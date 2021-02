Reclaman la reincorporación a la Policía de la mujer que denunció por acoso sexual a un jefe

El legislador radical Dante Rossi pidió ayer la reincorporación de la Policía Mariela N. que denunció por acoso sexual al comisario Mauricio Mielgo, ahora jefe de la Unidad Departamental Marcos Juárez de la Policía de Córdoba. Justamente demanda la desafectación de Mielgo de la fuerza y reclamó la remoción por parte del gobierno provincial de la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana María Becerra, que no intervino pese a las denuncias presentadas por la mujer.

No es la primera vez que Becerra y el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario son denunciados por apañar violencia machista y proteger a los victimarios.

Según la denuncia publicada por Canal 12 y su sitio Web (Eldoce.Tv), la mujer sufrió abuso y acoso por parte de un jefe policial, que le enviaba fotos y videos de contenido sexual explícitos por Whatsapp y la acosaba personal y telefónicamente. La mujer lo denunció ante la Justicia el 21 de febrero de 2020 y ante el Tribunal de Conducta policial el 17 de diciembre de 2018.

En su relato ante la Justicia, la mujer reveló que sufrió violencia institucional y de género: “(Mielgo) me hizo aplicar sanciones y me dieron de baja en la Policía por no haber accedido a este tipo de presión y hostigamiento que permanentemente he padecido”.

“Nunca hubo ningún tipo de relación más que laboral en Corral de Bustos –la localidad donde prestaban servicios-. Pero sentía que estaba obsesionado conmigo porque varias veces venía desde atrás y me manoseaba distintas partes del cuerpo. Yo no quería ni cruzarlo”, relató Mariela N. a Canal 12.

Finalmente, la policía fue dada de baja en abril de 2019 y Mielgo ascendido a jefe de la Departamental de Marcos Juárez.

Rossi, en tanto, argumentó que “se ha hecho público a través de Canal 12 de Córdoba de una situación francamente aberrante, máxime en los tiempos que corren, de agravamiento de la violencia machista”. Relata que la víctima efectuó distintas denuncias internas, pero “frente a la inacción del Tribunal de Disciplina Policial a cargo de la Dra. Ana María Becerra, el 21 de febrero de 2020 realiza la denuncia ante la Justicia”.

“Lo insólito y repulsivo es que la agente fue dada de baja, luego de haber soportado todo tipo de humillaciones, que la llevaron a solicitar licencia médica y carpeta psiquiátrica. Como contrapartida, su agresor fue premiado y ascendido en su cargo: hoy ocupa la Unidad Departamental Marcos Juárez”, detalla el legislador de la UCR.

Agrega que “hay una clara situación de violencia institucional y de género”; plantea que “el Estado, que tiene la obligación de defender a las víctimas, en este caso lo ha hecho con el agresor”; y expresa que “no alcanza con la aprobación de la Ley Micaela y la capacitación en los tres poderes del estado cuando éste mismo no tiene la voluntad de hacerla cumplir, y apaña prácticas aberrantes de sus funcionarios”.

