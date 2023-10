Piden investigar a la empresa que maneja la tarjeta TIN

A veces, decir “acepto” puede tener kilómetros de alcances impensados. En este caso, los miles de usuarios que han comprado la tarjeta TIN para pagar pasajes en las empresas de transporte de corta y media distancia de Córdoba, le han dado OK a una cláusula que habilita a la empresa propietaria, TECNOINT S.A, a realizar negocios financieros con el dinero del boleto. Así lo plantean dos denuncias de la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, en las que se solicita “acceso a la información” y se pide investigar “si esta empresa tiene autorización del Banco Central de la República Argentina para realizar esta operación”.

Dice la cláusula cuestionada, que la empresa puede “realizar operaciones que tengan como objeto títulos de crédito o títulos valores públicos o privados y otorgamiento de créditos en general con fondos propios, con o sin garantía de prenda o hipoteca u otras permitidas por la legislación vigente con fondos propios, pero no podrá realizar actividades reguladas por la Ley de Entidades Financieras u otras que requieran el concurso público. La sociedad tiene la plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no le sean prohibidos por las leyes o por el presente, pudiendo realizar todos los actos o contratos que se relacionen con el objeto social (…)”.

La presentación judicial de la asociación de consumidores tiene dos vías: Una civil, en el Juzgado de Primera Instancia de 20° Nominación de la Provincia, a cargo del juez Jorge Arévalo; y otra Penal, en la Justicia Federal, en la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Carlos Casas Noblegas. Los abogados patrocinantes son Tomás Vega Holzwarth y Juan Exequiel Vergara.

TIN (Tarjeta Inteligente) nació a partir de una resolución de la Secretaría de Transporte de la Provincia, de octubre de 2022, que exigió a las prestatarias del sistema de transporte provincial implementar un medio de pago digital o electrónico que reemplazara al efectivo. Recién se pudo implementar a partir del 1 de septiembre de 2023, con numerosas protestas de los viajeros por las dificultades para conseguirla u operarla. La operación alcanza a 200 mil usuarios habituales del sistema.

La compañía operadora de la tarjeta TIN es TECNOINT SA, clasificada por los abogados como una Fintech. Tiene domicilio en Avenida Vélez Sarsfield 762, primer piso, oficina A, en la ciudad de Córdoba. De acuerdo al escrito, la empresa no figuraría en una serie de listados públicos provistos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en los que deben registrarse empresas de este tipo, según su actividad:

-Proveedores de servicios de pago autorizados.

-Proveedores de servicios de billeteras digitales interoperables.

-Proveedores no financieros.

-Registro de empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra.

DATOS Y CLÁSULAS ABUSIVAS

Dice la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino que “la presente demanda tiene por objeto el acceso a la información, buscando que la empresa informe de manera clara, veraz y transparente”.

Puntualmente y a partir del caso Movypark -servicio pago de estacionamiento de Córdoba Capital, en el que se filtraron datos sensibles sobre los usuarios- solicita información sobre “cómo procesa y protege los datos personales y demás información sensible que entregan los miembros de la clase a la empresa demandada cada vez que usan la tarjeta TIN”.

También pregunta “qué certificados de seguridad posee la plataforma de propiedad de la empresa demandada y cómo previene potenciales ataques y filtraciones de datos” y pide que “detalle y especifique su estructura costos puesto que, prima faccie, la comisión que la demandada cobra a las empresas prestatarias del servicio, se estarían trasladando a precio final, siendo ello una práctica abusiva en claro perjuicio a la clase (los usuarios del transporte público de pasajeros). En ese sentido, la comisión que se cobraría por encima del valor del pasaje, es de 7% más IVA.

Requieren además que “la empresa demandada (informe en que) invierte las sumas de dinero que estuvieren depositadas por los usuarios y, bajo tal premisa, especifique cómo y dónde se invierte el dinero de la clase y qué rentabilidad o ganancia obtiene la empresa”.

Más adelante advierten de la existencia de una cláusula abusiva en los “Términos y condiciones” a las que adhieren los usuarios. Se refieren a la llamada “Limitación de Responsabilidad” de la compañía operadora de TIN respecto de eventuales daños o perjuicios que sufran los usuarios. Ese punto señala lo siguiente: “TIN no será responsable por ningún daño o perjuicio de ninguna clase, incluyendo, pero sin limitarse a: los daños directos, indirectos, incidentales, punitivos y consecuentes que se originen de o en relación con los términos, el sitio, las facilidades, el servicio de procesamiento de transacciones, la incapacidad de usar la operación o el servicio de procesamiento de transacciones, o los que resulten de cualquier operación adquirida u obtenida, o de mensajes recibidos o transacciones celebradas a través del sitio web, que excedan el valor de la última transacción realizada por usted a través del sitio web. Todo ello debido a que la prestación de la operación de los sistemas será realizada por SISCADAT S.A.”

