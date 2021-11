[Opinión] ¿Se eternizará la Covid-19 sino vacunamos a la población infantil?

(Por Eduardo Maturano*) Existe la convicción de que hay una asociación entre el descenso en el número de casos de Covid-19 y el porcentaje de personas inmunizadas por el empleo de vacunas, convicción que por estos días está permitiendo legitimar la campaña de vacunación a los más pequeños.

Sin embargo, ¿qué tan necesarias son las vacunas y qué tan indispensable es la inmunidad adquirida por inoculación para que una pandemia desaparezca? Por otra parte: ¿qué evidencias aporta el curso de la Covid-19 como para pensar que si no vacunamos en este momento a la población infantil el mal se propagará a los adultos, al tiempo que la carga de la enfermedad, es decir, los años de vida perdidos por ésta, serán enormes?

Uno de los aspectos más conocidos, pero a la vez menos comprendido en el curso de las epidemias es la tendencia de éstas a detenerse. La epidemia de gripe de 1918, por ejemplo, se extinguió luego de algunas olas sin que por entonces se conociese al agente causal ni existiese una vacuna para “frenarla”. El virus recién fue identificado en los años 30’ al tiempo que la vacuna se dispuso sobre el final de la Segunda Guerra (1) (2).

En nuestra provincia, por caso, conocemos lo sucedido con la Fiebre Hemorrágica Argentina –FHA– (el mal de los rastrojos) cuya epidemia comenzó en 1963 y prácticamente desapareció hacia 1992, cuando el 90% de la población dentro del área endémica carecía de anticuerpos contra el virus Junín, es decir, no estaba inmunizada. De hecho, la vacuna Candid 1 se dispuso recién cuando las oleadas de la epidemia ya habían cesado en forma espontánea para dar paso a casos esporádicos (3).

Y es precisamente esto, que no es reductible a la lógica “virus – huésped”, lo que sorprende a quienes no pueden abandonar el biologismo a la hora de interpretar las epidemias; verdaderos fenómenos complejos, ante todo sociales, culturales e históricos, atravesados por una inocultable lucha de intereses que muchas veces arrojan evidencias contradictorias, como en el caso de Chile, uno de los países con mayor proporción de vacunados en el mundo y, a la vez, con mayor repunte de casos, o la mayoría de los países de África: con escasos enfermos y escasas vacunas (4) (5) (6).

En su conferencia de asunción en 1988 al sitial de virología de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, Marta Sabattini, una de las virólogas más sobresalientes del país, se refirió a un sinnúmero de epidemias provocadas por distintos virus destacando la aparición y la autolimitación de las mismas por razones complejas, algunas que florecían y se marchitaban en forma fugaz, a veces sin dejar rastro, otras que ascendían y declinaban al cabo de años (7).

¿Será la Covid-19 la excepción a la regla?

Un modelo matemático realizado por investigadores de la Universidad Tres de Febrero, arrojó con sorprendente exactitud que el pico de los contagios en Argentina ocurrió el 27 de agosto de 2020 a las 15:00 horas, en pleno ascenso de la primera ola de infecciones, destacando que por ese momento la epidemia comenzó a detenerse no por disminución del número diario de contagios (que iba en aumento), sino por el enlentecimiento de la velocidad de los mismos, es decir, por una desaceleración de los aumentos. Más allá de que posteriormente se sucedieron otras dos olas de contagios, la conclusión de esta investigación no deja de sorprender teniendo en cuenta que por entonces no había noticias de una posible vacuna que contribuyera a tal resultado. Cómo se recordará el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas con las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V, proveniente de Moscú, aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza el 24 de diciembre de 2020, a lo que continuó un proceso lento e irregular de la vacunación (8) (9) (10).

Sin embargo, bien podría ocurrir que aun con el pie en el freno como se observa actualmente, la enfermedad en nuestro país fuese un azote para los niños y las niñas, razón por cual “si o si deberían vacunarse”. ¿Pero es esto cierto? ¿Será tan crítica la carga de esta enfermedad para la población infantil que no se vacune?

De acuerdo a los centros para el control de enfermedades de los Estados Unidos (CDC) las internaciones de personas de 0 a 17 años por Covid-19 en el periodo febrero 2020 – mayo de 2021, apenas ascendieron a 209.264 sobre un total de 6.156.065 de hospitalizaciones por esta enfermedad, es decir, el 3,4% del total.

En cuanto a la letalidad (muertes por la enfermedad), el mismo informe revela que en dicha franja etaria murieron 332 menores de un total de 766.611 fallecimientos por Covid-19, es decir, el 0,04% (cifra que contrasta claramente con la situación de los mayores de 65 años, cuya letalidad alcanzó el 80,33%) (11).

En el caso de Argentina, el último reporte publicado por el Ministerio de Salud de la Nación (Sala de Situación Niñez/Adolescencia, casos de Covid-19 en menores de 20 años) (12), se observa:

que sólo el 10,8% de los casos confirmados corresponde a menores de 20 años, que la tasa de letalidad de estas personas es del 0,05% (294 casos), que el 62% de estos casos presentaba comorbilidad conocida, siendo las más frecuentes: inmunodeficiencias y enfermedades neurológicas previas, que, además, entre los enfermos se registraron 208 casos de Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM) -la complicación más grave-, y que sólo 1 caso de SIM habría fallecido.

