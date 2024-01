Recalde advirtió que la ley Ómnibus es un “cheque en blanco” para hacer “cosas que no sabemos”

El senador de Unión por la Patria (UxP) Mariano Recalde advirtió este lunes que la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos “destruye pilares de la construcción social y económica del país” y señaló que, a pesar de las modificaciones que se hicieron del proyecto, las ideas centrales “siguen intactas” y es un “cheque en blanco que permite avanzar en cosas que no sabemos”.

“El proyecto de ley destruye pilares de la construcción social y económica del país. El daño que va a causar si se aprueba es enorme”, afirmó el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires en declaraciones a Radio La Red sobre la ley “Bases”, enviada por el poder Ejecutivo al Congreso y que está siendo debatida en plenario de comisiones de la cámara de Diputados.

Recalde señaló que si bien “algunos bloques no están conformes”, las ideas centrales del proyecto de ley “siguen intactas”, debido a que “las cosas que modificaron las pueden hacer por decreto y no vamos a apoyar”.

En ese sentido, cuestionó el artículo del proyecto de ley que delega “facultades extraordinarias” al poder ejecutivo por un año y dijo que es “un cheque en blanco que permite avanzar en cosas que no sabemos. Son muy amplias las facultades que ceden, es un riesgo enorme”.

“Esto excede el límite, la regla es que no tengan facultades y las leyes las dicta el Poder Legislativo, no el Ejecutivo. Este gobierno, que se dice admirador de (Juan Bautista) Alberdi, está haciendo uno parecido a (Juan Manuel) Rosas”, sostuvo el senador.

Y señaló: “Acá gobierna (Mauricio) Macri. (Luis) Caputo gobierna en Economía y (Patricia) Bullrich en Seguridad, que no eran de la fórmula inicial”.

Sobre la movilización prevista para el próximo miércoles convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), afirmó: “El reclamo excede al sindicalismo, porque también participarán organizaciones sociales y políticas. Será una manifestación multitudinaria”.

“La marcha sirve para llamar la atención, para que los diputados de la oposición que están negociando por la ley ómnibus para que no avancen como quiere el gobierno”, indicó Recalde y agregó: “La fuerza que da la gente en la calle va a servir, no están solos”.

El senador opinó sobre la situación del peronismo tras las elecciones del año pasado: “Es muy pronto para planificar una reorganización, sí una decisión unánime de defender a nuestros representados y cuestionar lo que no formó parte del contrato electoral”.

Por último, comentó sobre la actitud de la CGT frente al anterior gobierno nacional, encabezado por Alberto Fernández: “La CGT no estuvo dormida, hizo sus reclamos en un contexto donde hubo un debe, pero no una política agresiva de bajar salarios o atacar derechos de trabajadores, por eso no reaccionaron”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

