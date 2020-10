“Paraíso”: la primera película cordobesa adaptada a lenguaje inclusivo

“Cuando conocí la accesibilidad cultural, inmediatamente, como parte de producción de Paraíso me sentí comprometida en hacerla accesible. Es un público que los hacedores no estamos considerando”, le cuenta Marina Arnaudo, productora y protagonista de la película a ENREDACCIÓN. Recientemente recibida de traductora audiovisual, el módulo de audiodescripción de la carrera la movilizó a adaptar el film junto con Teilú, una plataforma de contenidos accesibles, también hecha en Córdoba. “No es algo que complique, no te agrega un gran presupuesto. Lo interesante sería empezar a pensar la accesibilidad desde el inicio del proceso, tenerla en cuenta en la planificación”, y asegura que a partir de ahora, en sus proyectos será así.

Paraíso, que ya recorrió festivales y tuvo su estreno en salas cordobesas, podrá verse en todo el país desde el próximo 20 de octubre a través de Cine.Ar, mientras que a Teilú llegará próximamente.

Se trata de la primera película de Arnaudo en los dos roles. “Me di cuenta en el rodaje el desafío que implicaba, porque a veces tenía que cambiar de chip completamente. Surgía un problema y tenía que resolverlo como productora, y después volver a actuar. Es complejo y cansador, pero lo lindo es luego del esfuerzo, queda la peli y es tuya”, dice desde su casa familiar en Córdoba. La pandemia la sorprendió de visita en su ciudad natal, venía de Madrid, sin saber que se prolongaría por tantos meses. Se define viajera y, como Sofía el personaje que interpreta, vivió en el exterior y no tiene el pasaporte cerrado a nuevas oportunidades. “Además, se viene trabajar en colaboración internacional, con elencos y técnicos de todo el mundo”, vaticina sobre el futuro poscoronavirus.

Confiesa que Paraíso nació de las ganas de hacer cine y de dejar de esperar a que ser convocada para actuar. “Decidir filmar esta peli fue tomar el control de mi carrera, agarrar la riendas. Se siente la tranquilidad de saber que sí puedo generar mis propios proyectos. La columna vertebral de un artista es estar creando. Si tengo la inquietud de contar algo, me tengo que poner a crear, tanto arte como trabajo”, explica quien tuvo la idea inicial y llamó a sus amigos Pablo Falá –dirección y guión- y Rodrigo Zaya –dirección de fotografía- para animarse juntos. Rodaron en San Javier, con las sierras cordobesas como parte de la escenografía y hasta jugando un papel más en la historia.

PARAÍSO

Sofía regresa al país y se instala a festejar en una casa de campo en traslasierras de Córdoba. En medio de la diversión, un reencuentro con alguien de su pasado la enfrenta con las verdaderas razones de su partida y la decisión de dónde desea estar.

Elenco: Marina Arnaudo, Fabio Camino, Sofía Lanaro y Ernesto D´Agostino.

Dirección: Pablo Falá.

PARA AGENDAR

Martes 20 de octubre, a las 23:59 horas, y miércoles 21 a las 4 horas, por CINE.AR TV.

Disponible en CINE.AR PLAY a partir del 20 de octubre.

Estreno en TEILÚ

A confirmar. www.teilu.com.ar

