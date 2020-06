Por la pandemia, Carlos Paz perdería más de 560 millones de pesos del turismo estudiantil

“El año pasado, alrededor de 70 mil estudiantes entre primarios y secundarios visitaron nuestra ciudad. De ellos, los chicos del primario pernoctaron un promedio de 4 noches; y los del secundario, un promedio de 7 noches con un gasto que se ubicó en la franja de los 1.600 pesos por persona. Si promediamos 5 noches por 1.600 pesos por 70.000 chicos, la cifra trepa a 560 millones de pesos solo en alojamiento y comida, sin tener en cuenta los otros gastos. Cuando uno toma nota del dinero que ingresó a la ciudad y que este año no ingresaría, adquiere una real dimensión de que la crisis será de proporciones. Sin el turismo grupal que desde octubre a diciembre le permite a un buen número de los 260 hoteles registrados tomar aire para la temporada de verano, el panorama que avisoramos es alarmante. La ausencia del turismo de los chicos será un golpe difícil de asimilar”. Con estas palabras y este escenario, Leonardo González, titular de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz se refirió a la acuciante situación del sector que todavía no ha recibido del gobierno nacional ninguna señal sobre cuándo será el reinicio de las actividades.

Cabe señalar, que el turismo grupal de adultos mayores y estudiantes primarios y secundarios tiene su fuerte entre los meses de octubre y diciembre de cada año.

“El último estudio de mercado que hizo la Asociación determinó que el 80 por ciento de la población de nuestra ciudad vive directa o indirectamente del movimiento que genera el turismo. Y así, con las puertas cerradas desde el 18 de marzo y pagando los servicios que siguieron llegando en tiempo y forma, el sector va perdiendo su fortaleza. Sabemos de hoteles que cerraron porque quienes explotaban el negocio no pudieron seguir pagando sus alquileres. Sabemos de los esfuerzos de la mayoría por mantener la fuente de trabajo, pero también sabemos que el 90 por ciento de nuestros asociados son mini pymes o empresas familiares que no tienen la espalda de los grandes hoteles. Con las puertas cerradas será muy difícil mantenerse para cuando el turismo vuelva a ser una actividad permitida” sostiene González.

Desde aquel ya lejano 18 de marzo han pasado más de 90 días y el futuro del sector que aporta más de 40.000 camas registradas (entre 260 hoteles y 60 casas y complejos) al turismo nacional es una gran incógnita que algunas pequeñas flexibilizaciones no alcanzan a paliar. Cuenta que “si bien la decisión de permitir la apertura de los restoranes y bares fue bienvenida, también es cierto que hoy, después de más de una semana, ya podemos decir que los negocios están trabajando a un 30 por ciento de capacidad y que, en algunos casos, los dueños están revisando la decisión de abrir ya que la poca concurrencia no compensa el gasto de mantener su funcionamiento”.

Precisa luego que “el sector gastronómico está sintiendo la falta de público. Si los cordobeses de la capital no pueden venir a la ciudad y si las fronteras con los grandes centros urbanos como CABA, Buenos Aires y Rosario siguen cerradas, es indudable que las chances de reactivar el sector son mínimas. Además, hay que reconocer que el miedo al contagio está muy presente y ello disminuye las ganas de salir a tomar un café o ir a un restorán”.

¿Cómo ha sido hasta hoy, la ayuda de los distintos niveles de gobierno?, preguntó ENREDACCIÓN a González.

Mínima, una aspirina para paliar una enfermedad terminal. El sector siente que está a la deriva. Es increíble que una actividad que aporta 650.000 trabajadores al sistema nacional no haya recibido ayuda y mayor atención de los gobiernos. La única certeza que tenemos es que, si el turismo no se abre, no habrá forma de contener a sus trabajadores.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.