Nahuel Pennisi: “Siempre voy a preferir el camino largo”

Nahuel Pennisi (29) no quiere perder tiempo. Aunque sea la era de los singles, él prefiere mostrar el resultado total y después de “Vuelve”, espera lanzar el disco. “Quiero que lo escuchen completo. Me gusta y es importante mostrar la obra completa”, dice el músico desde su casa en San Miguel de Tucumán.

La pandemia no lo detuvo, por el contrario, cuenta que le sacó provecho. Además de componer y pasar tiempo con su familia, grabó el videoclip de la canción adelanto de su próximo material. “Es algo muy especial sacar un tema en este contexto. Me da expectativa, me renueva. Es parte de una nueva etapa, con canciones nuevas”.

El álbum –anticipa- contendrá canciones de música popular, más latinas y algunas baladas. “Hay diversos temas en letras, sonidos distintos. Fueron madurando otras cosas en este disco, lo más lindo es poder plasmarlas”, y calcula que el lanzamiento será en agosto. Confiesa que todavía no definió el nombre: “estoy muy cerca de encontrarlo, quiero que se resuma en una palabra todo lo que soy, pensando en lo que me pasa con la gente y lo que siento con la música”. Entre las opciones baraja Gracias, Identidad y Ser. Sus trabajos anteriores con Sony Music se llaman Primavera (2015) y Feliz (2017) y su disco debut independiente, Nahuel Pennisi, el Sueño de la Canción.

Guitarrista virtuoso, su método es especial: Con el instrumento apoyado de manera horizontal sobre sus piernas, toca como si fuera un teclado. Así aprendió a tocar de chiquito, primero con el bajo tocando temas de Rodrigo, entre otros. Intentó con la forma tradicional, con su papá como maestro, pero no tuvo éxito. “Duré dos clases, ya tenía todo dado vuelta. Desistí”, recuerda quien además es el dueño de una voz privilegiada.

De la calle al streaming

A los 16 años comenzó su carrera en las calles de Buenos Aires. Se ponía contento si las monedas dejaban de hacer ruido porque era una señal de buena recaudación. Nahuel es no vidente de nacimiento y su experiencia de artista callejero no la negocia. “Me enseñó el contacto directo con la gente. Trato de llegar al público desde un lugar sencillo, donde la música pueda convivir. Ser espontáneo y disfrutar de ese ida y vuelta”. Esos inicios también le enseñaron a no renunciar a sus ideales para llegar al público más rápido: “Siempre voy a preferir el camino largo, que el tiempo me lleve a donde me tenga que llevar. Espero que nada de lo que vivo me cambie, me siento muy bien como soy, estoy agradecido de mí sensibilidad”.

Desde hace un tiempo, el escenario se agrandó para Pennisi. Este año, se presentó por primera vez en el Festival de Viña del Mar y se quedó con dos Gaviotas: "Mejor Intérprete de Folclore" y "Mejor Canción" con “Avanzar”. Ahora, el productor de su próximo álbum, Julio Reyes Copello, es de catálogo internacional con figuras como para Marc Anthony, Ricky Martin y Jennifer López y varios premios Grammy. Nahuel asegura que está listo para abrirse al mundo. “Siempre voy por más. En Argentina disfruto porque es mi país, mi bandera y mi gente. Pero también quiero explorar, conocer otros aires, llegar a otra gente, conocer otras culturas. Sin presiones pero con responsabilidad, con la intención de crecer todo el tiempo. Disfrutar el camino es lo más importante, el motor de uno, lo que marca todo”.

Cuenta que admira a músicos como Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz, “porque tienen una cuota de amor a su tierra, y con eso llegan al mundo”. En su lista de favoritos incluye a Silvio Rodríguez y en julio hará un concierto online con canciones del trovador cubano.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.