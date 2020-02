Radar NBA: el cordobés Bolmaro aparece como posible primera ronda en el Draft 2020

Leandro Bolmaro tiene pasta de crack y la liga más espectacular del mundo lo sabe. Esta última semana, varios periodistas especializados en investigar a los jóvenes que pueden ser elegidos en el próximo Draft de la NBA, ubican al cordobés de 19 años como posible elección de primera ronda. Recordemos que el año pasado, el escolta decidió bajarse a último momento del sorteo, sabiendo que tendría otras chances en el futuro para entrar.

Ahora, la chance de competir en la NBA parece más concreta. El prestigioso analista de ESPN, Mike Schmizt, ubica a Bolmaro como el cuarto mejor prospecto de los que están jugando fuera de Estados Unidos y en el mock draft (predicción) de ESPN, quizá el más trascendente, lo ubican en el puesto 23 de la primera ronda.

19-year-old Argentinian guard Leandro Bolmaro ends phase 1 of LEB Plata on a high note: 17 PTS, 4 STL, 3 AST in 24 MIN on 3-of-5 from 2 and 2-of-4 from 3. The 6-7 playmaker has emerged as a legitimate 1st-round prospect with his play in Barcelona this year https://t.co/SdybPLH0cI pic.twitter.com/8hVd0PfGVr

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) February 17, 2020