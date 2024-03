San Francisco: En un sorpresivo cambio, Quinteros reemplazó al jefe de policía que había asumido en enero

Los memoriosos de la ciudad no recuerdan algo parecido: El jefe de la Departamental San Justo (abarca una amplia zona, limítrofe con Santa Fe, con ciudades como San Francisco, Las Varillas, Morteros, y Arroyito, entre otras) duró en funciones apenas dos meses y cinco días. Pedro Maldonado había asumido el 8 de enero de este año y este miércoles, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, lo reemplazó por el comisario mayor Rubén Alejandro Caporali, que llegó a ser el número 3 de la Policía en este departamento antes de ser trasladado por una denuncia de violencia laboral y de género.

Si bien no trascendieron de manera oficial los motivos del volantazo, este medio pudo reconstruir de fuentes policiales que el problema se originó en dos razones, ambas bien diferentes entre sí.

Por un lado, Maldonado, que tenía una carrera de 30 años en la Policía y provenía de inteligencia criminal, era un jefe distante con sus subordinados y la etapa que se abre requeriría de lo que internamente se denomina como un “jefe tropero”, con ascendencia de mando y conocimiento de la gente y la zona.

Y, por otro, parece que en Jefatura cayó como un baldazo de agua fría el hecho de que toda la línea de mando superior y la jefatura política se hubieran desayunado de las amenazas a través de los medios de comunicación. Los llamados con las amenazas se produjeron el lunes por la tarde y el escándalo saltó el martes. Las fuentes señalan que Maldonado “no le habría dado la debida importancia a los llamados y al convulsionado contexto que generó la situación de Rosario, paralizada por la violencia narco”. Coincidieron en que ese hecho habría sido desencadenante.

A partir de ese combo, con golpes en la mesa de por medio, en Jefatura y el Ministerio de Seguridad quedó sellada la suerte de la Departamental y se habría decidido cambiar la cúpula. Una especie de “borrón y cuenta nueva” teniendo en cuenta que San Francisco quedaba en el centro de todas las miradas por ser la primera línea de contacto con Santa Fe, provincia sobre la que todo el país tiene puesto sus ojos a causa de la escalada narco; y, además, por ser el pago chico del gobernador Martín Llaryora.

LA ASUNCIÓN

Quinteros puso en funciones al comisario mayor Rubén Alejandro Caporali al frente de la Departamental San Justo. Durante el acto, el jefe de Policía de la provincia de Córdoba, comisario general Leonardo Gutiérrez informó sobre la incorporación de más personal a la Departamental San Justo y la llegada de efectivos del Eter (fuerzas especiales), Infantería y la Fuerza de Operaciones Motorizada.

Del acto participaron el intendente Damián Bernarte; el comisario general Marcelo Marín; integrantes del Estado Mayor Policial, el director general de Departamentales Norte, comisario mayor Antonio Urquiza; el director general de Policía Caminera, comisario mayor Iván Rey; el director general de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Francisco Salcedo, entre otros.

El ministro aseguró que tras los hechos de público conocimiento que se viven en la ciudad de Rosario, el gobierno de Córdoba ha dispuesto el refuerzo de todos los puntos limítrofes con la provincia de Santa Fe, entre ellos la ciudad de San Francisco.

Dijo que “en representacion del gobernador LLaryora vengo a dar un mensaje claro: todo lo que el Gobierno Provincial y la Policia de Córdoba tenga que hacer para mantener la paz social, lo va hacer. No vamos a permitir que alteren el orden público ni en San Francisco ni en ningún otro punto de Córdoba. Por eso estamos acá, junto al jefe de la Policía de Córdoba, y el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Sepan que absolutamente siempre los estaremos acompañando”.

Gutiérrez, por su parte, destacó que “hoy es un día muy importante para esta ciudad puesto que una nueva modalidad delictiva pone en alerta a San Francisco. Esta política institucional decidió realizar cambios estructurales dentro de la conducción porque la situación lo ameritaba y también dotar de una serie de recursos para el trabajo en calle de nuestros hombres y mujeres de la Policía de la provincia de Córdoba”.

Explicó que “la incorporación del Seom (Servicio Especial de Operaciones Motorizadas), un equipo motorizado altamente capacitado para trabajar en este tipo de circunstancias. Se le ha sumado también un grupo de infantes junto a móviles de Caminera que trabajará de manera permanente. Al mismo tiempo se ha reforzado el Eter generando de esta manera una serie de recursos para devolver la tranquilidad pública a la comunidad de San Francisco”.

Planteó también que “debemos ser duros e inflexibles en los controles para que nada que venga de afuera nos provoque daño y nos genere intranquilidad y malestar en nuestra sociedad”.

En otro tramo de su discurso, reconoció que “estamos transcurriendo tiempos difíciles, tiempos duros. Esto se supera con mucho profesionalismo, lealtad y compromiso. A la Policía de la provincia de Córdoba le sobra todo esto. Es el momento de poner en práctica todas aquellas acciones para que todas las malas intenciones delictivas queden al margen del contexto de la sociedad y podamos generar la tranquilidad que San Francisco y Córdoba necesita”.

Resaltó que “el trabajo a realizar de ahora en adelante será muy duro, pero necesario” y agregó que Caporali “es la persona ideal para asumir este rol, está capacitado y con un trabajo mancomunado entre todas las entidades que hacen seguridad, desde la municipalidad, la FPA (Fuerza Policial Antinarcotráfico) y Gendarmería podemos lograr los objetivos anhelados y deseados por nuestra sociedad”.

QUINTEROS EN SANTA FE

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, viajó junto al Jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, este miércoles a la ciudad de Rosario, donde se reunió con su par santafecino, Pablo Cococcioni. Luego del cónclave, el ministro cordobés ratificó el compromiso del gobierno provincial de trabajar junto a la provincia de Santa Fe, a la vez que informó la decisión se reforzar la zona limítrofe. “Ya hemos reforzado con controles de nuestra Policía Caminera y Patrullas Rurales. En esto no hay bandería, no hay partido político, no tiene que haber diferencia en tema de la seguridad. Los vecinos de Rosario lo están viviendo en carne propia y nosotros no podemos hacer distinción de ninguna manera. Creo que cada uno tiene que poner todo lo que pueda al servicio de restituir el orden y la paz social”.

MÁS INFORMACIÓN

VER San Francisco en alerta: Amenazaron con matar a todos los policías y se reforzó la vigilancia en el límite con Santa Fe.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.