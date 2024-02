Pateó el tablero: Natalia De la Sota no apoyará la Ley Ómnibus

La diputada nacional Natalia De la Sota (Peronismo) pateó el tablero este miércoles al anunciar que no votará en línea con el PJ cordobés y no apoyará la Ley Ómnibus. En esa línea, adelantó que adherirá al proyecto de minoría presentado por los diputados nacionales del socialismo santafesino, Mónica Fein y Esteban Paulón y de la diputada del Partido GEN, Margarita Stolbizer, todos del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) que integra el PJ de nuestra provincia.

“La “Ley Bases” propone ajuste y recortes que perjudican a los sectores más vulnerables. Afecta a las provincias y busca privatizar empresas públicas sin el debido debate legislativo. También, persigue cambios profundos en leyes que merecen un tratamiento serio y responsable”, escribió en cuenta de la Red X la legisladora peronista.

“Por todo esto, rechazo en general la propuesta del oficialismo y acompaño el dictamen de los diputados Mónica Fein y Esteban Paulon”, agregó en otro tramo de su pronunciamiento.

“Por último, agradezco a mi bloque la posibilidad de decidir con autonomía y respetar lo resuelto. Que sea siempre lo mejor para el país”, concluyó.

El resto de los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge (Democracia Cristiana), Ignacio García Aresca y Alejandra Torres sí acompañarán la iniciativa y votarán en general la ley. Pese a ello, rechazarán artículos del proyecto en particular.

Llaryora había adelantado que el PJ cordobés acompañaría en general la sanción de la Ley ómnibus que impulsa el gobierno nacional. “Nosotros vamos a dar quórum y vamos a acompañar en general, aunque después vamos a plantear modificaciones en muchos artículos que creemos que son mejores para la Argentina, defendiendo claramente también los recursos provinciales”, expresó.

De esta manera, el bloque de Hacemos Coalición Federal (HCF) que componen Cambio Federal, Republicanos Unidos, Partido Socialista, Coalición Cívica y Partido GEN y conduce Miguel Ángel Pichetto, aportaría, hasta el momento, 19 votos de los 23 integrantes que posee.

No es el primer desmarque de la diputada peronista respecto del sistema del partido cordobés que proponen el ex gobernador Juan Schiaretti y su sucesor, Llaryora. Durante el balotaje para la elección presidencial del año pasado, la hija del ex gobernador José Manuel De la Sota, se inclinó por el candidato del peronismo nacional, Sergio Massa, mientras que el PJ local cuestionó las políticas del gobierno nacional y de Massa, aunque no se expresó de modo oficial por ninguno de los dos candidatos. También se solidarizó con el Papa Francisco cuando fue criticado por el actual presidente.

Ahora, pese a que el el gobernador cordobés viene señalando que es parte “de una oposición que colabora y que lo que quiere es que Argentina salga adelante”, el PJ cordobés es un “aliado ligth” del oficialismo y ha sumado varios funcionarios al gabinete nacional. El mandatario cordobés también ha participado activamente de las negociaciones con JxC para garantizar la aprobación de este paquete normativo central para la gestión del gobierno nacional.

La Ley Ómnibus va a producir una fuerte desregulación, apertura y extranjerización de la economía, a la par que va a facilitar, entre otras cuestiones, un fuerte ajuste económico nacional y en las provincias; privatizaciones; desindustrialización; la toma de nueva deuda sin los condicionamientos actuales y sin la aprobación del Congreso; y el otorgamiento de facultades legislativas al presidente Javier Milei.

Fein, por su parte, dijo que “no negamos ni desconocemos que haya emergencia porque sabemos que no empezó el 10 de diciembre y a Alberto Fernández se le dio una emergencia mucho más grande, pero no podemos acompañar la delegación a un presidente que haya hecho perder a los jubilados un 40% desde que asumió”.

Agregó que “el ajuste de los jubilados está claro y no podemos acompañar a un presidente que niega el cambio climático”.

También explicó que “la delegación pone límites al Congreso” y se mostró en contra del paquete ambiental y el ataque a la cultura y el libro.

Finalmente, expresó que “votaremos en contra de la reforma del Código Penal porque nosotros creemos en la política y en el rol del Estado”.

Stolbizer defendió el dictamen de minoría que presentó junto a Fein y Paulón, y señaló que “es para diferenciarnos de los que quieren aprobar este bodrio a libro cerrado y de los que creen que no hay que cambiar nada”.

También criticó el “cumulo de desprolijidades del tratamiento, que se traduce en una baja de la calidad democrática y genera la precariedad de nuestro sistema normativo”.

Consideró además que “el presidente Milei ha perdido una gran oportunidad de enviarnos un proyecto de país porque cuando algo no le gusta recurre al DNU o a la ley ómnibus con exceso de facultades delegadas. Nosotros no creemos en las fuerzas del cielo ni en el mercado sin Estado”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.