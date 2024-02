Córdoba: Rossi pide la convocatoria a la Convención Nacional para terminar con JxC y conformar una nueva alianza

El legislador provincial Dante Rossi (UCR) es el primer cordobés que saca los pies del plato y decide reclamar el fin de la alianza de Juntos por el Cambio (JxC) luego que el Pro de Mauricio Macri y Patricia Bullrich anunciara que avanza en conformar una alianza con el gobierno del ultraderechista, Javier Milei. Rossi, originario del alfonsinismo, pidió este lunes la convocatoria a la Convención Nacional de la UCR, en una nota dirigida a Gastón Manes, titular del máximo órgano partidario: “Me dirijo a Usted, para que luego del debate imprescindible, se determine que no tenemos nada que ver con la marcha del gobierno nacional, que se ha terminado formalmente la herramienta que construimos durante años luego de Gualeguaychú llamada Juntos por el Cambio, y marque el camino de la construcción de una alternativa distinta para la argentina”.

La postura de Rossi es similar a la que sostienen el diputado nacional Facundo Manes y una decena de legisladores de la cámara baja, y el sector que se alinea con el neurocirujano en la Provincia de Buenos Aires. También se encuentra en la misma sintonía el sector del presidente de la UCR y senador nacional, Martín Lousteau, que considera que el partido radical no tiene nada que ver con el gobierno de Milei y ya ha señalado que la participación del ministro de Defensa, Luis Petri, en el Ejecutivo es a “titulo personal”.

Tres días atrás, en declaraciones a Radio Rivadavia, Lousteau afirmó que “la alianza que propone Bullrich ya existe. Cuando uno mira que el ministro de Economía (Luis Caputo) y la ministra de Seguridad son ex funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri y ella fue la candidata a presidenta por el PRO… No sé si es macrimileísmo, mileimacrismo, una alianza… Es lo mismo, no hay diferencia”.El senador porteño apuntó además que “Milei está empezando a demostrar que está dispuesto a jugar por el filo externo de las reglas democráticas. Veo la tendencia de elegir un enemigo y movilizar a la parte del electorado de él en función de esa dialéctica. El Presidente está incitando un nivel de violencia inusitado”.

Por otro lado, en relación al fracaso del proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados, Lousteau señaló que “el Gobierno quiere privatizar de cualquier manera y no se pueden hacer las cosas así. El Presidente quiere tener la suma del poder público para privatizar como a él se le canta todo lo que a él se le canta. Hay que tener cuidado con el reclamo de él ganó, entonces hay que darle todo´”.

Manes que se ha mantenido en silencio público luego de su intervención en la Cámara de Diputados, durante el tratamiento de la Ley Ómnibus, había dicho en esa sesión, en alusión a Milei y su iniciativa, que “los radicales no renunciamos a la Argentina con desarrollo y equidad. Ese es el verdadero sueño colectivo. Creemos en las fuerzas de la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, no en las fuerzas del cielo. Creemos en un capitalismo democrático, en una economía racional y en la vigencia de los valores, en un liderazgo humano, no en uno fanático, en la potencia de los argentinos, no en la prepotencia de sus dirigentes”.

Su hermano, Gastón Manes, titular de la Convención, sí habló, hace dos días, por AM750: “JxC no existe más desde el día que Patricia Bullrich y Macri se juntaron de manera inconsulta con Milei después de la (elección) general. No existen motivos para continuar en una coalición con el PRO. La filosofía del gobierno nos aleja cada vez más y si el PRO se acerca a ellos se aleja del radicalismo”.

“LAS POLÍTICAS DE MILEI NO TIENEN PUNTO DE COINCIDENCIA CON LA UCR”

Rossi plantea, en su nota a presidente de la Convención, que “a un poco más de dos meses de la asunción de Javier Milei a la Presidencia de la Nación ha quedado una certeza absoluta: Sus políticas no tienen puntos de coincidencia con los valores y las ideas de la Unión Cívica Radical”.

Agrega que “se está consolidando un modelo de país donde la mitad de los argentinos van a vivir en condiciones mínimas de bienestar. Precios del primer mundo con salarios del tercero, baja de la inflación por falta de consumo y retiro del estado de mínimas tareas de protección a los que menos tienen para facilitar la aplicación de un capitalismo salvaje”.

Resalta, además, que “se consolida un modelo revanchista, generador de violencia desde el Estado, que exacerba el pensamiento único y que desprecia la búsqueda de consensos como pilar esencial de la consolidación de la democracia. Vale recordar aquí lo que escribió Raúl Alfonsín en Democracia y Consenso: La política es diálogo, búsqueda de consensos: sino; violencia. El diálogo generador del consenso es el método para construir el estado legítimo, basado en la soberanía popular, en el sistema de representación, en el respeto a las minorías y los derechos humanos y políticos y en el repudio de cualquier apelación a la violencia”.

Continúa diciendo que “la UCR integró desde Gualeguaychú una coalición con distintas fuerzas políticas que se llamó Juntos por el Cambio. La misma ha concluido por la fuerza de los hechos. Patricia Bullrich no descartó una posible integración del Pro al gobierno en un solo partido, dos o en una alianza. La inminente designación de Mauricio Macri como Presidente de ese Partido va en ese camino”.

Propone que “el radicalismo avance en la construcción de una nueva alternativa, que le plantee a los argentinos que existe la posibilidad de promover un cambio, pero con justicia social. Que el centro de la política tiene que volver a ser el hombre, comenzando por rescatar a los que más sufren la crisis. No podemos confundir a la sociedad. No podemos caer en la pobreza intelectual de quienes pregonan que si no acompañamos la marcha del gobierno estamos favoreciendo la vuelta del Kirchnerismo”.

Finalmente, expresa que “las sociedades no se suicidan. Miran para adelante. Y la UCR, con la fortaleza de nuestros gobernadores, intendentes, diputados y senadores nacionales, legisladores provinciales y toda la dirigencia y militancia tiene que marcar el camino de esta nueva alternativa. Por todo lo expuesto, solicito convoque a la Convención Nacional de la UCR que preside, para que luego del debate imprescindible, se determine que no tenemos nada que ver con la marcha del gobierno nacional, que se ha terminado formalmente la herramienta que construimos durante años luego de Gualeguaychú llamada Juntos por el Cambio, y marque el camino de la construcción de una alternativa distinta para la Argentina”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

