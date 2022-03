Nueva edición del curso “Cómo generar audiencias, retenerlas y monetizarlas”

INMA -International News Media Association- y la SIP -Sociedad Interamericana de Prensa- invitan al curso“Cómo generar audiencias, retenerlas y monetizarlas”. Esta formación especial impartida por Manuel Frascaroli para Latinoamérica, España y el mercado “US Hispanic”.

La más completa capacitación para toda la industria que puedas tener en cuatro clases intensivas, una por semana, de dos horas aproximadamente, en modalidad virtual. Una edición renovada y actualizada de este curso dirigido a editores y periodistas, profesionales de la publicidad, el marketing, diseño gráfico / web, UX specialists, Seos, desarrolladores de IA / Machine Learning, apps, idóneos y afines, así como de aquellas otras disciplinas como Informática, Ciencia de datos, Analítica web y Social Media. También serán admitidos estudiantes y graduados universitarios de las mismas carreras que se interesen por una visión que engloba todos estos campos de forma práctica y con casos reales.

La sustentabilidad de los medios y la urgente necesidad de hacer rentables sus ediciones digitales, así como afianzar su reconversión exigen agudizar los esfuerzos por consolidar las ediciones online.

Desde los modelos de negocio, las suscripciones y experiencias con paywalls a esas otras “pequeñas” cuestiones que hacen que un lector o un usuario elija a un medio y a otro no. Las nociones fundamentales del Periodismo Digital en la actualidad: adquisición de audiencias, prácticas para la recirculación y retención de audiencias, fidelización y generación de engagement y la posibilidad de conversión. Las métricas y analítica web, el diseño, la arquitectura de la información, el SEO y la Experiencia de Usuario son algunos de los temas que se abordarán desde una mirada integradora.

La necesaria apuesta por centrar la mirada en el usuario / lector y comprender cómo establecer un vínculo o relacionamiento que lo involucre verdaderamente. Un completo panorama que repasa los aspectos fundamentales y casos actuales internacionales, nacionales y locales para comprender la lógica de cómo generar audiencias, retenerlas y monetizarlas, hacen de éste curso un novedoso e imprescindible abordaje del Periodismo Digital en todas sus facetas, incluyendo la gestión de producto, el desarrollo de audiencias, las tecnologías de IA en la redacción, la importancia de los “datos” y la UX, la analítica web incorporada al trabajo diario, la redacción SEO sumada a un auténtico periodismo de calidad – no sustituyéndolo- y las tendencias más destacadas para incorporar a la práctica diaria para hacer un medio exitoso.

Las membresías. La publicidad. Las métricas y formatos no intrusivos. La calidad y el prestigio informativo. El big data, la IA y los desafíos futuros. La diversificación de las fuentes de ingreso. El vínculo con el lector/usuario más allá del soporte y como centro del negocio periodístico. Entre otros temas se abordarán también: Las tendencias en diseño web y ediciones online. La redacción multimedia y los estilos para la web. Medios digitales especializados. Social Media para medios. La innovación a lo largo de todo el proceso. El pago de las big tech y las regulaciones en el mundo, entre otros tópicos.

A través de ejemplos prácticos que comprenden a todos los tipos de medios se analizarán casos de medios locales, globales, deportivos, económicos, culturales, etc., así como de todos los soportes: gráfica, radio y televisión, a través de los cuales se repasarán aquellas mejores prácticas ya identificadas y que interesa aprender, así como algunos errores que se comparten para no repetir. Todo esto se desarrollará en cuatro encuentros de dos horas, a razón de uno por semana. Intensivo, pero fácil de cursar.

Los interesados en inscribirse puede hacerlo en un solo paso > aquí

La inversión es de 90 euros / 90 dólares. Se puede pagar con cualquier tarjeta.

Si estás desempleado puedes acceder a un beneficio especial, con un costo de 70 € o US$ presentando previamente un comprobante* a [email protected] y enviando la información del curso a tus contactos de correo y redes sociales.

El curso comienza el miércoles 9 de marzo y habrá de impartirse ese y todos los miércoles a las 18 hs. (hora de la península ibérica), es decir a las 13 hs (hora de Miami). También estará disponible On Demand o In Company > A convenir días y horarios, en grupos reducidos y contar con una tutoría y re-orientación del contenido del curso a los intereses específicos del alumno o de un medio interesado en una formación “in company”. La modalidad On demand tiene un coste adicional de 10 euros / dólares y debe solicitarse escribiendo a [email protected] .

El curso será impartido completamente por Manuel Frascaroli, quien es doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, periodista, editor y consultor internacional. Se ha desempeñado como profesor en Europa, EEUU y la Argentina. Fundador y director de la Revista Tierra Libre Digital. Ha impartido diversos cursos y conferencias como ponencias en congresos y simposios internacionales en EEUU, España y la Argentina sobre Periodismo Digital y Gestión de Empresas Periodísticas y Emprendimientos de Comunicación.

Compártelo ahora en tus redes sociales o distribúyelo por correo a tus contactos y participa en el sorteo de dos plazas con beca completa y tres con media becas. Si tú no puedes aprovechar la oportunidad, alguno de tus contactos seguramente sí. En el caso que estuvieras en una redacción compártelo con tus compañeros y accede a beneficios de una capacitación in company, como ya se han realizado en exclusiva para un medio.

Informes o consultas aqui.

El seminario es impartido completamente en español.

—