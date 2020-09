No ceden los contagios de COVID-19: La capital y Río Cuarto reportaron el 66,28% de los 768 infectados

El Ministerio de Salud confirmó que este lunes se produjeron 768 casos nuevos de Covid-19 en la provincia y cinco fallecimientos. De este modo, Córdoba suma 19.959 infectados desde el inicio de la pandemia y 258 víctimas fatales.

Del total, 368 correspondieron a Córdoba capital y 141 a la ciudad de Río Cuarto. Ambas ciudades representaron el 66,28% de los nuevos positivos de la jornada y reúnen desde el 20 de agosto pasado, el 64,7% de los infectados.

Los casos crecen esta semana a un ritmo del 30% respecto de la anterior y el promedio diario llega a 715 frente a los 546 de los siete días precedentes.

La aceleración se produce en medio de un contexto de demoras en la provisión de los resultados de los hisopados y pese a que hay una reducción de la cantidad de análisis, ya que ahora sólo son estudiados los pacientes que presentan dos o más síntomas de la enfermedad y las personas dentro de grupos de riesgo –con enfermedades prevalente o más de 65 años o personal de salud-. Por ejemplo, los contactos estrechos ya no son hisopados si no ingresan en alguna de estas categorías. Cabe recordar que, ahora, la recomendación oficial es que los contactos estrechos se aíslen obligatoriamente y de forma inmediata, pese a que no son registrados como enfermos, ni se confirma si producen coronavirus o no. Este punto acota, portencialmente, el número de positivos reales.

La distribución por departamentos es la siguiente:

-Capital: 368.

-Calamuchita: Embalse 4; Río de los Sauces 1.

-Colón: Colonia Caroya 3; Jesús María 2; La Calera 7; Malvinas Argentinas 2; Mendiolaza 3; Río Ceballos 7; Salsipuedes 4; Unquillo 5; Villa Allende 8; Sin datos de localidad 4.

-Cruz del Eje: Ciudad de Cruz del Eje 2.

-General Roca: Sin datos de localidad 1.

-General San Martín: Etruria 1; La Laguna 2; Villa María 11; Villa Nueva 1; Sin datos de localidad 1.

-Juárez Celman: Charras 3; General Cabrera 2; La Carlota 1; Ucacha 1.

-Marcos Juárez: Arias 1; Corral de Bustos 6; General Baldissera 3; ciudad de Marcos Juárez 2; Monte Buey 11.

-Presidente R. Sáenz Peña: Laboulaye 7; Melo 1.

-Punilla: Cosquín 3; Estancia Vieja 1; La Falda 4; Santa María de Punilla 5; Tanti 1; Villa Carlos Paz 4; Sin datos de localidad 1.

-Río Cuarto: Achiras 2; Adelia María 3; Coronel Baigorria 1; Coronel Moldes 5; Holmberg 1; Las Higueras 3; ciudad de Río Cuarto 141; Sampacho 3; San Basilio 1; Vicuña Mackenna 3.

-Río Primero: Monte Cristo 2; Pedro E. Vivas 1; ciudad de Río Primero 2.

-Río Segundo: Oncativo 5; Pilar 3; Pozo del Molle 6; ciudad de Río Segundo 10; Villa del Rosario 3.

-San Alberto: San Lorenzo 1.

-San Javier: Villa Dolores 4.

-San Justo: Las Varillas 3.

-Santa María: Alta Gracia 20; Bouwer 1; Malagueño 4.

-Tercero Arriba: Hernando 1; Río Tercero 2.

-Totoral: Villa del Totoral 3.

-Tulumba: Las Arrias 1; San José de la Dormida 2.

-Unión: Alto Alegre 2; Bell Ville 12; Cintra 4; Justiniano Posse 11; Laborde 3; Noethinger 1; Monte Maíz 2; Morrison 2.

Por otra parte, en el día de ayer se notificaron dos casos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), de personas con residencia en Santa Fe y Chubut, pero con domicilio legal en Cruz Alta y departamento Colón, sin datos de su localidad, respectivamente.

De esta manera, la provincia de Córdoba registra a la fecha un total de 770 casos nuevos y un acumulado de 19.959 casos.

En tanto, ayer se notificaron cinco fallecimientos por Covid-19 en la provincia de Córdoba, según el siguiente detalle:

Hombres: 2 residentes en Córdoba capital, de 79 y 80 años; 1 residente en Villa del Dique, de 64 años; 1 residente en Embalse, de 67 años;

Mujeres: 1 residente en Córdoba capital, de 77 años.

Todas las personas se encontraban internadas y, a excepción del hombre de Embalse, presentaban antecedentes de patologías previas.

>> OCUPACIÓN DE CAMAS CRÍTICAS PARA ADULTOS

Se encuentran internadas 1.309 personas en camas de unidades críticas para adultos (Covid-19 / no Covid-19), lo que representa un 53,6 % del total de camas de los sectores público y privado de la provincia Córdoba.

En relación con las camas críticas para adultos Covid-19, se encuentran internadas 654 personas, lo que representa un 49,2 % del total de camas de los sectores público y privado de la provincia Córdoba.

--

