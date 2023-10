Patrimonio en peligro: El edificio de “La 14” y una restauración mal hecha

“Una restauración, técnicamente, es volver algo al estado inicial, no es hacer lo que se quiera o se le ocurra a alguien. O si algo se destruyó o se perdió, se busca la técnica, los artesanos y los especialistas y se vuelve a hacer igual. Lo que reclamo ante la Municipalidad de Córdoba, es que lo están haciendo mal, que no están haciendo una restauración. El edificio de la seccional 14 de Policía, según la Ordenanza N°11190, sobre bienes catalogados, dice que tiene protección media. Es decir, se trata de un edificio protegido por la normativa de la ciudad y es responsabilidad de los funcionarios, de Patrimonio y de Desarrollo Urbano, el hacerlo. Por lo tanto, debía hacerse y mantenerse la fachada a rajatabla y si había alguna modificación, tenía que ser por causa de un impedimento técnico o un problema de seguridad. A eso, se suma que pese a los pedidos de acceso a la información pública que hemos hecho en 2018 y 2023, no hemos podido ver el expediente”. El que habla es el arquitecto, docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y presidente del Centro Vecinal del Cerro de las Rosas, Adrián Zak, que viene denunciando lo que allí sucede desde hace casi siete años, sin que los funcionarios encargados, modifiquen el curso de la destrucción patrimonial.

La primera nota de Zak tiene fecha del 26 de diciembre de 2016. Allí denuncia la demolición, robo de elementos, y destrucción de partes del edificio. Señala que la empresa encargada de hacerlo era Vázquez demoliciones.

Zak pidió en esa oportunidad que el municipio interviniera con rapidez “para detener y exigir la remediación del daño causado al edificio a sus actuales propietarios, y que se les apliquen sanciones por descuidar lo que es patrimonio de Córdoba y está bajo su responsabilidad”.

Posteriormente, en 2018, fue demolido el techo a cuatro aguas del viejo edificio de la seccional policial.

El mismo está ubicado en un triángulo de terreno de 5.679 metros cuadrados, que da a la calle Blas Pascal y a las avenidas Laplace y Recta Martinoli, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.

Fue vendido por la administración del gobernador Juan Schiaretti en 2010 y adquirido por la empresa NWS, que impulsa allí la construcción de un hotel de dos pisos, con 40 habitaciones, tres locales comerciales y cochera para 95 vehículos en dos subsuelos.

El expediente de NWS se inició en 2013 y en enero de 2015, la oficina de Planeamiento Urbano de la Municipalidad emitió un informe sobre la obra. “El proyecto para construir un nuevo edificio está aprobado por el municipio y la empresa presentó los estudios requeridos”, reveló en su momento Pía Monguillot, subdirectora de Planeamiento Urbano durante la gestión del intendente Ramón Mestre. La funcionaría le había dicho al diario La Voz del Interior que “la empresa debía construir un “fuelle” de 8,50 metros entre el viejo inmueble y el nuevo”. Por lo que pudo ver este medio, nada de eso sucedió hasta el momento.

LAS CARACTERÍSTICAS SINGULARES DE “LA 14”

Según explicó Zak, el edificio “es casi centenario, de construcción sólida y de calidad, de líneas y estética simple sin un estilo bien definido con rasgos italianizantes, su impronta es rigurosa y austera y acorde con los requerimientos y las posibilidades de la época (Gobierno de Ramón J. Cárcano, 1925/1928) proyectado para funcionar como hito urbano rector, logrando así su cometido referencial y denotando la presencia protectora del Estado”.

Agrega que “su presencia estratégica entre o cercana a varios barrios residenciales emblemáticos de la zona noroeste de la ciudad de Córdoba -otrora algunos ocupados mayormente por quintas productivas y casas de veraneo-, sirvió para reforzar y afianzar la identidad de sus pobladores y como punto de referencia -de partida y llegada- de infinidad de vecinos; inclusive hasta nuestros días se nombra “La 14” sin vincular necesariamente el número con la edificación o función que allí se desempeñaba, lo que denota cómo su presencia por lo que sea y como sea que haya sucedido, es tan icónica y reveladora al estar asumida e impregnada en la memoria colectiva de varias generaciones. Para mí claramente tiene alto valor patrimonial, tanto desde el punto de vista tangible como desde lo intangible memorial para toda la ciudadanía”.

