Qué reflexiones en el Día de la Independencia Argentina?

Valoro mucho a Argentina. Tenemos que cuidar y amar a nuestro país. Tenemos que cuidar la industria nacional, porque en un mundo capitalista, es lo que hace más fuerte a un país. Entonces confiar que acá la gente hace las cosas muy bien, que hay gente muy talentosa, no mirar tanto para afuera, sino hacerlo para adentro. Tenemos un país rico no solo en tierras sino en personas. Yo confío.