Obviamente, dimensionar en su real magnitud el significado de estas muertes infantiles requiere saber cuántos infectados existen en la población, algo difícil de lograr por diferentes razones: infecciones asintomáticas, falta de información de los pacientes, no asistencia de los enfermos a los centros de salud, pruebas realizadas en forma incorrecta, testeos insuficientes, falsos negativos, falta de notificaciones de casos, etc., motivo por el cual los CDC han estimado que en el periodo señalado previamente se habría notificado sólo 1 de cada 4,2 infectados por SARS CoV2 y, a la vez, que se habría notificado 1 de cada 1,3 muertes por Covid-19.

Si este fuese el caso de Argentina, la letalidad por Covid-19 (dato aproximadamente cierto) debería calcularse no sobre la base de los 5.290.000 infectados oficiales (dato incierto), sino sobre los casos registrados más los estimados, lo que sumaría unas cuatro veces el valor oficial, es decir, unos 20 millones de personas que ya se habrían inmunizado por exposición al virus antes que por exposición a la vacuna.

De esta forma, los presuntos 20 millones de infectados equivaldrían al 44,07% de la población del país (13), un porcentaje por encima del valor de la inmunidad de rebaño requerida (38%) resultante de aplicar la formula correspondiente (Proporción crítica vacunal = 1 – 1 / Tasa básica de reproducción = 1 – 1 / 0,72 = 0,38) (14) (15), y lo mismo correspondería para el cálculo de la letalidad infantil por Covid-19, la cual alcanzaría un valor ínfimo (ridículo), aunque necesario entre otras cosas para considerar la conveniencia y oportunidad de la vacunación en este momento, máxime cuando los niños no cayeron como piezas de dominó en pleno auge de la pandemia ni tampoco cuando el país se regó de distintas variantes virales.

Aquí vale aclarar que en el caso de los Estados Unidos, los CDC estiman que sobre 120.259.370 de personas confirmadas, la cantidad de menores con SARS CoV2 es de 26.838.244, es decir el 22,32%, mientras que según el Ministerio de Salud la Nación en nuestro país existirían 375.293 casos confirmados en menores de 20 años, representando el 9,9% de los casos hasta el 1 de junio del 2021 (16), es decir, la mitad. Dato que abona la insignificancia de los menores en la carga de la enfermedad en Argentina.

Ahora bien, como se ha señalado anteriormente, más allá de los números, el punto está en la necesidad y oportunidad de la vacunación pediátrica en marcha ya que la morbi-mortalidad por Covid-19 en menores está entre las más bajas respecto de otras enfermedades infantiles, al tiempo que la pandemia se encuentra en proceso fáctico de limitación, razones por las cuales la vacunación no encontraría asidero epidemiológico.

El estado inmunitario muestra otro tanto. La población infantil ha dado pruebas suficientes al cabo de 20 meses de pandemia de que aun infectándose la misma no manifiesta respuestas sistémicas graves (inflamatorias, trombóticas, etc.) como las observadas en los adultos. Esto representa una evidencia inapelable en contra del sinsentido de vacunar masivamente a los niños en lugar de hacerlo selectivamente, con criterio médico fundado en la evidencia de comorbilidades antes que por decreto de necesidad y urgencia. Por otra parte, la meta de lograr una inmunidad colectiva en este sector de la población se ha visto superada con creces por la denominada inmunidad natural, la cual ha demostrado ser mejor que cualquier vacuna al menos para enfrentar al SARS CoV2.

La conclusión a una revisión recientemente publicada en el British Medical Journal sobre inmunología infantil y por qué los niños presentan una Covid-19 menos severa que los adultos, es categórica: “la observación de que, en comparación con otros virus respiratorios, los niños tienen síntomas menos graves cuando se infectan con el SARS-CoV-2, es sorprendente y aún no se comprende” (17).

¿No sería elegible, entonces, apuntalar esa respuesta inmune natural, por caso, mejorando la alimentación infantil, evitando situaciones de estrés, de violencia, de falta de abrigo, etc.?

¿Qué podría aportar la vacunación cuando la repuesta inmune afectada por la desnutrición resulta crítica en un país donde el 60% de niños y niñas viven en la pobreza (18) (19) (20)?

¿Por qué distraer los escasos recursos para pagarle fortunas a las farmacéuticas, y en este caso 20 dólares la dosis a Sinopharm (una de las empresas con mayor caudal de ganancias durante la pandemia según el ranking Global 500 de Fortune), a cambio de una vacuna tan poco eficaz (dada la caída a pique de los anticuerpos provocados por ésta), que en menos de un año estaría requiriendo tres dosis (21) (22)?

¿Además, por qué vacunar particularmente con Sinopharm cuando el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) de la OMS ha publicado unas recomendaciones provisionales sobre el uso de la vacuna BBIBP-CorV contra la COVID-19 fabricada por Sinopharm/China National Pharmaceutical Group destacando que no se recomienda administrar esta vacuna a menores de 18 años, a reserva de que haya estudios que proporcionen resultados relativos a este grupo de edad (23) ?

¿Vacunar a los niños y las niñas? Demasiadas preguntas, demasiada hipocresía…

* Eduardo Maturano es Doctor en Medicina y Cirugía, Docente Invitado de la Maestría en Bioética de la FCM-UNC, Máster en Neurociencias especializado en Neurodesarrollo Infantil, Especialista en Infectología, Especialista en Epidemiología. Integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.

