Schiaretti relanzó la campaña en CABA: “No es necesario lanzarnos a lo desconocido para resolver esta crisis”

El candidato a presidente de Hacemos Unidos por Nuestro País (HUxNP) Juan Schiaretti subió al escenario principal de su relanzamiento para las presidenciales de octubre acompañado del gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora. Con ellos estaban dos bonaerenses: El diputado nacional y candidato a vicepresidente, Florencio Randazzo, y el ex titular de la ANSES, Diego Bossio. Abajo, en primera fila, una mujer con apellido histórico, la diputada nacional Natalia De la Sota, que viene de viajar a Brasil junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y participar de una misa para apoyar al Papa Francisco, atacado por el libertario Javier Milei, que llegó a calificarlo como un “enviado del maligno”. A cuatro asientos de distancia, el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano, un economista originario de la Fundación Mediterránea que fue halagado por la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Toda la tropa propia reunida. Una foto para el resto del sistema político, para mostrar que el PJ de Córdoba es un aparato que rinde todas las materias y que no será presa fácil de la fragmentación.

Schiaretti se paró como el cambio racional frente al peronismo y JxC y ubicó a Milei como otro de los actores del cambio, aunque irracional. Fue claro en ese sentido: “Hay dos espacios que gobernaron y fracasaron, otro con ideas que no se aplicaron en ningún lugar del mundo, y nuestro espacio, HUxNP, que encarna la gestión, la seriedad y que propone un cambio racional”.

También le respondió a Bullrich, que lo subió al escenario como contrincante, para tratar de limar a Massa, cuando pasó por Córdoba el martes. “No nos bajamos nada”, lanzó el gobernador cordobés en alusión al pedido de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri de que se baje de su candidatura presidencial. “Las declaraciones de Bullrich son un disparate porque se arroga la facultad de decir quién puede ser candidato. Es antidemocrática”, manifestó en una conferencia de prensa y explicó que en JxC “creían que definían su interna y listo; ya estaba el presidente”, pero frente al escenario de tercios que dejaron las PASO se plantean “dos alternativas por fuera de la grieta que son La Libertad Avanza (LLA), por un lado, y quienes tenemos experiencia de gestión, por el otro”.

Más adelante reiteró su idea de que Argentina debe ser un país normal. “El 22 de octubre los argentinos podemos elegir ser un país normal. Hay dos espacios que gobernaron y fracasaron, otro con ideas que no se aplicaron en ningún lugar del mundo, y nuestro espacio, HUxNP, que encarna la gestión, la seriedad y que propone un cambio racional”.

“Nadie es el dueño del voto de los argentinos. La dirigencia se empeñó en ocuparse de sus cosas y no resolvió los problemas de la gente. Por eso la sociedad argentina ya expresó que quiere un cambio, y le dijo basta a las dos fuerzas de la grieta”, expresó a continuación.

“Lo normal es que se pueda pensar en cómo mejorar la vida de las familias. Lo normal es no gastar más de lo que ingresa. Lo normal es tener una inflación de menos del 10% anual, como tienen nuestros países vecinos. Lo normal es que haya prudencia en el uso de los recursos”, describió el candidato de la alianza entre el peronismo federal y los partidos Socialista, Autonomista y Demócrata Cristiano.

Llaryora que después de su frase “los pituquitos de Recoleta” se convirtió en una celebridad de los medios de Buenos Aiers, calificó a Bullrich de “soberbia” y se preguntó “¿por qué no se bajan ellos?”, a los que definió como “responsables de la grieta”.

Al referirse a las fórmulas de JxC y Unión por la Patria (UxP), les propuso retirarse de la contienda y “dejar a las otras dos opciones”, una que “plantea un salto al abismo”, en alusión a LLA, y “otros que proponemos certeza y gestión”.

“Queremos gobernar para que haya trabajo porque nadie está contento con los subsidios, más allá de que estemos acá pisando la ‘Republica Planera’ porque en Capital Federal todo el mundo tiene un plan”, dijo y agregó: “¿Se imaginan lo que sería un gobernador de la patria productiva con Schiaretti como Presidente?”, cerró el nuevo hombre fuerte del peronismo cordobés.

El candidato a diputado y jefe de campaña, Diego Bossio, abrió el acto con la militancia pasadas las 17.30 y arengó: “No nos bajamos nada”. Bossio recordó que Bullrich “formó parte de un gobierno que se fue en helicóptero y volvió después para ser parte del fracaso (del gobierno de) Mauricio Macri”.

Respecto al escenario electoral previo a los comicios, manifestó que “alguien sin experiencia en gestión como Javier Milei nos propone un salto al vacío donde no sabemos adónde vamos”, mientras que desde HUxNP, “a las ideas locas del salto al vacío que proponen unos candidatos y al ventajismo que proponen otros le contraponemos sentido común, responsabilidad y gestión”.

Por su parte, Randazzo opinó que “la política ha abandonado la empatía con los problemas que tiene la sociedad” y que frente a los resultados de las PASO “después nos sorprendemos cuando un emergente como Milei es el candidato más votado y muchos apelan al miedo (para explicarlo) sin darse cuenta que la sociedad ya no tiene miedo aún que le propongan un salto al vacío”.

“Si la política no sirve para resolverle los problemas a la gente, entonces no sirve”, dijo y llamó a votar por la fórmula que integra como una “alternativa para honrar el apellido de nuestros padres y no hipotecar el de nuestros hijos”.

