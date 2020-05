Natalia Lafourcade: "Hemos estado guardados mucho tiempo en casita, este es un disco que te hace viajar"

Además de los grupos mencionados, en este trabajo tomaron parte otros emblemas de la canción latinoamericana como Jorge Drexler, Meme del Real (Café Tacvba) y Panteón Rococó, entre más

¿Cómo nace la idea de llevar al estudio el concierto en el Auditorio Nacional?

Realmente surge después de ver la música que empezamos a crear, lo bonito que estaba quedando y de no dejarlo solamente en un concierto sino de darnos la oportunidad de poder compartirlo así, como ahora lo vamos a hacer con gente en diferentes lugares del mundo que puedan tenerlo a disposición. Es la primera vez que me toca hacer un proyecto en comunidad, con tantos artistas y músicos increíbles.

¿Qué representa este trabajo dedicado a México? El disco tiene una sonoridad basada en la tradición aunque con tu propio sello.

Siento que es un disco que enmarca un momento de mi andar en la música, es la culminación de un período musical que tuve, algo que viene sucediendo desde que hice el homenaje a Agustín Lara (en el álbum “Divina mujer”). Eso me llevó a la raíz.

Se puede decir que es un disco acústico, con orquesta y mariachis.

Siento que es un disco que respeta mucho. Es muy fiel a los instrumentos y visita los géneros musicales sin caer en lo absurda o duramente estricto. Están todos los instrumentos que se encuentran en la música ranchera, en la música norteña y también en el bolero. Todos están jugando y realmente respetamos mucho su esencia, su espíritu, la forma en la que suenan, la forma en la que existen. No quisimos alterar la naturaleza de su sonido y siento que eso hace que sea tan orgánico el proyecto y tan bonito en sí.

¿Cómo vivís el hecho de lanzar un disco en este momento tan extraño y difícil para el mundo?

En algún momento pensamos en posponer la salida porque no es un momento fácil para mucha gente. Siento que para todos nosotros que hemos estado guardados mucho tiempo en casita, este es un disco que te hace viajar, que te lleva a las playas de México, a la selva, los bosques, la montaña, al mar; que te lleva a las ciudades, al asfalto, a los mercados, pero a la tierra también, al polvo, a la raíz, a la madera; es sensorial y siento que vale mucho la pena que la gente lo disfrute, que aproveche para viajar a través de los oídos, del corazón.

¿Cómo estás viviendo la cuarentena?

Yo lo estoy viviendo muy tranquila porque entre mis planes estaba parar. Pasé tanto tiempo de gira y viajando que había planeado durante dos años mi retiro, mi tiempo sabático entre comillas, porque estoy liberando un disco y no he dejado de trabajar en la música ni planeo hacerlo. Lo que necesitaba es poder estar en casa y estoy haciendo lo que había planeado hacer, realmente poder estar en casa. La verdad lamento mucho por la gente que no la está pasando bien y están pasando por un momento difícil y creo que es un momento también para apoyarnos mutuamente. Es una oportunidad para poder ayudarnos, aquellos que podamos echarnos una mano los unos a los otros.

¿Cómo definirías tu vínculo con el público argentino?

Pues, con mucho cariño, con mucho gusto, sintiéndome muy honrada y emocionada siempre, de ver ese cariño construido a través del tiempo y los años. Recuerdo canciones como “Mi tierra veracruzana” en el Gran Rex coreada como si fuera un himno. Fue muy fuerte para mí porque ni siquiera en México había escuchado que cantaran tan fuerte esa canción. Pero en Argentina fue así, como un amor desbordado por todos lados, una maravilla.