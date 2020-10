Pese a que hubo más de 2 mil casos en un día, el gobierno provincial dice que no estudia la vuelta a fase 1

"Sinceramente, en ningún momento se barajó la idea de que después del Día de la Madre se pase a un aislamiento social estricto ni en Capital ni en ningún distrito. No hay ningún decreto firmado. Somos claros y transparentes y si hay que retroceder o volver a una fase de aislamiento lo vamos a decir como corresponde", dijo ayer el ministro de Salud de la provincia Diego Cardozo.

Cardozo aclaró igual que “siempre está presente la posibilidad de un aislamiento estricto, pero que en caso de concretarse se realizarán reuniones con todas las partes involucradas y que se anunciará debidamente”.

Indicó que, por el momento, seguirá la restricción de circulación entre las 20 y las 6 de la mañana.

Las declaraciones del funcionario de Salud fueron realizadas el día en que la provincia superó por primera vez los 2 mil casos de COVID-19 en 24 horas. También anunció un incremento de 70 camas críticas (terapia intensiva y con oxígeno), que al ritmo actual de internaciones le daría a la provincia cuatro días extras de handicap.

Con el promedio de nuevos pacientes tratados en camas críticas en los últimos siete días, que fue de 17 por día, la provincia tendría, ahora, un margen de 31 días con camas disponibles para adultos con COVID-19. Es un crecimiento de casi 150% respecto al escenario de una semana atrás, cuando quedaba un total de 12,5 días (sólo camas críticas COVID-19), con un ritmo de internaciones de 42 pacientes diarios. En la última semana, el promedio de internaciones críticas bajó de 42 a 17 personas, por eso mejoró la situación de este indicador clave.

“Necesitamos que la comunidad colabore con las medidas de prevención, que nos acompañe disminuyendo la circulación y evitando tener contactos estrechos. En este momento, hay que ir del trabajo a la casa, y de la casa al trabajo. Aún a través de contactos con familiares, las personas están en riesgo de contagiarse”, agregó.

Durante la presentación del informe epidemiológico semanal, el ministro precisó que “no se descarta nunca el regreso a fase uno, pero todos los sectores se deben comprometer. No son decisiones que se toman en forma unilateral. La alternativa siempre está pero esa decisión dura debe ser una construcción colectiva".

Señaló luego que "estamos en un momento muy crítico y delicado. Si la comunidad no colabora y no mantenemos las premisas básicas de recomendaciones, las camas tarde o temprano se van a terminar. El Gobierno puede ampliar el número o transformar a todos los hospitales para Covid, pero igualmente sin la colaboración las camas no van a alcanzar".

"Por más fuerte que sea el sistema de salud, si no tiene el acompañamiento y la conducta de todos los sectores de la sociedad, va a terminar fracasando. Eso no pasa solo en Córdoba, sucede en el país y en todo el mundo", explicó el funcionario.

En otro momento de su intervención pidió a los jóvenes que “no ir a visitar a los adultos mayores; hoy es lo mejor. Si realmente los quieren y los quieren cuidar, no vayan a verlos porque se pueden contagiar".

"Nadie se va a morir por no jugar a la pelota muchachos. Si juegan al fútbol, es muy difícil que no se contagien; si el fin de semana explota el Parque Sarmiento, es muy difícil que no se contagien. Después tendremos tiempo para jugar a la pelota, comer asado todos juntos, pero ahora estamos en un momento complicado”, advirtió Cardozo.

>> CAMAS CRÍTICAS

El Ministerio de Saludo informó que habilitó el Hospital Modular del San Roque, que cuenta con 22 camas críticas con respirador, 26 camas con oxígeno y 22 camas comunes a las que se colocará oxígeno.

