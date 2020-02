Sepo Ginóbili: "Tenemos que jugar todos los partidos como si fueran la final del mundo"

Sin los nombres de la temporada pasada, y con un presente irregular, el equipo de Sebastián Ginóbili tiene por delante el clásico contra Atenas, este miércoles, en el Ángel Sandrín. "Jugar un clásico siempre es importante", resalta el entrenador. "Tenemos que mejorar nuestra línea de juego porque ya estamos en la etapa final del torneo y el equipo ya tiene que encontrar esa regularidad que necesita cualquier equipo protagonista", agrega.

Luego del receso por la ventana FIBA, Instituto se concentra en los desafíos que tiene por delante. Primero, encarar el clásico cordobés buscando una victoria, para que sirva de envión anímico; y después, resolver varios detalles para enfrentar al duro Flamengo en la semifinal de la Champions League Américas a mediados de marzo. El "Sepo" lo sabe y conversó con ENREDACCION sobre el futuro inmediato del equipo.

Se viene el clásico contra Atenas, ¿Cómo se preparan para este partido?

Jugar un clásico siempre es importante. Más allá de que tenemos que defender nuestra casa, de que tuvimos un buen receso, de que necesitábamos un par de días para descansar y recuperar algunos jugadores que estaban tocados, lo importante ahora, es mostrar nuestra mejor versión. Hay que ser competitivos, jugar duro y tratar de mejorar nuestra línea de juego porque ya estamos en la etapa final del torneo y el equipo ya tiene que encontrar esa regularidad que necesita cualquier protagonista.

En el último clásico, se les escapó el juego sobre el final y quedaron en evidencia varias falencias, pero sobre todo hubo un bajón anímico del equipo. ¿Trabajaron para mejorar ese aspecto?

Nosotros tenemos que jugar todos los partidos como si fueran la final del mundo. Somos un equipo al que no nos sobra un gran talento, no es que entramos a los partidos ganando por veinte. Nosotros tenemos que jugar duro, entender que nuestro equipo tiene que jugar de determinada manera, con determinada energía y tratar de hacer nuestro mejor partido. A eso tenemos que apuntar el miércoles, después, lo que pasó antes o lo que va a pasar, no está en nuestras manos. Nosotros tenemos que enfrentar y entrar a jugar como si fuera la final del mundo, como es cada partido que vamos a jugar en casa y afuera en lo que nos queda de temporada.

A diferencia de clásico anterior, Leo Lema será parte del plantel de Atenas, ¿cómo pensas que puede influir?

Yo creo que Lema es un gran jugador, es un jugador de equipo que potencia a Atenas desde lo físico, y desde el juego. Pero bueno, Atenas tiene sus problemas, es un tema de ellos, nosotros nos tenemos que preocupar en lo que es Instituto, en lo que nosotros tenemos que hacer como equipo. Primero pensar en el regreso del “Loku” (Martín Cuello) y ver en qué situación física esta.

Después, hacer lo que venimos haciendo en todos los partidos de la competencia, o intentar hacer lo que venimos haciendo, ojalá podamos hacer nuestro mejor partido, de que juguemos con la mentalidad y la energía que tenemos que jugar y después ver cómo se da el juego. Atenas es un equipo que juega con mucha energía, que tiene jugadores importantes y que tiene un buen juego, así que nosotros tenemos que preocuparnos más por nosotros que por ellos.

En este receso de once días tuviste tiempo para pulir algunas falencias, ¿en qué cosas hiciste foco?

Trabajamos de todo un poco, sobre todo en la calidad del juego ofensivo, en jugar menos con la pelota. En la parte defensiva, defender el balón, jugar mejor desde la comunicación que es un déficit que tenemos. Después tratar de jugar mucho más sueltos, tratar de correr más el campo, aprovechar los ataques rápidos, estamos jugando muy estructurados y dependiendo siempre del cinco versus cinco. Nosotros tenemos que apuntar a jugar con mucha más agresividad defensiva y tratar de correr más el campo.

El regreso de Cristián Amicucci se dará justamente en el clásico, ¿qué le puede aportar al equipo de nuevo?

Creo que Cristián lo que tiene es más oficio en la posición de cinco que Enzo (Rupcic), nos da un recambio de juego interior que es importante. Es un jugador que sabe las características ofensivas del equipo, sabe lo que le puede dar y creo que a su función la hace perfecta. Su tarea es darle descanso a Sam (Clancy) y darle mucha más fuerza al juego interior que es lo que nos estaba faltando.

