Política y deporte: Las estrellas de la NBA alzan la voz y llaman a votar en las próximas elecciones de EEUU

La NBA está demostrando ser la liga que mejor supo administrar la convivencia con la pandemia. La "burbuja" de Disney conformada por hoteles, canchas y espacios de ocio artificiales, no ha tenido inconvenientes hasta el momento con el virus Covid-19 y se logró con éxito reiniciar la competencia.

Sin embargo, las novedades también exceden lo meramente deportivo y ésta nueva NBA incursiona de lleno en la política. En sintonía con la preparación para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, LeBron James, Chris Paul y Stephen Curry han estado alentando tanto a la comunidad negra como al resto de la sociedad estadounidense a "conocer sus derechos de voto", aprovechando las miradas que atrae la competencia.

Además, en estos días también manifestaron un claro rechazo a las políticas y discursos raciales del presidente Donald Trump y su candidatura. El primer ejemplo es el de LeBron James, uno de los deportistas más influyentes del mundo, que llegó al partido del martes frente a los Blazers, con una versión propia de la gorra roja de Trump.

El eslogan que hizo famoso el presidente de 'Make America great again' fue cambiado por LeBron a 'Make America arrest the cops who killed Breonna Taylor'. Es decir, "Haz que América arreste a los policías que mataron a Breonna Taylor".

LeBron James wearing a “Make America Arrest the Cops Who Killed Breonna Taylor” hat to his postgame conference. pic.twitter.com/nUGsiXpJ65

"Le quitaron la vida a una mujer que tenía un futuro brillante. No ha habido arrestos ni justicia, no tan solo para ella sino para su familia. Queremos seguir clarificando esta situación. Es simplemente injusto", manifestó James en la conferencia de prensa post partido.

Por su parte, Chris Paul, estrella de los Oklahoma City Thunder, dijo que la burbuja ha facilitado que los jugadores hablen sobre su "activismo" político.

Paul, el presidente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, dijo que los jugadores ahora tienen un papel que desempeñar para lograr que los fanáticos voten. "Estaba hablando con Darius Bazley, uno de mis compañeros de equipo, sobre votar el otro día para entender cuán poderosa es nuestra voz para que la gente salga y vote", afirmó en una entrevista con TNT.

"Estos niños ven nuestro juego. Quieren comprar nuestros zapatos. Quieren hacer todo este tipo de cosas diferentes. Así que tenemos que empezar a usar nuestra influencia para asegurarnos de que comprendan la importancia de votar y cómo la supresión del voto lo esta amenazando", finalizó.

A su vez, Steph Curry, una de las máximas figuras de la NBA, junto a su mujer Ayesha Curry, decidieron involucrarse en la campaña electoral del candidato demócrata Joe Biden. “Queremos asegurarnos de que nuestros niños vivan en una nación que sea segura, feliz, saludable y justa, por lo que en esta elección estamos votando por Joe Biden", afirman ambos en un spot subido por el mismo candidato.

.@StephenCurry30 and @ayeshacurry: Thank you for your support. When I’m president, you and your family are welcome at the White House any time.

And, Riley and Ryan, the Vice President will be @KamalaHarris. I think you’ll really like her. #DemConvention pic.twitter.com/0sueYneJF4

— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020