Dice Zak que por ese motivo “el municipio debe exigir hacer una restauración de manera seria, recuperando lo dañado y extraído para así conservar y proteger el edificio y con él, la memoria cultural e identidad de la ciudadanía y su vecindad”.

LOS DAÑOS

Respecto de los daños sufridos, el arquitecto Zak explica que “han jugado y no han valorado la historia y el edificio. No es ‘me gusta o no me gusta’, se debe respetar el patrimonio y la normativa vigente. No hay vueltas. Lo que ha sucedido es destrucción del patrimonio”.

Resalta que la Ordenanza 11.202/07 es la que refiere a las acciones de protección del patrimonio y establece la tutela de los valores culturales. Recuerda que “esa norma fue violada desde el principio de la tramitación por la Dirección de Planeamiento Urbano a cargo de Santiago Giunta y María Pía Monguillot, prosiguió desde la Dirección General de Cultura y Patrimonios a cargo de Manuel Ortega en la gestión Mestre y continúa siéndolo flagrantemente bajo la actual gestión con la primera directora de Planeamiento Urbano, Andrea Tumosa, y posteriormente por Ruth Sandgarten, María José Filippi, Andrea Súcari y el actual director de Cultura y Patrimonio, Juan Sequeira”.

Señala luego que “la ordenanza 11.202 es muy clara: No podés alterar la fachada y acá han sido alteradas absolutamente (incluso desaparecieron, al tapiarlos, dos de los ingresos / puertas laterales, al porche de acceso). Lo mismo el techo, los tipos de maderas, bovedillas, mezcla y algunas tejas cumbreras, que eran importadas de Francia, originales de la fábrica Pierre Sacoman de St. Henry – Marseille. Han cambiado la técnica constructiva del techo y con eso el acondicionamiento interior. Lo mismo con las vigas, que eran de cedro y han puesto pinotea. Es un ‘recorterío’, son palos más chicos, la pinotea no viene como madera nueva, se ensambla. Lo mismo con la estructura, cómo se anclaron las cabreadas, han cambiado el diseño de la misma. También han modificado cantidad y dimensión de ventanas y lo poco que quedaba de marcos y perfilería colocada fue retirado en lugar de tomarlo para modelo de la restauración -no optativa-, al igual que sus celosías y rejas como debe finalmente exigirse a la propietaria y hacerse”.

Concluye que “no hay nada peor que desentrañar, desglosar, y explicar una mentira destructiva provocada con intención y alevosía”.

LOS FUNCIONARIOS QUE NO SE MUEVEN

Muchas veces, el registro documental deja en evidencia el comportamiento de la burocracia gubernamental encargada de velar por bienes públicos. En este caso, de carácter patrimonial. Llamativamente, tanto en las administraciones de Ramón Mestre hijo (UCR, Juntos por el Cambio) como en la de Martín Llaryora (PJ, Hacemos Unidos por Córdoba), se observa una notable quietud de los funcionarios responsables.

El pasado 8 de febrero de 2023, Zak le escribió a la directora de Planeamiento Urbano, María José Filippi; y a la subdirectora Ruth Sandgarten, por las obras que se estaban ejecutando y que no se correspondían con la restauración del edificio de “La 14”. A la fecha, no ha recibido respuesta.

El desesperado planteamiento de Zak dice textualmente:

“Nuevamente un ciudadano debe defender e intentar traer racionalidad a lo que es responsabilidad y obligación de ustedes, junto a otros de los integrantes del municipio que incumplen también sus funciones, y que evidentemente están mirando para otro lado y/o defendiendo intereses y conveniencias de un privado que en su momento lo único que quiso en esta parcela, con la emblemática “Comisaría 14” encima (Nom. Cat.: 12-14-005-005 Recta Martinolli esq. Pedro Laplace), fue ARRASAR todo vestigio de nuestra Historia Institucional Urbana y que casi lo consigue si en dos oportunidades no hubiera intervenido”.

“(…) Mientras durante la anterior gestión mestrista me tomaban el pelo en la misma Dirección de Planeamiento que actualmente ustedes comandan; y que casi casi estoy entendiendo que estarían haciéndome lo mismo, por tantas cosas sucedidas a pesar de todos mis serios y responsables y documentados pedidos ante ustedes y nada solucionado ni respondido a tiempo”.

