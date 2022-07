Problemas con la credencial electrónica: Piden que APROSS garantice el acceso a medicamentos

El SEP (empleados públicos), UEPC (docentes), Legislativos, Judiciales, UPS, ATSA, UPCN, AMET, SADOP, ADEME, Casinos, Lotería, Músicos, Viales, Gráficos, SUOEM (Municipales) y la Federación de Municipales, reclamaron a la obra social APROSS que garantice el acceso a los medicamentos “con la sola acreditación de su condición de afiliado”.

En un comunicado de prensa, los gremios explican que “la decisión del APROSS de imponer a partir del 4 de Julio la credencial electrónica para acceder a las prestaciones, en particular los medicamentos, ha puesto a numerosísimos afiliados, en particular los mas pobres y los de mas edad de toda la Provincia, en una situación crítica”.

Señala que las farmacias que habitualmente “les venden los medicamentos no pueden hacerlo si no poseen la credencial digital, para lo que el afiliado debe tener un teléfono con capacidad suficiente, conexión a Internet y manejo de las herramientas tecnológicas, condiciones que la gran mayoría de aquellos afiliados no están en condiciones de cumplir”.

Agrega que “otro tanto ocurre con el acceso a servicios o la realización de numerosos trámites para los que se exigen las mismas herramientas”.

Denuncian que “pese a las reiteradas presentaciones realizadas advirtiendo sobre los problemas que generaba la implementación del nuevo sistema informático y reclamando se garantice el acceso irrestricto de los afiliados al medicamento, APROSS sólo ha dispuesto alguna medida paliativa que resulta totalmente insuficiente”.

