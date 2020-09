Rechazo del SiReLyF a la oferta salarial de FACE y FECESCOR

El jueves 9 se llevó a cabo una reunión virtual entre el Consejo Directivo y las Seccionales y Subseccionales del Sector Cooperativo con el fin de abordar la gestión gremial.

La videoconferencia contó con la participación de más de 120 compañeros y compañeras. En primera instancia la Secretaría General brindó un detallado informe donde hizo hincapié en las acciones gremiales que se desarrollaron durante lo que va del corriente año y la Secretaría Gremial agregó información y solicitó a los presentes la facultad de apelar y rechazar la oferta salarial que proponen las federaciones FACE y FECESCOR. En una segunda instancia secretarios de Seccionales y Subseccionales dialogaron y apoyaron la gestión del Regional.

El Secretario General, Máximo Brizuela, antes de ir de lleno al tema en cuestión, valoró la labor de los afiliados y afiliadas. Comentó que están al tanto del trabajo que realizan día a día y en materia de acciones solidarias: “Como trabajadores tenemos que reforzar la unión, dar la mano uno al otro y como Consejo Directivo tenemos que agradecerles por el trabajo solidario que están realizando en este tiempo de pandemia; muchos de ustedes están tendiendo una mano, trabajando en merenderos y organizando donaciones”.

Luego el Secretario General enfatizó en el tema gremial y explicó el panorama actual de la negociación por paritarias y por el Decreto 14/20. Dió a conocer la diversidad de situaciones que hay en las Cooperativas de la provincia, donde muchas de ellas pagan este decreto presidencial, otras lo dejaron de pagar por un pedido de FACE y FECESCOR, y también otras que argumentan no tener el dinero para hacer tal pago por este año especial de pandemia.

Con detalles de recaudaciones y pagos, Brizuela explicó porque no dieron lugar al argumento de las federaciones. Comentó que se desarrollaron diálogos y que hubo oportunidades de consenso pero que las mismas fueron rechazadas. “Realizamos presentaciones y reuniones virtuales ambas Federaciones, presentaciones ante el Ministerio de Trabajo. No hubo voluntad de acuerdo con ambas Federaciones. No cumplimentaron el decreto nacional, un decreto que tienen obligación de pagarlo” resaltó.

“Quedó adeudado un 2% del 2019, el Decreto 14/20 y las paritarias 2020. También hemos pedido un bono para salir de este ajuste y en septiembre dar lugar a la paritaria, pero por nada dieron lugar. Hasta el día 08/09 se mantuvieron firmes en no pagar, argumentando que es imposible tal pago por la pandemia”.

Las federaciones hicieron una propuesta verbal que rechazamos. Por la dignidad y reconocimiento de su trabajo debemos continuar con la apelación. El Ministerio de Trabajo expresará en el dictamen que el Sindicato Regional tiene razón, es decir, deben emitir el pago que solicitamos” detalló el Secretario General.

En clave de las negociaciones gremiales, Brizuela argumentó: “Escuchamos a las Cooperativas chicas que tienen realidades diferentes, escuchamos su palabra. Lo hicimos antes, siempre dialogamos y vemos las particularidades de cada una, llegamos a un acuerdo. Cada uno de ustedes trabajaron para gestionar este decreto, muchas Cooperativas la pagaron y muchas no. Por eso no aceptamos lo que ellos dan. Basta de aguantar a estas personas”.

La oferta que realizaron las Federaciones consta de un bono de $40.000 pagado en cuotas de $8.000 y con la cláusula de que el gremio no pueda reclamar paritarias y decretos adeudados. “Que vamos a hacer con esa plata en negro, dejando de lado pagos de paritarias y de decretos. No podemos permitir negociaciones en negro porque no tienen un aporte a las jubilaciones y no tienen aportes a la obra social”, argumentó el Secretario General al rechazar la nombrada oferta.

“Nuestros compañeros trabajaron y los usuarios no tuvieron problemas con el servicio de electricidad. El reconocimiento a un trabajador es pagar un salario digno. Cuidar al trabajador es darle lo que corresponde, las herramientas de trabajo y de seguridad”, enfatizó Brizuela y expresó el carácter del gremio en su posicionamiento de continuar apelando al salario digno.

En la misma consonancia, Jorge Vachetta, Subsecretario General afirmó: “Hay dirigentes que desconocen lo que firmaron, que es el 2% que firmaron en 2019 y desconocen el decreto presidencial pero también hay cooperativas que ya lo pagaron y como dirigentes no podemos faltarles el respeto a dichas Cooperativas. El análisis que tenemos que hacer es la oferta y como nos perjudica como gremio”.

Por la Secretaría Gremial, Carlos Recalde, agregó: “Las Federaciones se escudaron en que no pueden solventar los gastos derivados de la pandemia. El Ministerio de Trabajo pidió una mesa de diálogo. La realizamos, llevamos a cabo varias audiencias y ellos propusieron un bono de 40.000 pesos que no cumple con ninguna expectativa. Nuestra propuesta consiste percibir el índice de inflación de mensual a mes vencido, el pago remunerativo del Decreto Presidencial 14/20 y el 2% adeudado de las paritarias 2019.

Continuaron las audiencias, en una oportunidad nos reunimos de forma presencial con las federaciones y los contadores y al día de ayer (08.09) FACE y FECESCOR no cambiaron su posición… Es un bono que no tiene incidencia en discusiones paritarias y la suma del acuerdo sería ir por debajo del derecho que le toca a cada uno de los afiliados que representamos”.

Por otro lado, Recalde retomó las palabras antedichas y explicitó: “Dicen que no están en condiciones de discutir paritarias y todos sabemos que las 204 cooperativas tienen realidades diferentes. Nuestros propios afiliados nos cuentan y en base a esas situaciones buscamos la salida. El Consejo Directivo decidió rechazar esto y necesitamos la facultad de ustedes para apelar. Por eso bajo este entendimiento, fundamentamos y nos posicionamos en rechazo. Por esta razón solicitamos la correspondiente facultad”.

También, Claudio Toranzo de la Secretaría Gremial reafirmó el posicionamiento del Consejo Directivo: “Dentro de todos los caminos del diálogo, hemos agotado todas las instancias. En años anteriores cubrimos las expectativas de los afiliados, este año, analizamos todos los pasos y vemos qué hacer en pos de hacer valer nuestros derechos. Queremos mantener la unidad y por supuesto no podemos aceptar la oferta. Además, el Ministerio de Trabajo valoró nuestra intención de diálogo y todas las instancias. Se apoyaron en todos los aportes que realizamos para que salga favorable este dictamen”.

Seguido, Secretarios de Seccionales y Subseccionales expusieron su opinión al Consejo Directivo y dieron cuenta de la situación de cada Cooperativa. Muchos de los secretarios de Cooperativas que si le pagan el Decreto 14/20 mostraron el apoyo y solidaridad para las seccionales que se ven afectadas por la negativa al pago.

Finalmente, por unanimidad las Seccionales y Subseccionales dieron amplia facultad a la Secretaría General y Gremial para apelar y realizar las gestiones gremiales, administrativas y judiciales correspondientes al logro de un acuerdo salarial digno.

--

