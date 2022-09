Omar Cantón: “Estamos en el segundo vagón, detrás de Boca, Instituto y Quimsa”

Omar Cantón (40) transmite cercanía y la impresión de haber sido vecino de la misma cuadra toda la vida. Desde sus 2,08 cuenta con simpleza, sin vueltas, del presente esperanzado de un Atenas que viene de atravesar cuatro temporadas que se parecieron a cruzar el desierto del Sahara. Dice que “Atenas es un equipo que hoy tiene una mezcla de experiencia, con extranjeros probados, y chicos con muchísimo futuro; así que creo que para este torneo estamos ahí, en el segundo vagón, detrás de Boca, Instituto y Quimsa”.

El jugador rosarino tuvo un desempeño sobresaliente en la temporada pasada y fue un factor “Power” para que Atenas le escapara al playoff de la permanencia. El Griego finalizó en el 14° puesto, con un récord de 15 triunfos y 23 derrotas en 38 partidos, y se quedó afuera de los playoffs de la Liga Nacional de Básquet (LNB). Cantón registró una planilla de 14,2 puntos, 21 minutos, 4,5 rebotes y 12,7 puntos de valoración por juego.

¿Cómo ves la LNB 2022/2023, qué expectativas tenés y cómo ubicás a Atenas?

Tengo las mejores expectativas. Estamos trabajando muy bien, venimos con buen tiempo de trabajo, llegamos a este torneo con un poco más de básquet al arrancar la pre-temporada con tiempo, que es lo que se notó en el Súper 6 (Atenas se quedó con el título del campeonato amistoso provincial al vencer a Instituto en la final). Así que llegó con las mejores expectativas para el inicio de la Liga. Nos toca arrancar con Boca, a priori el mejor equipo por los nombres que lo conforman, pero nosotros estamos confiados en lo que podemos hacer y esperando lo mejor.

¿Cuáles son los equipos que ves mejor armados para pelear arriba en esta LNB?

A Instituto, Boca, Quimsa los veo un paso arriba. Después me gusta Olímpico, que creo que tiene mucha experiencia y veremos cómo lo pueden acomodar con la cantidad de partidos. Creo que esos son los mejores equipos hoy por hoy. Me imagino una Liga con varios equipos arriba y con varios equipos muy abajo. Veremos cómo se acomoda el torneo.

¿En qué lugar ubicas a Atenas?

Me parece que hoy estamos un paso debajo de Instituto, Boca y Quimsa. Después veo un segundo grupo, Olímpico, Oberá y Atenas. Estos por sobre el resto. Atenas es un equipo que hoy tiene una mezcla de experiencia, con extranjeros probados y chicos con muchísimo futuro, así que creo que estamos ahí, en el segundo vagón.

¿Sentís que Atenas tiene una idea de juego clara a diferencia de las últimas temporadas?

Sí, totalmente. Igual, siempre se tuvo una idea, pero depende del presupuesto que vos tengas, para poder intentar hacer algo o no. Claramente hubo un paso adelante. Claramente. Nosotros tenemos hoy dos jugadores por posición, no hay ninguna posición en la que te diga, esta está más débil. Pensá que en el poste bajo vamos a tener tres extranjeros y un nacional, que sería yo. En la posición de base, tenemos dos bases mayores. Realmente tenemos muchos jugadores por posición, muchos chicos que pueden ayudar. Se hicieron las cosas bien, se nota la mejora del presupuesto. Esperemos estar a la altura, la verdad que el club se lo merece, Felipe (Lábaque) se lo merece. El año pasado tuvimos un año muy difícil y siempre cumplieron con nosotros. Y al día de hoy, como está la Liga y cómo están los clubes, eso es muy bueno.

¿Qué Cantón vamos a ver este año?

Me siento muy bien. Estoy disfrutando muchísimo el fin de mi carrera, estos años son un sueño; estar en una institución tan prestigiosa y que me traten de la manera en que lo hacen, para mí es un sueño. El año pasado pude plasmar ese agradecimiento en la cancha, con un trabajo que espero este año no tener, y no es que le esquive al bulto, sino que el año pasado, muchas veces tuve que hacer más de lo que esperaba. Este año tenemos la posibilidad de que por ahí la ayuda venga de otro lado. Estoy contento de formar parte, quiero disfrutar de la Liga, quiero ayudar a que al equipo le vaya mejor y dar mi granito de arena, pero espero no tener que ponerme la capa de Superman otra vez.

El DT Arrigoni dice que sos una especie de “armonizador” del grupo, de integrador de los jugadores extranjeros. ¿Cómo lo hacés?

¿Sabés por qué lo hago? Me tocó muchos años jugar de extranjero, muchísimo, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en España. Entonces, después de grande, de muchos años de jugar así, entiendo un poco por lo que pasan. Y por ese lado me acerco, vos enseguida te das cuenta lo que necesita cada jugador. Claudio igual buscó el perfil de jugadores para que fueran de esta manera. Y además, a todos los conozco. Jugué con el padre de (Romeao) Ferguson; (Justin) Satchell estaba jugando en Chile, en Leones, donde estaba yo el año pasado; (Arkeem) Joseph estaba jugando en España, en un equipo donde tengo muchos contactos y donde hablé con todos, ya me dijeron cómo es, que clase de persona es. Entonces cuando llegan, uno los puede sumar al equipo, integrarlos, explicarle como son las cosas, y hacerlos sentir importantes. Ellos tienden a copiar lo que hacen los nacionales, ellos llegaron y nosotros les mostramos que entrenamos duro, que hacemos las cosas bien, y enseguida se acomodaron, son buena gente.

—