Natalia De la Sota: “Justicia social son 1.000 escuelas, el PPP, las rutas y los parques industriales”

La diputada nacional, Natalia De la Sota, participó de un encuentro con mujeres en Pozo del Molle y del cierre de campaña del candidato a intendente, Roque Villalón, en Manfredi. “Hay que apoyar a Martín Llaryora este 25 de junio”, pidió.

“Digamos qué pensamos, además de lo que hacemos. Digamos qué queremos, qué sentimos, sembremos esperanza y sueños que nos hace tanta falta. Animémonos a decir qué soñamos y animémonos a soñar juntos, tenemos que empezar a tener esperanza de nuevo, hay mucha gente sin esperanza. Hagamos nosotros que la tengan y eso se hace con el ejemplo, se hace mostrando que uno es coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace, esa es la buena política”, reflexionó De la Sota ante un grupo de mujeres de Pozo del Molle, en el salón principal del Hotel del Centro.

En el mismo sentido, explicó: “Yo deseo que la política no vuelva a ser una mala palabra sino que sea una herramienta noble que transforma la realidad. Como la transformamos en Córdoba desde 1999 hasta hoy, teniendo siempre como horizonte la justicia social. Como justicialista lo tengo que decir. La justicia social, decía mi papá, es que al que le va bien le vaya cada vez mejor, que progrese y se desarrolle. Pero, nunca nos olvidemos de aquel que no la está pasando bien para que ahí esté el Estado presente ayudando, acompañando al que no puede solo. Eso es justicia social y eso tenemos que hacer los que decimos que hacemos buena política, que somos dirigentes políticos, animémonos a hacerlo como lo hemos hecho todo este tiempo”, enfatizó.

Mientras que en Manfredi, junto a Villalón, la candidata a legisladora por el departamento Río Segundo, Renata Fortuna y el actual presidente provisorio del Poder Legislativo, Francisco Fortuna, De la Sota, subrayó que “la justicia social son más de mil escuelas que hemos construido en toda la provincia durante todos estos años cuando alguna otra fuerza las cerraba”.

Siguió diciendo que “justicia social es el boleto educativo que permite hoy a 300.000 jóvenes, chicos y chicas, docentes y no docentes poder viajar gratis a trabajar o estudiar; la justicia social es el PPP que todos los años a 15.000 chicos les da la oportunidad de tener su primer trabajo; justicia social son las rutas, son los parques industriales, el gas natural, eso es pensar en todos y darle a todos oportunidades para desarrollarse, para crecer y para vivir felices”.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.