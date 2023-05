[Opinión] El candidato es el proyecto

Escuchamos a Cristina a 20 años de aquel 25 de Mayo de 2003, cuando Néstor asumió la presidencia de la Nación con sólo el 22% de los votos logrando transformaciones sociales que ningún militante del campo nacional y popular se hubiese imaginado.

UN POCO DE NUESTRA HISTORIA

Repasó nuestra historia reciente y el rol del Estado en el periodo 2003-2015, la denominada década ganada, cuando se logró la transformación social, económica, política y cultural de la Argentina, iniciada por Néstor y continuada por Cristina, quienes retomaron las principales banderas de los dos grandes movimientos nacionales y populares históricos de nuestra patria, como lo fueron el radicalismo en la década del 20 y el peronismo después. Y el tiempo dirá si estos 12 años significan el tercer gran movimiento nacional y popular nacional.

Escuchamos a Cristina reafirmando su centralidad absoluta en la política de nuestro país, como una gran estadista y conductora de los destinos de la Nación.

Demuestra con datos lo que significó su gestión en términos de PBI, cómo pasamos de los $164 mil millones en 2003 a los $647 mil millones en 2015, que luego con Macri bajaron a 447 mil millones hacia el 2019, para luego con Alberto y Cristina llegar a los $630 mil millones este 2023. Números que reflejan los dos proyectos de país en pugna y las decisiones políticas que deciden el rumbo. La de la exclusión y la especulación versus la producción, el trabajo y la inclusión social.

LAS TAREAS PENDIENTES

Escuchamos a Cristina diciendo lo que falta hacer o las equivocaciones de la actual gestión que deben atenderse, señalando 4 ejes que constituyen una hoja de ruta para atacar con fuerza el principal problema que tiene nuestro país, la distribución del ingreso, basados en renegociar la deuda, alianzas estratégicas entre Estado y Sector Privado, renovar el pacto democrático y reformar el actual indigno Poder Judicial, para poder volver a esa Argentina industrialista con justicia social, lejos de primarización de la economía y la especulación financiera.

MENSAJE PARA LA MILITANCIA

Tomo de su mensaje retomar la militancia como pilar para la transformación social. Fue un claro mandato. Recuperar la Organización y la profundidad en cada ámbito territorial y sectorial, desde abajo hacia arriba, formando cuadros políticos. Necesitamos de todos y todas. De las nuevas generaciones tomando la posta, haciendo referencia a los hijos e hijas de la generación diezmada.

Escuchamos a Cristina diciendo “Yo soy el pueblo, y de ahí no me muevo…” o “…en el 2015 no me despedí…”. Claramente definiendo que independientemente de quién esté al frente de la candidatura presidencial, con ella o no a la cabeza, el verdadero candidato es el proyecto, con un programa de gobierno bien definido, con todos y todas como protagonistas.

CÓRDOBA

Desde la alianza Creo en Córdoba de Todxs y en plena campaña camino a las elecciones provinciales del 25 de Junio, preparándonos para las nacionales, nos hacemos eco de sus palabras, ya tenemos un programa de gobierno y militamos convencidos con la propuesta de trabajar por un Estado provincial fuerte regulador de la economía y articulador con el sector privado, para construir una alternativa nacional y popular en Córdoba frente a la derecha conservadora que representa HUxC y JXC, vamos por esa Córdoba industrial con justicia social, por esa Córdoba justa, inclusiva y solidaria.

* Pablo Tissera es dirigente cooperativista, presidente del Partido Solidario y candidato a legislador provincial por Creo en Córdoba de Todos.

