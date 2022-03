Retromobile 2022: Junto al Nuevo C5 X, Citroën rinde homenaje a varios de sus modelos históricos

Digno heredero de la tradición de grandes berlinas de Citroën, el Nuevo C5 X se expone por primera vez al gran público acompañado de un CX Pallas, un Traction Avant y un Rosalie. El Méhari de los tiempos modernos, My AMI Buggy Concept se muestra en primicia a los visitantes acompañado por un 2 CV Sahara y un Méhari US. Citroën celebra el 40º aniversario del BX, el compacto de los años 80 de estilo sorprendente. Citroën invita a los visitantes a descubrir su rica colección en su stand del Salón Rétromobile, cita indispensable para los amantes de los vehículos clásicos y de los apasionados por la historia del automóvil y de su industria (Paris Expo, Puerta de Versalles) en el hall 7.3 del miércoles 16 al domingo 20 de marzo

NUEVO C5 X, EL HEREDERO DE UNA LARGA SAGA DE GRANDES BERLINAS CITROËN

El Nuevo C5 X se expone por primera vez al gran público. Digno heredero de las grandes berlinas de la Marca, renueva los códigos del segmento con una línea vanguardista síntesis de berlina, break y SUV. En la más pura tradición de los Citroën audaces e innovadores, el C5 X invita a viajar serenamente en un habitáculo digno de un espacio lounge y con el confort definitivo que proporciona su suspensión activa Citroën Advanced Comfort, una primicia mundial. El Nuevo C5 X está dotado de tecnologías de última generación al servicio del bienestar como el extended Head up Display, la conducción semiautónoma o el reconocimiento de órdenes por voz.

MY AMI BUGGY CONCEPT: EL MÉHARI DE LOS NUEVOS TIEMPOS

Al exponer My AMI Buggy Concept en esta retrospectiva, Citroën ilustra su visión de un objeto contemporáneo imaginado pensando en todos aquellos espíritus libres que desean durante su desplazamiento asumir un rol de aventureros en las rutas y en los caminos hacia las playas. El Méhari de los nuevos tiempos, My AMI Buggy Concept dispone de numerosos elementos de diseño y de accesorios para afirmar su personalidad de aventurero en un habitáculo libre de puertas.

EL BX CELEBRA SU 40º ANIVERSARIO

Presentado bajo la Torre Eiffel el 23 de septiembre de 1982, el BX sorprendió tanto por la puesta en escena de su presentación como por su diseño y su vanguardismo. Algunos días más tarde, el 30 de septiembre de 1982, el 69º Salón del Automóvil de París abría sus puertas para consagrar al BX como una de las vedettes indiscutibles de la muestra. Gran éxito comercial, del BX se vendieron más de 2,3 millones de unidades y se fabricó hasta junio de 1994.

Para diseñar su carrocería, Citroën trabajó con el célebre carrocero italiano Bertone. El diseñador Marcello Gandini propuso entonces una línea original, con cortes limpios, pero sin excentricidades que destacó en el paisaje automovilístico de la época y que caracterizó al BX durante toda su vida comercial. Equipado con un portón trasero, el BX era una berlina de 3 volúmenes de 4,23 m de longitud que podía albergar a 5 pasajeros que viajaban confortablemente mecidos por la suspensión hidroneumática de altura constante. La plancha de a bordo, inspirada en el del CX, retomaba equipamientos icónicos como los satélites situados a ambos lados del volante o el velocímetro de rodillo. Con motores potentes desde su lanzamiento (62 CV y 72 CV de 1.360 cm3, 90 CV de 1.580 cm3), el BX sorprendió por su dinamismo. Innovador en la utilización de materiales compuestos para elementos como los paragolpes, el portón trasero y el capó, el BX declaraba sobre la báscula apenas 885 kg.

