Schiaretti: “Va llegando la hora en la Nación de que, de una vez por todas, la maneje alguien del interior que sea federal en serio”

Como lo saltadores de altura, el gobernador Juan Schiaretti sube la vara un poco más en cada salto que intenta. Anoche, en la sala de Bomberos de San Francisco, dijo que “va llegando la hora, también en la Nación de que, de una vez por todas, la maneje alguien del interior que sea federal en serio”.

La decisión del primer mandatario cordobés y de los estrategas de la campaña electoral es tratar de seducir a una porción del electorado de Juntos por el Cambio en esta elección. Como se trata de un comicio nacional, el eje es nacional –en este caso peronismo – kirchnerista versus anti-kirchnerismo- y el gobernador aparece enfrentando a los dos, pero para sumar apoyo anti-kirchnerista.

No es un juego de palabras. La base es mostrar quien es más anti-K en una provincia que parece serlo por definición. Pero, para ello, debe desgastar al principal beneficiario de ese caudal que es JxC. Y sólo puede hacerlo alguien que tenga proyección nacional. Ahí reside el cambio de concepto de la campaña desde el exclusivo “ellas”, al “votando a ellas me están votando a mí” que lanzó en Río Cuarto esta semana. En los pagos de Martín Llaryora y el intendente y candidato a diputado nacional, Ignacio García Arescaa, saltó un poco más arriba y expresó la frase en cuestión. Por razones obvias no le puso nombre y apellido, pero el dirigente que más reivindica al brigadier Juan Bautista Bustos, el primer gobernador constitucional y federal de Córdoba, es justamente él.

“Los cordobeses no tenemos nada que ver con esa grieta inventada por los porteños, que vienen manejando la Patria desde hace tiempo en detrimento del interior profundo. Por eso les pido que nos acompañen”, disparó Schiaretti en un acto colmado de militantes del peronismo.

“Les pido que no se paren en ninguna orilla de la grieta, que voten lo que es conveniente para nuestra Córdoba, y lo conveniente para nuestra Córdoba es votar por Alejandra Vigo (candidata a senadora), Natalia De la Sota e Ignacio García Aresca (candidatos a diputados). Es votar por cada candidato de Hacemos por Córdoba”, siguió diciendo.

Agregó que “somos quienes vamos a plantear claramente en el Congreso de la Nación que se bajen gradualmente las retenciones y vayan a cuenta de ganancias, y que se eliminen ya las retenciones al complejo lácteo”.

En la misma línea planteó que “vamos a plantear que se igualen los subsidios, porque los tienen todos el puerto de Buenos Aires y el conurbano bonaerense; somos los que vamos a plantear el sueño de una Argentina más justa y más federal. Y vamos a defender a nuestra Córdoba con uñas y dientes”.

Describió más adelante que “San Justo es un departamento pujante, de los que más aportan al progreso de Córdoba y es importante seguir así. A San Justo llevamos el gas a cada rincón, reparamos las rutas que había que reparar, asfaltamos otras, llevamos energía eléctrica donde hacía falta para producir más”.

Siguió diciendo que “si hemos alcanzado el progreso es porque nunca nuestro gobierno, en estos 20 años, ha perseguido a nadie, nunca ha descalificado a nadie; nosotros no cavamos trincheras, nosotros tendemos puentes para que, pensando diferente, podamos trabajar juntos”.

Con tono épico, apuntó que “está en el ADN de nuestra provincia, que es una tierra de pioneros, un pueblo trabajador y solidario que siempre quiere construir e ir hacia el progreso; eso es lo que nos ha permitido que Córdoba cambie, que progrese, y esto es lo que tenemos que mantener”.

Expresó que “este 14 de noviembre hay posibilidades de que Córdoba empiece a recuperar lo que es de nuestra provincia, porque hoy en el país hay un empate de debilidades”.

Más adelante endureció el discurso: “Es increíble que estemos financiando con las retenciones gran parte del subsidio que reciben en Buenos Aires y en el conurbano. Nosotros somos los que ponemos la plata para que ellos vivan mejor y eso debe terminar. Por eso me parece importante que todo Córdoba ponga en su boca el clamor de que bajen gradualmente las retenciones y que vayan a cuenta del impuesto a las ganancias”.

Y cerró cuestionando a las dos principales fuerzas nacionales: “El Frente de Todos y Cambiemos son dos caras de la misma moneda, porque son los que tuvieron la chance de gobernar la Argentina y la chocaron porque la inflación sigue, los trabajos se pierden y hay más pobreza en nuestra Patria”.

