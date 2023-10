¿Quién paga la libertad de Milei?

Luego de ser el candidato más votado en las PASO, Javier Milei dio su discurso sin moverse de sus ejes polémicos, como cuando afirmó: “Estamos ante el fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad de que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvidan de que alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima aberración es la justicia social, pero se olvidan de que es injusto que la paguen solo algunos” (1), dijo cuando se conocieron los resultados.

En la frase, el flamante candidato sintetiza algunas representaciones sociales que interpelan las emociones de quienes de manera simplificada depositan las causas de sus malestares en quienes sintéticamente el candidato y su electorado denominan “políticos”. En esta avanzada discursiva recurre a la asociación que en el imaginario social argentino existe entre “justicia social y peronismo” y la frase que se le atribuye a Evita en la que se postula que los derechos surgen como consecuencia de las necesidades.

Haciendo una interpretación superficial, intentaremos deconstruir estas afirmaciones. Fue Pablo Iglesias de Podemos España quien utilizó la denominación de “casta” para identificar a la elite que concentra los negocios y recurre a los cargos del Estado para reproducir sus ganancias (2). En segundo término, la representación de “políticos” asociada a una profesión, es una construcción propia del neoliberalismo y su tendencia a la fragmentación y categorización sectorial, ya que, desde las ciencias sociales, los seres humanos somos sujetos políticos. La idea de confrontar con el símbolo peronista de la justicia social, tiene efectividad ya que la asociación representativa es real, aunque nadie puede afirmar que Evita haya reproducido esas palabras con exactitud. Sin embargo, la justicia social, busca reducir las necesidades partiendo de que todas las personas tenemos derecho a vivir dignamente sin distinción de ningún tipo.

Pero si para el flamante candidato de La Libertad Avanza, los derechos deben ser pagados y para ello el Estado le roba a quienes pagan sus impuestos ¿cómo y quiénes pagarán el derecho a la libertad que proclama? ¿Es posible que cada persona pague individualmente por su “libertad”?

En la columna titulada ¿La libertad avanza o el ecofascismo? publicada en el mes de julio de este año, definimos que la libertad es una relación socioambiental, que implica condicionantes y limitaciones propias del contexto y la moral que rigen una sociedad.

Desde la ética mercantil que postula el candidato a presidente el orden y resolución de los problemas se regulan mediante la expansión del mercado y la supremacía del derecho a la propiedad privada. De esta manera “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera” (3) porque cuando el recurso sea escaso habrá alguien que ofrezca agua como un producto. Lo mismo plantea con la educación, la salud y hasta la circulación por las calles de la ciudad. En su “mundo” lo que es gratis es de nadie y lo que es escaso es susceptible de un negocio que alguien hará.

Es posible afirmar que en teoría económica liberal esto es así. Pero es teoría, porque también es verdad que naturalmente el mercado busca competir y eliminar la competencia, por lo que tiende a su concentración y la acumulación. Para que esto no ocurra, el Estado cobra impuestos, distribuye y regula las actividades que socialmente consensuamos como necesidades básicas y que se implementan como derechos que adquirimos por el solo hecho de existir como seres humanos. De esta manera cuando un empresario que ejerce su derecho a la libertad de empresa y contamina un río, es subsidiado ambientalmente (y esto es económico) por quienes no podrán acceder al agua limpia y por el Estado que tendrá que responder por la conflictividad que se generará por parte de las personas que demandarán agua para la vida, un ambiente sano para no enfermar y para la recreación. Y lo hará de dos maneras básicamente: distribuyendo de manera acotada y controlada los recursos escasos (agua en este caso) o reprimiendo policialmente la protesta social. Ambas tienen un costo que pagará el Estado, es decir, toda la sociedad mediante sus impuestos en beneficio de la libertad del empresario que hará uso de su derecho a contaminar.

Este ejemplo puede trasladarse a la educación ¿qué pasará con los vouchers si el valor de la universidad es mayor? ¿Qué harán las personas cuando lo que hoy es masivo sea restrictivo?, la salud, la circulación por las calles, el derecho a la protesta, etc.

La libertad tiene un costo que siempre alguien pagará. Desde la mirada individualista del candidato “libertario”, quien no pueda pagar no solo no podrá acceder, sino que será quien subsidiará la libertad de quién en su supremo ejercicio de la libertad no respete la condición humana de las demás personas.

Las dictaduras militares del siglo pasado, recurrieron a las palabras libertad y orden para representar su visión del mundo. La materialización de estás se concretó con censura, desaparición de personas y concentración económica. La sociedad argentina pagó la libertad (y el orden) de algunos con la vida, las prohibiciones y los recursos económicos de quienes fueron despojados de sus derechos humanos.

En la campaña, el candidato “de la libertad”, insulta, descalifica y desvaloriza violentamente a quienes no comparten su visión y lo hace desde su derecho a expresarse libremente. Puede hacerlo porque hubo miles de personas que pusieron su tiempo vital, sus recursos personales y hasta sus vidas para que Argentina recupere la democracia.

Milei tiene subsidiado su derecho a expresar sus ideas libremente, porque hubo quienes pagaron antes y hay quienes lo hacen hoy con incertidumbre e inestabilidad económica producto de la importancia que tienen sus declaraciones. Todavía no podemos dimensionar el costo que tendría si resultara electo presidente.

Milei, haciendo honor a su apellido, impone su (ley) visión de Argentina; gracias a nuestras (leyes) garantías constitucionales que le posibilitan presentarse libre y democráticamente para aspirar a la presidencia de la Nación.

La democracia distribuye el poder en cada ciudadano, para que ella funcione debemos ejercer la libertad de participar con la opinión, la acción y el voto en la defensa de los derechos de los demás, como resguardo de nuestros derechos particulares, o renunciar y que la dictadura del mercado imponga la “libertad de pagar” para poder tener derecho.

* Darío Gómez Pucheta es licenciado en Trabajo Social y Doctor en Administración y Políticas Públicas.