Los 12 años de comercialización del BX estuvieron marcados por múltiples evoluciones de carrocería (versión break, un profundo rediseño, una versión comercial), de equipamiento (techo practicable, climatización, instrumentación digital) y mecánica (potencia hasta 160 CV, inyección electrónica, caja de cambios automática, transmisión de cuatro ruedas motrices permanente). Se vendió incluso una serie limitada a 200 unidades de la versión civil del BX 4 TC grupo B de competición (2.141 cm3, 200 CVC, 220 km/h). El mayor rediseño se produjo en 1987. El BX recibió una línea exterior suavizada, así como una plancha de a bordo completamente nueva. La carrera del BX estuvo, asimismo, marcada por numerosas ediciones limitadas (Tonic, Image, Calanque, Leader, etc.), entre ellas la famosa Digit con una instrumentación completamente digital.

Con una vida tan rica y un notable éxito popular, el BX marcó la historia de Citroën y encontró, como es lógico, su lugar en el corazón de los coleccionistas que serán muy numerosos en la celebración de sus 40 años de vida.

OTROS CITROËN HISTÓRICOS PARA VIAJAR EN EL TIEMPO

Para acompañar al Nuevo C5 X, Citroën propone, con la ayuda de clubs y coleccionistas de Citroën, redescubrir modelos emblemáticos que han configurado la historia de la Marca en el apartado de las grandes berlinas. Entre tradición, savoir-faire e innovación, se inicia un viaje desde los años 30 a nuestros días…

Rosalie 10: presentado en el Salón del Automóvil de París en 1932, el Rosalie se ofreció en 3 modelos bautizados 8 CV, 10 CV, ambos con motor de 4 cilindros, y 15 CV con motor de 6 cilindros y se ofreció en diferentes variantes de carrocería hasta alcanzar una producción de 162.468 unidades hasta 1941.

Traction Avant 15/6: comercializado durante 23 años, de 1934 a 1957, se produjeron 758.948 unidades del Traction, como berlina de cuatro puertas, coupé o cabriolet. Vehículo mítico que marcó la historia de Francia durante la Segunda Guerra mundial, el Traction era revolucionario en el ámbito técnico: primer auto de gran serie con tracción delantera, suspensión delantera independiente, suspensión trasera hidroneumática en el 15/6 H de 1954, frenado hidráulico, carrocería monocasco… para ofrecer un comportamiento dinámico que la mayoría de sus contemporáneos le envidiaban. Al Traction se le llamó con justicia “el rey de la carretera”.

CX 2000 Pallas: El CX fue el tope de gama de Citroën de 1974 a 1991. Se fabricaron 1.042.460 unidades. Reflejo de su éxito comercial, el CX fue elegido “Auto del Año” de 1975. Auto de 4 puertas a pesar de su carrocería de dos volúmenes, el CX era todo un concentrado de Citroën: suspensión hidroneumática, 4 frenos de disco y tracción delantera. El CX sorprendió con su limpiaparabrisas monobrazo, su luneta trasera cóncava, su salpicadero original y su emblemática versión de batalla larga “Prestige”.

Junto a My AMI Buggy, los vehículos de coleccionistas de Citroën recuerdan que la audacia, la creatividad y la tecnología han caracterizado siempre al espíritu de aventura.

2 CV Sahara: Como no soñar con la aventura ante una de las 694 unidades del 2 CV 4×4 Sahara. Simple, robusto, un motor delante y otro detrás, con mayor altura libre, una rueda de recambio sobre el capó… todo para disponerse a atravesar el desierto.

Méhari US: Efectivamente, el célebre Méhari llegó también al otro lado del Atlántico. En 1970 y 1971, un millar de unidades desembarcaron en los Estados Unidos de América. Adaptado a la normativa local, el Méhari US se distinguía de sus hermanos europeos por sus faros redondos más grandes. Vehículo de ocio ideal para estados como Florida, el Méhari no encontró el éxito esperado.

Hasta que llegue Rétromobile, los modelos más emblemáticos de la historia de la Marca están disponibles en la web Citroën Origins: www.citroenorigins.com (museo virtual que agrupa 79 vehículos, disponible en 65 países).