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Por otro lado, el escrito alerta sobre “la existencia de un posible delito, en concreto, la intermediación financiera sin autorización”, a la par que “hace reserva de ampliar el objeto de la presente acción y eventualmente accionar por los daños y perjuicios que puedan generarle a la clase (los usuarios)”. Con ese fin, pide al tribunal que investigue la posible existencia de delito.

A la par, la asociación presentó la denuncia penal en la Justicia Federal con el objetivo de que se “investigue si esta empresa tiene autorización del Banco Central para realizar esta operación”.

Vergara explicó en una entrevista con Radio Mitre que “en los términos y condiciones del contrato, el usuario autoriza a tarjeta TIN, a la empresa Tecnoint, a realizar inversiones con el dinero de los pasajes. Esto no está debidamente notificado al usuario, por más que esté en los términos y condiciones. Entendemos que es una cláusula abusiva, ya que esta tarjeta no tiene por objeto hacer intermediación financiera sino intermediar por los pasajes”.

Para el abogado “es una tarjeta cuyo objeto principal es solucionar a los usuarios la cuestión del transporte de pasajeros, del pago de los pasajes, y no realizar especulación financiera o inversiones y en todo caso, si así fuera, entendemos desde la Asociación de Consumidores, que ese dinero debería ir para los usuarios, no para la empresa”.

LA LIBERTAD DEL CONSUMIDOR

Respecto de la existencia de la tarjeta TIN, Vergara expresó que “el único sistema no puede ser una tarjeta que limita el pago en efectivo. El uso del efectivo es un derecho del usuario, no se lo puede obligar a usar de modo exclusivo una tarjeta. Eso es también una conducta abusiva. Se puede incentivar el uso de pago a través de tarjetas, pero no que sea el único sistema. Eso es la libertad del consumidor de la que habla la Constitución Nacional”.

LA TARJETA TIN

El uso de una tarjeta digital fue impulsado por el Gobierno de la provincia con el fin de dejar de utilizar efectivo. Así, el 5 de octubre de 2022, la Secretaría de Transporte de la Provincia, a través de la Resolución Nº 38/2022, resolvió que “a partir del día 1° de enero de 2023, las empresas prestatarias de servicios de transporte pasajeros deberán tener implementado un sistema que permita a los usuarios realizar el pago del pasaje correspondiente por algún medio digital y/o electrónico, a efectos de iniciar el proceso gradual de eliminación del dinero en efectivo a bordo de las unidades. Para aquellas empresas prestatarias que cuenten en la actualidad con tarjeta monedero contactless propia, a partir de idéntica fecha deberá contar con un sistema de recarga virtual”.

Por distintos motivos, la tarjeta TIN no estuvo disponible en el tiempo establecido por la Secretaría de Transporte de la Provincia y el plazo de entrada en vigencia fue prorrogado sucesivamente hasta que se puso en funciones desde el 1 de septiembre de este año.

Lo cierto, la empresa TECNOINT S.A. recién se constituyó el pasado 3 de marzo de 2023, mediante Escritura nº36, labrada por el Escribano Francisco J. Gianetto (h), titular del Registro nº656. Afirman Vega Holzwarth y Vergara que “se constituyó la empresa TECNOINT a fin de prestar este servicio de pago mediante la “Tarjeta TIN”. Es decir, una empresa, creada entre gallos y medianoche, sin ningún tipo de

antecedente en materia de procesamiento de cobros ni mucho menos en protección de datos”.

Las empresas que utilizan la tarjeta TIN son las siguientes: Fono Bus, La Diligencia, VIP, Eder Servicio Diferencial, El Tatu Carretero, Intercórdoba, El Porvenir, Expreso Villa del Rosario, Empresa Córdoba Coata, Mar Chiquita, Empresa Sarmiento, Socsa, La Serranita, Diferencial Transierras, Ma-Cor, Sierras de Calamuchita, Malvinas Argentinas, Latitud Cero, Colonia Tirolesa, Excursiones Sierras de Calamuchita, El Quebrachal, Transporte Deán Funes, Empresa Transporte Morteros, La Estrella, Transporte Ciudad de Río Cuarto, Zeta Bus, Alejandro, Ersa, Car Bus, Canello, Panaholma, Achiras, El Turista, Car-Cor, El Milagro y James Craik.

