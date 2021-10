Patricia Bullrich en Río Cuarto: “El gobernador no puede explicar el voto de sus diputados en los últimos años”

Patricia Bullrich estuvo en Río Cuarto junto a Luis Juez, Rodrigo De Loredo y otros candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) y apuntó que “Schiaretti no tiene como explicar sus votos (en el Congreso) en estos últimos años. Todos, y cada uno de los representantes de Córdoba de Juntos por el Cambio, sí pueden explicar sus votos. Hacemos por Córdoba tiene un voto canje en el marco de negociaciones con el Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio tiene un voto de valor”.

La titular del Pro inició una gira por el Sur de Córdoba y seguirá a La Pampa, donde la oposición intentará obtener un senador clave para quitarle quórum propio al Frente de Todos en el Senado de la Nación.

En ese sentido señaló que “los senadores opositores van a lograr algo histórico e inédito”, en relación a la posibilidad de que el Frente de Todos necesite de acuerdos para lograr el quórum.

“Lo que va a pasar es que para elegir un juez, el Frente de Todos va a necesitar el aval de todas las fuerzas políticas. Juntos por el Cambio, con este manu militari de Cristina (Fernández de Kirchner), no pudo opinar sobre ninguna de las designaciones de jueces”, disparó.

Agregó que “Schiaretti no puede frenar a Cristina porque eso no lo puede lograr un senador; sino que lo puede hacer un bloque compacto. Lo mismo pasa en Diputados: los 120 de JxC son un grupo compacto; no como los diputados de Schiaretti que han tenido en algunas oportunidades un voto canje”.

“Luis Juez es un dirigente nacional que nos representa a todos. Esa es la diferencia, no estamos aislados en una provincia. Lo que les preocupa es que Juntos por el Cambio es opción para el Gobierno de Córdoba”, afirmó Bullrich.

Por su parte, Juez señaló que “necesitamos arrasar en Córdoba, porque es preciso enviar al país una señal propia de una provincia altamente productiva que no está en la agenda del gobierno nacional. Una Córdoba que pone énfasis en el trabajo, en la producción, en la innovación y contra la corrupción. Que son, al fin y al cabo, los valores que mueven a Córdoba en favor del país. Esa visibilidad queremos para nuestra provincia y una manera es expresarlo desde las urnas, como la elección de un modelo de país y de vida, un triunfo contundente”.

Después planteó que el gobernador Schiaretti se acuerda tarde de la discusión por los impuestos y subsidios. “Si después de 20 años recién descubre la asimetría en los subsidios entre el interior y conurbano bonaerense, en la política de retenciones a las agroindustrias y exportaciones, ¿qué podemos pensar? Obviamente que se trata de manotazos de ahogado. Porque nosotros reclamamos desde que el boleto en Córdoba costaba $ 0,28. No quiero referirme ni faltarle el respeto a Schiaretti, y además no estamos en una elección a gobernador. Pero aquí la cuestión es que esta elección es entre dos modelos, el modelo kirchnerista cristinista, y el modelo de libertad, de producción, trabajo, sin corrupción, con educación, innovación. Y, como ya se sabe, el gobernador se encuentra en una situación incómoda. Parafraseando a Facundo Cabral, a Schiaretti bien le cabe el tema: “No soy de aquí, ni soy de allá…”

Concluyó su intervención, explicando que “durante años el Peronismo viene consiguiendo la mayoría de los votos regañando cosas. Pero ahora la gente empieza a darse cuenta que el clientelismo le representa un pésimo negocio. Verdaderamente siente que una bicicleta no le va a cambiar la vida. La gente empieza a demandar trabajo”.

