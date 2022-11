Se lo comió verde: La Gloria no para y ahora derrotó a Ferro

Instituto es una maquina de triturar rivales y llegó a 10 victorias, 6 en fila. Esta vez bajó a Ferro (3-3) que venía entonado con un triunfo ante el mismísimo Boca. Lo superó por un claro 83-65, en una victoria en la que tuvo que laburar mucho. El goleador del juego fue Lucas Arn, de la visita, con 17 puntos (2/7 en tiros de 3 y 14 unidades de valoración). En el local, los máximos artilleros fueron Bautista Lugarini y Tayavek Gallizzi, ambos con 13 puntos.

Ferro es un equipo aceitoso, intenso, que juega al borde del precipicio emocional y un poco lo arrastró a Instituto en el primer tiempo, que finalizó 36-29 a favor de los de Lucas Victoriano. Pero ya en la segunda parte, los de Alta Córdoba sacaron a relucir su chapa de equipo con defensa ganadora y se comieron al esforzado Verde de Caballito. Llegó a conseguir una diferencia de 23 puntos a 7 minutos del cierre del partido (68-45). Luego, sacó el pie del acelerador y a fuerza de algunos triples, el team de Federico Fernández redujo algo la distancia, pero nunca se pudo poner en partido.

La Gloria mostró su chapa de candidato y aprovechó sus momentos en ofensiva, a partir de un banco que parece tan largo como viajar desde Ushuaia a La Quiaca. Primero fueron Federico Elías y Lugarini, entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo; y a partir del tercero, la dupla Gallizi-Lugarini y un par de apariciones del alero Martín Fernández.

OTROS RESULTADOS

-Platense 67-70 Quimsa.

LOS PRÓXIMOS PARTIDOS

Jueves 3 de noviembre

21:00: Independiente de Oliva vs. Gimnasia

21:00: Obras vs. La Unión

Viernes 4 de noviembre

21:00: Unión vs. Oberá

21:00: Atenas vs. Ferro

A CONFIRMAR: San Lorenzo vs. Quimsa

Sábado 5 de noviembre

21:00: Argentino vs. La Unión

11:30: Instituto vs. Gimnasia (TyC Sports).

Domingo 6 de noviembre

21:00: Comunicaciones vs. Oberá

21:00: Riachuelo vs. Ferro

Receso por ventana FIBA