“Ya no perderé tanto tiempo escribiendo nuevamente lo que saben o deberían saber, solo les recuerdo dos artículos públicos publicados en La Voz y lo que hoy a la tarde, después de unas horas de haberte podido preguntar telefónicamente Ruth (Sandgarten, a las 14:30 aproximadamente) y estando justo frente al vallado de LA 14 sin poder entender la vergüenza (de cuarta desde la preservación y la identidad arquitectónica) aceptada al propietario / proyectista/s, y que después algo escribí y te envié por la tarde María José para que lo sepas también y vean qué hacen ahora (acompañé con una foto alusiva de ese momento y en ese lugar de todos, bajo el supuesto cuidado de un privado y de ustedes): Buenas tardes María José (Filippi), intenté comunicarme con vos en primera instancia y después le transmití a Ruth (Sandgarten) lo que estaba viendo y que están permitiendo que avance alterando totalmente la idea del cuerpo principal de lo que logramos salvar en dos oportunidades y pese a la persistencia del propietario para que desapareciera; y que ahora premiaron permitiéndole hacer modificaciones improcedentes en su cara / fachadas externas, ni hablar de las ventanas de perfilería que no fueron vandalizadas ni desaparecidas, y sus rejas, sí “robadas”, que ellos saben quién las sacó y tiene / tenía, desaparición de las puertas de cedro y sus vanos laterales al porche, galería, antecámara de acceso, del cambio del espesor de los muros y técnica constructiva y especie de madera del techo que Patrimonio Cultural sabe que tengo relevado; y cuyos pluviales no estaban a la vista como ahora pretenden, a modo de broche final de la inaceptable burla que están permitiendo desde tu Dirección”.

El pasado 19 de septiembre, Zak y el centro vecinal del Cerro de las Rosas, recurrieron por nota al director General de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad, Juan Sequeira. Otra vez sin éxito.

Plantea la misiva: “Requerimos su intervención en carácter de urgente por el incumplimiento de la Normativa Patrimonial por la obra de Destrucción Patrimonial de la edificación -bajo su tutela-, emblemática y referencial para nuestro B° Cerro de las Rosas, ex “Comisaría La 14”, hoy en avanzada remodelación / burla por el consentimiento e inacción de salvaguarda de su dependencia municipal (y otras) pese a las advertencias reiteradas del presidente del Centro Vecinal, Adrián Zak mediante numerosos correos electrónicos a funcionarios y reparticiones involucradas y por Expte. 710-000-001355/2023”.

Agrega luego que “usted es el responsable de solucionar el daño cometido y que el propietario/proyectista remedie a su estado original dicho inmueble e hito histórico e identitario como manda la Restauración debida que solo exigieron en el cartel de obra como se evidencia. (…). Le recordamos, lo saben desde hace años los Arquitectos de Patrimonio Cultural Chinellato y Pilcic y el Arquitecto Lorenzo, que el arquitecto Zak tiene fotografías para brindar y posibilitar la restauración si así ustedes lo requieren oficialmente”.

La respuesta de Sequeira se produjo el mismo día: “La “reconstrucción” del sector que se comprometieron a preservar, según tramitación de factibilidad de intervención tramitada mediante Expediente N° 429.008/ 13, ha sido inspeccionada durante la ejecución de las obras realizadas hasta la fecha. Nos encontramos a la espera de la presentación de documentación con propuestas técnicas sobre modificaciones solicitadas. Una vez resuelta dicha situación, y a la brevedad posible, se realizará el informe solicitado”.

El centro vecinal del cerro cierra el intercambio de notas, respondiendo que “usted nos habla de “reconstrucción” cuando lo solicitado debió ser “Reconstrucción Restaurativa” y en las fachadas “que son las caras hacia el Espacio Público” sin la más mínima alteración, es decir obligatoriamente y no, nunca y bajo ninguna circunstancia debieron ser permitidas descomunales modificaciones -hemos tenido que ir a observar el edificio en directo- como sí vienen sucediendo en la realidad palpable y que en la Nota indicada del Arq. Zak ya fue descripto, en varios aspectos evidentes”.

Por último, cierra diciendo que “siendo usted el máximo funcionario municipal de la Dir. General de Cultura y Patrimonio, no debe generarnos más dilaciones ni incertidumbre con su exigida respuesta (ya) que admite la posibilidad de que el inmueble histórico catalogado (que debió ser custodiado en su integridad por su/s propietario/s y controlado desde que asumió por usted) continúe siendo burlado/totalmente alterado en este preciso momento”.

LA HISTORIA DE “LA 14” EN FOTOS

