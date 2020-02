NBA: Stephen Curry se recuperó de su lesión y volverá este domingo contra Wizards

Después de cuatro meses de ausencia por una fractura en la muñeca izquierda, la súperestrella de Golden State Warriors está listo para volver a jugar este domingo por la noche, cuando su equipo reciba a Washington Wizards en el Chase Center.

Según lo reportado por Shams Charania de The Athletic, la fecha del regreso de uno de los mejores tiradores de todos los tiempos será este domingo, cuando los de San Francisco reciban a Washington Wizards en el Chase Center, a las 22:30 horas de Argentina.

Warriors star Stephen Curry will return to the Golden State lineup on Sunday against the Wizards, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Curry on track for comeback four months after surgery on his broken left hand.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 25, 2020