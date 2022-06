Se puso en marcha la primera liga municipal de ajedrez

La Municipalidad de Córdoba presentó la primera Liga Municipal de Ajedrez femenina y masculina, un hecho inédito en nuestra ciudad que propicia la práctica y difusión del juego ciencia como herramienta educativa y de inclusión social.

Quienes se inscribieron para jugar la Liga son vecinos y representantes de organizaciones barriales e instituciones, como aquellos provenientes de la Universidad Católica de Córdoba, del Centro Vecinal Alberdi, del Club atlético Belgrano y el Club Ajedrez Pensado. También jugadores de la facultad de Psicología de la UNC, De la Caja de Previsión Social para profesionales de Ciencias Económicas, sumado a representantes del Programa Comenzar y Ágilmente PAMI.

El torneo, femenino y masculino, tendrá dos categorías generales: infantiles hasta 12 años y aficionados quienes competirán durante cinco torneos, a razón de uno por mes. Al final, el que más puntos acumulé, será el ganador o ganadora de la Primera Liga Municipal de Ajedrez.

También habrá premios especiales para los mejores en juvenil (13 a 16 años), Sub 8, Sub 10, Sub 12, Supra 60 (mayores de 60 años) y mejor dama.

Se jugará con el sistema suizo, es decir sin eliminación directa y a cinco rondas, por lo que todos jugarán cinco partidas de 15 minutos por jugador.

Las inscripciones para participar son libres, gratuitas, sin cupos y se debe completar este formulario: https://forms.gle/aK7cibEmh4LpSmkK6

Informes al teléfono 433-6007 o vía mail a capacitarte.depo[email protected]

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Polideportivo General Paz y contó con la presencia del subsecretario de Deporte y Recreación, Medardo Ligorria; el director de Programas Deportivos, Horacio Garimaldi; funcionarios del área; el presidente de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, Pablo Jacobo; y dirigentes de clubes.

Ligorria valoró la iniciativa y mencionó los aportes del ajedrez en la ejercitación de las habilidades cognitivas, que involucran a todos los grupos etarios, especialmente a los niños y adultos mayores.”Esta disciplina fortalece la iniciación deportiva, y desde el Municipio impulsamos desde el deporte no solo el desarrollo de las aptitudes físicas sino también las intelectuales como lo hace el ajedrez”, expuso Ligorria.

