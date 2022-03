SéS, desde Galicia llega a Córdoba: “Los cantores de Latinoamérica me han enseñado a pensar”

A los 5 años, el disco favorito de SéS era el de Nana Mouskouri cantando canciones latinoamericanas, y desde Galicia, su tierra natal, con esas melodías y letras, cruzó el océano. Un día, mientras hacía la tarea de la escuela, escuchó “A desalambrar”, de Víctor Jara, y cuenta que el vínculo se selló para siempre. “Los músicos de América Latina me abrieron la puerta del cuestionamiento, que es la del conocimiento”, confiesa a ENREDACCIÓN por teléfono, desde Buenos Aires, a donde acaba de llegar para realizar una gira por la región. Córdoba es parte del tour: La cita es el próximo 17 de marzo y compartirá la noche con Viviana Pozzebón y Luciana Jury.

Sin embargo, no planeaba ser cantautora, por el contrario, estudió filología, interesada por estudiar las relaciones entre lengua e identidad y la politización de las identidades. Dice que fue el azar el que decidió su camino en la música y, como en las películas, un productor la escuchó y le entregó una tarjeta anunciándole que quería grabarle un disco. “En ese momento, tenía una banda con amigos que tocábamos medio en broma. Luego de un concierto, se me acercaron a decirme eso y yo no me consideraba interesante. Ahora, cuando miro para atrás, entiendo que lo que no abunda es la naturalidad, la falta de complejos arriba del escenario. La gente se sube a ser cool, pura pose, y yo no lo soy, soy hot, subo con todo. Con mi grupo éramos un desastre, pero un desastre tan auténtico. Cero pretensiones y mucha visera, eso es un valor que no hay, en escena se ve lo contrario”, relata. Suma siete discos editados y por Argentina estará presentando el último Liberar as arterias (2020). Admite que es una meta terminar su doctorado en filología.

Conoció Córdoba en 2012, pero esta es la primera vez que visita la ciudad con su proyecto. Su única aspiración es dar el mejor recital.

Hoy es el Día de la Mujer, ¿qué te parece importante cantar al respecto?

Me parece importante ser consciente de que nada es gratuito. Vendernos como objetos sexuales arriba del escenario, a lo que apelamos como libertad –y no digo que no lo sea-, es perpetuar la esclavitud. Es difícil para una mujer subirse al escenario como lo hace un hombre, que solo se sube a vender su música. Para nosotras es difícil que solo compren nuestro producto cultural. Además, no es una opinión, es un dato, la única forma de enseñar es con el ejemplo. Entonces las mujeres debemos ser estrictas en subirnos al escenario, como seres que tienen que dejar claro que exigirán respeto, también a su posición intelectual.

“Lo urgente es dejar de ser masa para ser pueblo”.

¿Qué otras problemáticas consideras que es urgente cantar?

Los más urgente es hacer un llamamiento contra la indolencia, la indiferencia, contra esa anestesia que nos inoculan para hacernos más maleables, que nos hacen capaces de ver a otro ser humano como un mobiliario urbano cuando está tirado en la calle. El sistema nos ha convertido en autómatas, “el gran hermano” de 1984 ya está aquí. Lo urgente es dejar de ser masa para ser pueblo.

¿Por qué decís que lo tuyo no es canción de protesta?

No me gusta ese término porque está hecho y acuñado por los dueños del sistema, hay un punto peyorativo que no acepto. Prefiero la canción testimonial, le cuento a quien quiera escuchar mi realidad y contexto. Siempre digo en broma que si Maluma y yo nos caemos al piso, seguro protesta más él que yo, yo no soy protestona. Además, uno diría que Maluma no hace canción de protesta o de política. Y eso no es verdad, Maluma hace canciones políticas solo que es machista y neoliberal. Y en mi caso, soy feminista y socialista. Todos los músicos hacemos canción política, porque el ser humano es político.

¿Cuál es la diferencia entre cantar y contar?

Mercedes Sosa decía que cantante es quien tiene con qué, cantor el que tiene un por qué. Yo no tengo con qué, sino cosas para decir. Además, a las mujeres nos reducen a cantantes y no estoy de acuerdo, porque a Andrés Calamaro, Jorge Drexler o Joaquín Sabina, no les llaman así, les dicen cantores, poetas, letristas o cantautores. A mí me incomoda el término cantante, porque no lo soy, porque yo hago mis letras, mis discos, los produzco, los pago. Hay permiso de las mujeres para dejarse llamarse así. Yo no, porque no canto cualquier cosa que me ponen en frente, si Drexler no lo es, yo tampoco.

Hiciste un disco en español para que te entiendan las letras por aquí, ¿el idioma es una barrera para la música?

No es una barrera. Pero sí es cierto, que cuando tu música gira en torno a una idea, como en mi caso que soy contadora, no cantadora. Si puedes acercarle en su propia lengua y tienes motivos, está bien. Lo que hice fue elegir doce canciones, de todos los discos que tengo, para versionarlas y grabarlas en español. Lo que digo es que la clave de mi música, no es mi interés en el intérprete, sino saldar mi deuda con Latinoamérica, porque sus cantores me han enseñado a pensar. Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, Víctor Jara… Entonces, como había gente que me comentaba que querían poder entender la letras, pensé ¿y por qué no?

“Le cuento a quien quiera escuchar mi realidad y contexto”.

¿Por qué la conexión con Latinoamérica, qué deuda tenés?

No concibo mi vida sin haber consumido ese discurso. Por ejemplo, escuché a Silvio cantar “porque la inmunidad me carcome los huesos”, en “Resumen de Noticias”; y a Atahualpa Yupanqui: “Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí / Que no se quede callado quien quiera vivir feliz”. A mí me parece que la música que dice cosas, y lo músicos que tienen la capacidad de hablarte al oído, son educadores. Son más determinantes en tu formación ética que cualquier otra cosa.

En España, ¿por qué elegís cantar en gallego y no en español?

En este caso la pregunta sería: ¿Por qué no hacerlo en mi lengua, si es mi lengua? ¿Por qué tendría que hacerla en otra lengua que no es la mía?

PARA AGENDAR

Jueves 17 de marzo, a las 20 horas, en Studio Theater, Rosario de Santa Fe 272.

