Sin espacio para perder: Instituto y Atenas juegan un clásico clave para tomar impulso

El cuarto clásico de la temporada entre Instituto y Atenas se juega a todo o nada. Ambos equipos llegan con la obligación de ganar para no alejarse de sus objetivos, y por eso este nuevo duelo tiene un condimento especial. El partido arranca a las 21 horas en el Ángel Sandrín con televisación de TyC Sports. La última vez que se enfrentaron allí, fue victoria albirroja por 80 a 68 en la fase de grupos del Súper 20.

“Tenemos que recuperar nuestra identidad, ser más agresivos en defensa y en partidos de esta magnitud como es para todos nosotros y en ofensiva encontrar una dinámica que contenga sumatoria de pases, más bien obtener puntos de contrataaque y no ser predecibles. Jugar de local con nuestra gente siempre motiva y es lindo. Siempre tiene un plus de energía, esperemos aprovechar eso y disfrutarlo con nuestra gente también", afirmó Gastón Whelan.

Cómo llega Atenas

El Griego viene de repartir triunfos y derrotas (3-3) en sus últimos compromisos; y nuevamente afrontará una seguidilla de duros juegos fuera de casa (Instituto, Quimsa y Olímpico), condición en la que arrastra un récord de 4-8 (33.3%) y el general es de 9-12 (42.8%), situación que le hace ocupar la 13ª posición. En cuanto a números, la defensa sigue siendo el punto a solucionar, ya que permite una media de 82.5 puntos. En ofensiva registra 82.0 por presentación.

Cómo llega Instituto

La Gloria sigue buscando su mejor versión, aunque por el momento no la ha encontrado. Cambió a dos de sus extranjeros (Dwayne y Raasean Davis) y en sus lugares fichó a Germain Jordan y reincorporó a Cristian Amicucci, quien se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados sufrida en mayo del año pasado. El récord del albirrojo, que ocupa la 5ª posición, es de 12-6 (66.7%) y de local apenas perdió un solo partido (7-1). En ataque anota 81.9 puntos y le convierten 75.5.

“Aprovechamos esta ventana FIBA que nos viene muy bien para entrenar y seguir aumentando y mejorando el juego colectivo y para incorporarlo a nuestro nuevo compañero Jordan que si bien tiene 5 partidos no tuvimos tanto tiempo de entrenamiento que es donde podemos ver nuestras reglas y sistemas”, cerró Whelan.

Historial en La Liga Nacional:

Se midieron 15 veces en La Liga Nacional, con 10 victorias para Instituto y cinco para Atenas.

BOLETERÍA

La boletería abrirá el miércoles de 9 a 13:30 y a partir de las 18hs. Socios gratis a popular, retiran entrada con carnet, no socios $100. Platea para socios $200, no socio $350. El costo de la platea ha bajado ya que los hinchas de Instituto no podrán utilizar la tribuna preferencial. La preferencial de calle sucre será para el visitante a $250.

