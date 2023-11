“Para muchos estudiantes es difícil poder concretar el sueño de recibirse y tener un título universitario y este lugar da una posibilidad”

Ignacio Vinatier, recientemente egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, dio sus pasos por la Casa del Estudiante, un emblema del Sindicato Regional de Luz y Fuerza.

Ignacio es de la zona de Traslasierra, particularmente de la Seccional Mina Clavero. Llegó a la casa para poder estudiar y recibirse como Ingeniero Civil, en la Facultad Tecnológica Nacional.

¿Qué reflexión haces en tu paso por la Casa del Estudiante?

He pasado por un periodo de varios años como estudiante hasta mi recibida recientemente. La casa tiene la particularidad de que venimos todos del interior, los chicos y chicas que pasamos por acá, hemos venido con muchas dudas, incertidumbre, con otra vida del interior, con el desarraigo también de la familia y acá hemos encontrado esos pares para poder seguir creciendo y seguir adelante con compañerismo y hermandad que sigue hasta estos días.

¿Cómo creés que es la valoración del lucifuercista y la sociedad con esta casa?

En su momento, sabíamos que la casa estaba a disposición de los hijos/as de afiliados y afiliadas pero no era mucha la información, eran otros tiempos. Hoy existen otras maneras de comunicarse, están las redes del sindicato también y eso es muy positivo para que la info llegue. Apenas me vine a vivir a la residencia con un amigo, y ya estando en Córdoba pude conocerla, cuando pasé quedé maravillado por este lugar. Poder aplicar luego y pasar por este proceso, creo que no hubiera existido otra posibilidad de recibirme si no hubiera sido por la casa.

La Casa del Estudiante ha sido el trabajo de mucha gente, tanto en la gestión como en el esfuerzo, y es un patrimonio del sindicato que no hay que dejar que se vaya, que siempre esté.

Creo que todos los trabajadores y trabajadoras que aportan al sindicato de la forma que sea, están conformes, y los que conocen la casa saben lo que es y lo que vale.

Tenemos que ser conscientes del logro que es tener una residencia de tal magnitud. Entender que para muchos estudiantes y muchas estudiantes es difícil poder concretar el sueño de recibirse y tener un título universitario y este lugar da una posibilidad. Como siempre decimos con nuestros compañeros y compañeras, acá tenemos asegurado el techo, después lo otro íbamos viendo como lo solucionábamos. Poníamos comida entre todos, de alguna manera lo vamos arreglando.

También valorar la situación en la que está el edificio, no es un lugar que está venido abajo, que no hay inversión, que tiene faltantes de cosas, todo lo contrario.

Tiene un condimento especial, y es el poder el compartir. Compartir genera tolerancia, genera aprendizaje, diversidad, entendimiento , adaptación, el ver un problema y tratar de solucionarlo entre varios. No solamente aplica a la convivencia, sino a las relaciones sociales, profesionales. Uno de acá se va con un montón de conocidos, amigos que el día de mañana son profesionales y esa red de conocimiento social es importante.

¿Qué pensás acerca del vínculo entre estudiante y trabajador?

El vinculo tiene que existir, ya existió en el pasado y ha sido un motor pujante para muchas conquistas en la adquisición de derechos.

Desde nuestro lugar, hemos hecho algunas tareas, recuerdo que hubo tiempos complejos, creo que en el 2018 con respecto a situaciones que nos afectaban por igual tanto a las universidades como a los sindicatos. En ese contexto, el sindicato se acercó, nos dio los espacios para poder juntarnos. También pudimos colaborar de hacer presencia y estar en movilizaciones junto a los trabajadores, reclamando. Pudimos ver esa coalición.

¿Algún desafío que pensás para este lugar?

Un desafío creo que sería que todos los afiliados puedan llegar a comunicar que este lugar existe, que es una herramienta para los estudiantes. Y también a los estudiantes que vivan acá, invitarlos a ocupar distintos espacios, y poder conocer la historia del sindicato, los distintos lugares que ofrece, tanto de esparcimiento como en cultura, deporte y conocimiento.

También como desafío, es que los estudiantes que por aquí pasan e integren lugares de trabajo del sector, puedan ser afiliados.

Palabras finales

En primer lugar agradecer a todas las personas que han hecho posible, desde sus inicios a esta casa y seguir manteniéndola. A todo el equipo de trabajo, por el apoyo incondicional, gente de la dirección, guardias, limpieza, mantenimiento. Han sido de vital apoyo y aliento para seguir adelante.

A los que se encuentran hoy estudiando, sigan adelante, se puede, se logra y no bajen los brazos. Y para aquellos que están por entrar por primera vez a la casa, vengan, tienen ese desafío. Siempre habrá acompañamiento y siempre van a tener las puertas abiertas y las herramientas para seguir adelante.

